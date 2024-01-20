Найцікавіше за тиждень: Якими були зими у Києві 200 років тому та 8 виставок січня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Київські зими минулого славилися своїми щедрими сніговими опадами, а ще - несподіванками, про які піде мова у цьому матеріалі.

Підбірки

Ділимося в цій добірці, де можна придбати ідеальний бежевий тренч від Bugatti, кліпси Dior, свічки у вінтажному кришталі та українську автентичну кераміку.

Ми зібрали найочікуваніші фільми, які плануються до виходу в прокат у 2024 році. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали для вас 8 виставок січня.

Новини

Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу.

15 січня компанія Rakuten, яка є власницею соцмережі Viber, відкрила свій офіс у Києві.

Після закриття перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» середньодобовий пасажиропотік на синій гілці скоротився майже на 22 %.

16 січня частково відновили рух транспорту через Гостомельський міст. На даний момент відкрито одну смугу в напрямку Києва.

Харківський підрозділ «Добробату» відкрив у місті безкоштовну експрес-школу будівельників для відновлення житла, пошкодженого обстрілами рф.

Верховна Рада підтримала проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.

До 2027 року планують запустити трамвайне сполучення «Київ –Буча — Гостомель — Блиставиця».

Міністерство оборони України працює над створенням власного рекрутингового агентства.

У Новояворівську на Львівщині оновлене укриття, де в разі необхідності можна проводити операції.

На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету Києва.

У Сквері київських інтелегентів киянам вдалося захистити від вирубки 6 величезних старих дерев.

З 20 січня автобусний маршрут № 111 продовжать від станції метро «Лівобережна» до Дарницької площі.

У Києві перейменували 10 залізничних об’єктів — одну станцію, вісім платформ та міст через річки Дніпро й Десенка.

У Києві перейменували 29 вулиць, провулків та скверів. Також дерусифікували 5 міських бібліотек.

Всесвітній фонд пам’яток (WMF) заявив, що відновить скляний купол Будинку вчителя в Києві, що постраждав від масованої атаки рф.