Найцікавіше за тиждень: Куди сходити в Києві на вихідних та 7 коворкінгів Києва

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Минулої зими ми вже розповідали про коворкінги Києва, де є генератори , але цього літа ситуація з відключеннями електроенергії погіршилася. Тож час оновити список місць, де можна попрацювати, коли немає світла.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Садибу Зеленських у Києві знесли попри арешт, накладений на історичну будівлю ще на початку року.

“Київавтодор” облаштує три нові смуги для громадського транспорту у Києві.

Міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Представник забудовника завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю садиби Зеленських.

Ввечері 22 липня у будівлі "Квіти України" на другому поверсі сталася пожежа через підпал.

У межах капітального ремонту вулиці Кирилівської місто облаштує так звану “віденську” трамвайну зупинку з піднятими платформами для пасажирів.

“Київавтодор” оголосив тендер на реконструкцію шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом, біля станції метро “Дарниця”.

Міністерство культури визнало садибу Зеленських памʼяткою архітектури.

"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф.

Європейський інвестиційний банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва.

Аварія на “синій” гілці метро, між станціями “Деміївська” та “Либідська”, завдала збитків міському бюджету на понад 138,5 мільйонів гривень.

У Києві набув чинності новий порядок створення муралів на будівлях і спорудах.

У Києві створили робочу групу, яка вирішуватиме, як відновити Житній ринок.

Повністю відновити рух метро "синьою" гілкою планується на початку вересня.

Історичний будинок Уляни Богданович у Голосіївському районі хочуть знести для будівництва ЖК. Двоповерхова споруда розташована на вул. Казимира Малевича, 24.