Найцікавіше за тиждень: 6 екологічних організацій Києва та 10 серіалів травня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
Де замовити паску на Великдень: 13 пропозицій від київських ресторанів
Даємо список місць, де можна замовити паску в Києві.
Сезон дунайки: Кілька рецептів від бессарабського шефа Андрія Величка
В Україні триває сезон дунайки — оселедця, що водиться виключно в річці Дунай Одеської області. Зібрали кілька рецептів дунайки від шефа Андрія Величка.
6 екологічних організацій Києва, до яких може приєднатись кожен
Якщо вам близькі цінності справжніх екофрендлі, ловіть 6 екологічних організацій Києва, до яких можна долучитися й робити корисні справи разом.
“Бріджертони”, “Доктор Хто” та “Справжній чоловік”: 10 найцікавіших серіалів травня
У травні стрімінгові платформи готуються для глядачів декілька новинок, а також повернення вже культових серіалів, наприклад “Бріджертони”. Детальніше – в добірці БЖ.
Куди піти у Києві 3-5 травня: фестиваль пива на ВДНГ, благодійний ярмарок та Великдень у Софії
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Три старовинні рецепти українських Великодніх пасок
Проєкт «Авторська кухня українська» досліджує та видає кулінарні книги, які були популярними в Україні наприкінці ХІХ – на початку XX століття. Рецепти, які публікувалися в них, виявилися надзвичайно актуальними й зараз.
Новини
Дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ скасовано
Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за заявою новопризначеної в.о. ректорки НАУ Ксенії Семенової. Перед тим відповідне рішення прийняла Наглядова рада НАУ.
Біля Совських ставків вигоріло 200 квадратних метрів території
У Солом'янському районі біля Совських ставків вигоріло 200 квадратних метрів території.
Тунелі київського метро позапланово перевірять на наявність дефектів
У Києві позапланово перевірять технічний стан тунелів метро усіх трьох гілок за понад 13 млн гривень.
У Києві компанія оформила на себе голубівню, щоб привласнити землю для будівництва ЖК
Щоб заволодіти землею у Києві вартістю понад 20 млн гривень, компанія зареєструвала на себе голубівню, яка там знаходиться.
Під колишньою Аркою дружби народів демонтують скульптуру на честь Переяславської ради: фото
Міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів).
“Літаючу тарілку” на Либідській у Києві збережуть, проте ТРЦ поряд продовжать будувати
Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ.
У парку "Кіото" відкрили оновлений сад каменів
У київському парку "Кіото", який розташований біля станції метро "Лісова" відкрили оновлений сад каменів.
У Києві відкрився перший Центр рекрутингу до української армії
У Києві, в приміщенні Соломʼянської РДА запрацював новий Центр рекрутингу до української армії. Це вже 18-й такий центр в Україні.
Литва планує до кінця року побудувати шість підземних шкіл в Україні
Литва до кінця цього року планує збудувати шість підземних шкіл-бомбосховищ у шести областях України.
У Києві відновить роботу екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці
На вулиці Києва повертається екскурсійний трамвай-кафе до Пущі-Водиці.
На станції метро “Звіринецька” почали монтувати нові літери: фото
Зі стін станції метро "Звіринецька" демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової.
На Лук'янівці почали розбирати історичну будівлю
У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 почали розбирати будівлю поліцейської дільниці 1902 року будівництва.
У Києві з'явився найбільший в Україні мурал із Залужним від команди художниці Фуллен
Митець із команди Євгенії Фуллен створив найбільшу в Україні роботу із зображенням Валерія Залужного.
На Київщині у приватну власність віддали частину лісу, яка коштує 10 млн гривень
На Київщині посадовці сільради незаконно віддали у приватну власність гектар лісопарку вартістю 10 мільйонів гривень.
"Могилянку" вдруге оштрафували через незаконну реставрацію Братських келій
ДІАМ вдруге оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.