Найцікавіше за тиждень: фотографи, які знімають війну в Україні та військові поети
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
8 фотографів, які знімають війну в Україні
Українські фотографи навіть ті, які раніше знімали весілля чи займались власним бізнесом, після повномасштабного вторгнення взяли камери до рук, щоб фіксувати військові злочини росіян та життя українців в умовах війни. Розповідаємо про 8 фотографів, які закарбовують моменти війни.
10 міні-серіалів, які можна подивитися за вихідні
Серіали, від яких неможливо відірватися настільки, що час за ними пролетить непомітно. Найцікавіші міні-серіали – у добірці БЖ.
Рядки з окопів: 10 українських військових поетів і письменників
Уже відомі українські майстри слова, що нині воюють на передовій, та захисники, які почали писати на фронті, — розповідаємо про 10 військових поетів і письменників, які фільмують за допомогою слів українське сьогодення.
Куди піти у Києві 2-4 лютого: зустрічі з Юрієм Андруховичем та Амілем Насіровим, шоу "Королі крінжу"
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
"Містер і місіс Сміт", "Ходячі мерці", "Поліція Токіо": 10 серіалів лютого
У лютому ми дочекалися на довгоочікувану серіальну адаптацію вже культового фільму “Містер і місіс Сміт”, а ще на продовження “Поліції Токіо”, науково-фантастичного Halo та декілька новинок. Детальніше – у добірці БЖ.
Новини
Активісти законсервували вхід до Будинку з хлібною лавкою, що є пам'яткою архітектури
Активісти законсервували вхід до Будинку з хлібною лавкою 1860 року, що памʼятою архітектури місцевого значення та розташовується на вулиці Ярославів Вал, 27.
У Києві цього року відремонтують дощову каналізацію у місцях постійного підтоплення: де саме
Цього року "Київавтодор" відремонтує дощову каналізацію на 5 локацях, де постійно відбуваються підтоплення.
Корея допоможе відновити Козаровицьку дамбу, яку підірвали, аби стримати наступ на Київ
Дві корейські компанії допоможуть відновити Козаровицьку дамбу, яку підірвали у перші дні повномасштабної війни, аби зупинити наступ окупантів на Київ.
Перегінний тунель між «Деміївською» та «Либідською» планують відновити восени
Перегінний тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» обіцяють відновити восени 2024 року.
Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту
Проїзд по Оболонській транспортній розв'язці планують відкрити у травні, а саме до Дня Києва.
З Феофанії до Видубичів почала курсувати нова маршрутка
У Голосіївському районі в експериментальному режимі запустили нову маршрутку № 567д. Вона курсуватиме від вулиці Метрологічної (Феофанія) через авторинок на Столичному шосе до станції метро «Видубичі».
У Львівській області демонтували всі комуністичні пам’ятки
Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Там демонтували всю монументальну спадщину радянського періоду.
Суд не зніматиме арешт з памʼятки архітектури на Рейтарській
Київський апеляційний суд закрив провадження у справі щодо зняття арешту з памʼятки історії Будинку Київського повітового земства на вулиці Рейтарській, 37. У зв’язку з цим арешт накладений Київською міською прокуратурою продовжує діяти, а проводити будь-які роботи — заборонено.
На Київщині відкрили гуртожиток для родин, які втратили житло: фото
У Михайлівці-Рубежівці відкрили гуртожиток для 19 сімей, які втратили житло під час вторгнення росії.
Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українським художником
Найбільший художній музей Фінляндії «Атенеум» у підписі під іменем художника Іллі Рєпіна змінив національність з росіянина на українця.
У 2023 році кияни на 40% частіше користувалися метро, ніж у 2022: подробиці
Минулого року метро перевезло більше ніж 232 мільйона пасажирів, а у 2022 році – 162 мільйона.
Активісти закликають повернути відреставровані двері в аптеку на Хмельницького — петиція
Київські активісти закликають міську владу повернути відреставровані двері в найстарішу аптеку на вулиці Богдана Хмельницького, 42.
Перешкоджав зводити надбудову на історичній пам'ятці: проти активіста Перова відкрили провадження
На активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження через те, що він перешкоджає зводити надбудову на історичній пам'ятці - будинку Замкова, 1899 року.
В Ірпені відбудували частину приватного сектору навпроти ЖК «Ірпінські Липки»
Київська ОВА відремонтувала 31 пошкоджений російськими військами приватний будинок навпроти ЖК «Ірпінські Липки».
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.