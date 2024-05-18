Найцікавіше за тиждень: Як львів'яни перетворили закинутий сад на міський город та 10 брендів вишиванок

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

"Розсадник" – простір міського садівництва та городництва у Львові, який заснували у 2021 році волонтери у співпраці з міською владою. Тут вирощують овочі і фрукти, організовують маркети і воркшопи з городництва. Ми поспілкувалися зі співзасновницею ГО "Плато" та екопростору Анжелікою Зозулею про те, як покинуту територію перетворили на міський сад-город.

Підбірки

Зібрали 20 українських брендів із прифронтових областей, які, попри російські обстріли та проблеми з електрикою, не припиняють свою діяльність.

Розповідаємо про локальні бренди, які створюють вишиванки на будь-який смак та гаманець, щоб популяризувати український стрій.

Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Цей рік виявиться багатим на продовження вже улюблених історій від різних анімаційних студій. На глядачів чекають пригоди рудого кота Гарфілда, історія батька Сімби, пригоди міньйонів та багато іншого. Детальніше – в добірці БЖ.

Новини

“Укрзалізниця” у пікові години вимикатиме підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Це пов’язано з економією електроенергії.

КП “Київський метрополітен” оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

У Києві почали встановлювати парклети — вуличні меблі з озелененням.

У Києві хочуть демонтувати кіоск культурного центру "Міський театр". Він розташований по вулиці Січових Стрільців, 44.

14 травня на вулиці Антоновича, поряд зі станцією метро “Либідська” та ТРЦ Ocean Plaza стався прорив трубопроводу.

Забудовник садиби Барбана, що розташована на вулиці Обсерваторній, 6, показав новий проєкт.

“Укрзалізниця” розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

Мурал із Валерієм Залужним, який у Святошинському районі намалював митець із команди Євгенії Фуллен, перенесуть в інше місце.

Метро на Виноградар планують добудувати за два з половиною роки. Ці строки закладені в проєктній документації, яка вже пройшла державну експертизу.

16 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів і промисловості.

У київському МВЦ презентували новий автобус середнього класу “Мальва” корпорації "Еталон".

“Київзеленбуд” оголосив новий тендер на роботи з реконструкції парку “Наталка”. На них планують витратити понад 20 млн гривень.

17 травня планують відкрити прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки на перетині вулиць Полярна та Богатирська, що на Оболоні.

Нинішні обмеження електрики в Україні можуть тривати до серпня-вересня.

17 травня у Києві демонтували "храм-МАФ", який всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП біля Десятинної церкви.