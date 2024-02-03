Найцікавіше за тиждень: фотографи, які знімають війну в Україні та військові поети

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Українські фотографи навіть ті, які раніше знімали весілля чи займались власним бізнесом, після повномасштабного вторгнення взяли камери до рук, щоб фіксувати військові злочини росіян та життя українців в умовах війни. Розповідаємо про 8 фотографів, які закарбовують моменти війни.

Серіали, від яких неможливо відірватися настільки, що час за ними пролетить непомітно. Найцікавіші міні-серіали – у добірці БЖ.

Уже відомі українські майстри слова, що нині воюють на передовій, та захисники, які почали писати на фронті, — розповідаємо про 10 військових поетів і письменників, які фільмують за допомогою слів українське сьогодення.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

У лютому ми дочекалися на довгоочікувану серіальну адаптацію вже культового фільму “Містер і місіс Сміт”, а ще на продовження “Поліції Токіо”, науково-фантастичного Halo та декілька новинок. Детальніше – у добірці БЖ.

Новини

Активісти законсервували вхід до Будинку з хлібною лавкою 1860 року, що памʼятою архітектури місцевого значення та розташовується на вулиці Ярославів Вал, 27.

Цього року "Київавтодор" відремонтує дощову каналізацію на 5 локацях, де постійно відбуваються підтоплення.

Дві корейські компанії допоможуть відновити Козаровицьку дамбу, яку підірвали у перші дні повномасштабної війни, аби зупинити наступ окупантів на Київ.

Перегінний тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» обіцяють відновити восени 2024 року.

Проїзд по Оболонській транспортній розв'язці планують відкрити у травні, а саме до Дня Києва.

У Голосіївському районі в експериментальному режимі запустили нову маршрутку № 567д. Вона курсуватиме від вулиці Метрологічної (Феофанія) через авторинок на Столичному шосе до станції метро «Видубичі».

Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Там демонтували всю монументальну спадщину радянського періоду.

Київський апеляційний суд закрив провадження у справі щодо зняття арешту з памʼятки історії Будинку Київського повітового земства на вулиці Рейтарській, 37. У зв’язку з цим арешт накладений Київською міською прокуратурою продовжує діяти, а проводити будь-які роботи — заборонено.

У Михайлівці-Рубежівці відкрили гуртожиток для 19 сімей, які втратили житло під час вторгнення росії.

Найбільший художній музей Фінляндії «Атенеум» у підписі під іменем художника Іллі Рєпіна змінив національність з росіянина на українця.

Минулого року метро перевезло більше ніж 232 мільйона пасажирів, а у 2022 році – 162 мільйона.

Київські активісти закликають міську владу повернути відреставровані двері в найстарішу аптеку на вулиці Богдана Хмельницького, 42.

На активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження через те, що він перешкоджає зводити надбудову на історичній пам'ятці - будинку Замкова, 1899 року.

Київська ОВА відремонтувала 31 пошкоджений російськими військами приватний будинок навпроти ЖК «Ірпінські Липки».

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.