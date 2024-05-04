Найцікавіше за тиждень: 6 екологічних організацій Києва та 10 серіалів травня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Даємо список місць, де можна замовити паску в Києві.

В Україні триває сезон дунайки — оселедця, що водиться виключно в річці Дунай Одеської області. Зібрали кілька рецептів дунайки від шефа Андрія Величка.

Якщо вам близькі цінності справжніх екофрендлі, ловіть 6 екологічних організацій Києва, до яких можна долучитися й робити корисні справи разом.

У травні стрімінгові платформи готуються для глядачів декілька новинок, а також повернення вже культових серіалів, наприклад “Бріджертони”. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Проєкт « Авторська кухня українська » досліджує та видає кулінарні книги, які були популярними в Україні наприкінці ХІХ – на початку XX століття. Рецепти, які публікувалися в них, виявилися надзвичайно актуальними й зараз.

Новини

Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за заявою новопризначеної в.о. ректорки НАУ Ксенії Семенової. Перед тим відповідне рішення прийняла Наглядова рада НАУ.

У Солом'янському районі біля Совських ставків вигоріло 200 квадратних метрів території.

У Києві позапланово перевірять технічний стан тунелів метро усіх трьох гілок за понад 13 млн гривень.

Щоб заволодіти землею у Києві вартістю понад 20 млн гривень, компанія зареєструвала на себе голубівню, яка там знаходиться.

Міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів).

Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ.

У київському парку "Кіото", який розташований біля станції метро "Лісова" відкрили оновлений сад каменів.

У Києві, в приміщенні Соломʼянської РДА запрацював новий Центр рекрутингу до української армії. Це вже 18-й такий центр в Україні.

Литва до кінця цього року планує збудувати шість підземних шкіл-бомбосховищ у шести областях України.

На вулиці Києва повертається екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці.

Зі стін станції метро "Звіринецька" демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової.

У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 почали розбирати будівлю поліцейської дільниці 1902 року будівництва.

Митець із команди Євгенії Фуллен створив найбільшу в Україні роботу із зображенням Валерія Залужного.

На Київщині посадовці сільради незаконно віддали у приватну власність гектар лісопарку вартістю 10 мільйонів гривень.

ДІАМ вдруге оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.