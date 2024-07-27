Найцікавіше за тиждень: Куди сходити в Києві на вихідних та 7 коворкінгів Києва

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Де працювати, коли немає світла: 7 коворкінгів Києва

Минулої зими ми вже розповідали про коворкінги Києва, де є генератори, але цього літа ситуація з відключеннями електроенергії погіршилася. Тож час оновити список місць, де можна попрацювати, коли немає світла.

Куди піти у Києві 26-28 липня: фестиваль "Вулична їжа", Сергій Бабкін та Tember Blanche

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Садибу Зеленських у Києві знесли попри її арешт — прокуратура відкрила провадження

Садибу Зеленських у Києві знесли попри арешт, накладений на історичну будівлю ще на початку року.

У Києві з'являться три нові смуги для громадського транспорту: адреси

“Київавтодор” облаштує три нові смуги для громадського транспорту у Києві.

Влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських

Міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Забудовник заявив, що відновить садибу Зеленських власним коштом

Представник забудовника завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю садиби Зеленських.

У "Квітах України" сталася пожежа через підпал

Ввечері 22 липня у будівлі "Квіти України" на другому поверсі сталася пожежа через підпал.

У Києві облаштують першу “віденську” трамвайну зупинку: де вона буде

У межах капітального ремонту вулиці Кирилівської місто облаштує так звану “віденську” трамвайну зупинку з піднятими платформами для пасажирів.

Біля метро “Дарниця” відремонтують шляхопровід за 459 млн грн

“Київавтодор” оголосив тендер на реконструкцію шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом, біля станції метро “Дарниця”.

Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

Міністерство культури визнало садибу Зеленських памʼяткою архітектури.

"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф

"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф.

Європейський банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва

Європейський інвестиційний банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва.

Аварія на “синій” гілці метро завдала збитків на понад 138 млн: керівництву оголошено про підозру

Аварія на “синій” гілці метро, між станціями “Деміївська” та “Либідська”, завдала збитків міському бюджету на понад 138,5 мільйонів гривень.

У Києві набув чинності порядок створення нових муралів

У Києві набув чинності новий порядок створення муралів на будівлях і спорудах.

У Києві створили робочу групу, яка вирішуватиме, як відновити Житній ринок

У Києві створили робочу групу, яка вирішуватиме, як відновити Житній ринок.

У вересні планують відновити рух метро між станціями "Либідська" та "Деміївська"

Повністю відновити рух метро "синьою" гілкою планується на початку вересня.

Історичний будинок Уляни Богданович у Голосіївському районі хочуть знести для будівництва ЖК

Історичний будинок Уляни Богданович у Голосіївському районі хочуть знести для будівництва ЖК. Двоповерхова споруда розташована на вул. Казимира Малевича, 24.

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Опубліковано: 27 липня 2024
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