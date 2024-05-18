Найцікавіше за тиждень: Як львів'яни перетворили закинутий сад на міський город та 10 брендів вишиванок
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
На старому місці: Як львів'яни перетворили закинутий сад на міський город
"Розсадник" – простір міського садівництва та городництва у Львові, який заснували у 2021 році волонтери у співпраці з міською владою. Тут вирощують овочі і фрукти, організовують маркети і воркшопи з городництва. Ми поспілкувалися зі співзасновницею ГО "Плато" та екопростору Анжелікою Зозулею про те, як покинуту територію перетворили на міський сад-город.
Підбірки
Суми, Херсон, Харків, Запоріжжя: 20 українських брендів із прифронтових областей
Зібрали 20 українських брендів із прифронтових областей, які, попри російські обстріли та проблеми з електрикою, не припиняють свою діяльність.
10 українських брендів вишиванок: від класики до сучасних моделей
Розповідаємо про локальні бренди, які створюють вишиванки на будь-який смак та гаманець, щоб популяризувати український стрій.
Куди піти у Києві 17-19 травня: Strichka, фестиваль Kyiv Food and Wine, День вуличної музики
Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Що дивитись з дітьми: 12 найцікавіших мультфільмів 2024 року
Цей рік виявиться багатим на продовження вже улюблених історій від різних анімаційних студій. На глядачів чекають пригоди рудого кота Гарфілда, історія батька Сімби, пригоди міньйонів та багато іншого. Детальніше – в добірці БЖ.
Новини
“Укрзалізниця” вимикатиме підсвітку найбільших залізничних вокзалів, щоб економити електроенергію
“Укрзалізниця” у пікові години вимикатиме підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Це пов’язано з економією електроенергії.
На будівництво метро на Виноградар виділять ще 14 млрд гривень
КП “Київський метрополітен” оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.
У Києві на місці МАФів і незаконних паркувань встановлюють парклети: фото
У Києві почали встановлювати парклети — вуличні меблі з озелененням.
На Лук’янівці хочуть знести кіоск культурного центру "Міський театр"
У Києві хочуть демонтувати кіоск культурного центру "Міський театр". Він розташований по вулиці Січових Стрільців, 44.
У Києві на Либідській прорвало трубопровід та провалився асфальт: рух транспорту затримується
14 травня на вулиці Антоновича, поряд зі станцією метро “Либідська” та ТРЦ Ocean Plaza стався прорив трубопроводу.
Забудовник садиби Барбана представив новий проєкт будівництва: активісти пояснили, що з ним не так
Забудовник садиби Барбана, що розташована на вулиці Обсерваторній, 6, показав новий проєкт.
“Укрзалізниця” оновила сайт для придбання залізничних квитків: які послуги доступні
“Укрзалізниця” розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
Мурал із Залужним від команди художниці Фуллен перенесуть на іншу локацію
Мурал із Валерієм Залужним, який у Святошинському районі намалював митець із команди Євгенії Фуллен, перенесуть в інше місце.
Метро на Виноградар планують добудувати через два з половиною роки
Метро на Виноградар планують добудувати за два з половиною роки. Ці строки закладені в проєктній документації, яка вже пройшла державну експертизу.
По всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла
16 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів і промисловості.
У Києві презентували новий пасажирський автобус українського виробництва: який вигляд він має
У київському МВЦ презентували новий автобус середнього класу “Мальва” корпорації "Еталон".
На Оболоні за 20 млн гривень знову відреставрують парк “Наталка”
“Київзеленбуд” оголосив новий тендер на роботи з реконструкції парку “Наталка”. На них планують витратити понад 20 млн гривень.
Стало відомо, коли відкриється шляхопровід на перехресті вулиць Богатирської та Полярної
17 травня планують відкрити прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки на перетині вулиць Полярна та Богатирська, що на Оболоні.
Відключення світла в Україні можуть тривати до серпня-вересня — “Укренерго”
Нинішні обмеження електрики в Україні можуть тривати до серпня-вересня.
Біля Десятинної церкви демонтували незаконний "храм-МАФ"
17 травня у Києві демонтували "храм-МАФ", який всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП біля Десятинної церкви.