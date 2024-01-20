Найцікавіше за тиждень: Якими були зими у Києві 200 років тому та 8 виставок січня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Якими були зими у Києві 200 років тому: “Льодовиковий період”, багаття у центрі міста та мода на ковзани
Київські зими минулого славилися своїми щедрими сніговими опадами, а ще - несподіванками, про які піде мова у цьому матеріалі.
Підбірки
8 українських проєктів, які продають вінтажні речі
Ділимося в цій добірці, де можна придбати ідеальний бежевий тренч від Bugatti, кліпси Dior, свічки у вінтажному кришталі та українську автентичну кераміку.
Що дивитися у кіно: Фільми, які виходять у прокат у 2024 році
Ми зібрали найочікуваніші фільми, які плануються до виходу в прокат у 2024 році. Детальніше – в добірці БЖ.
Куди піти у Києві 19-21 січня: концерт "Скай", класична музика під зоряним небом та День народження Едгара По
Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.
8 виставок січня: Роботи Максима Кривцова, фото, присвячені "Мрії"
Зібрали для вас 8 виставок січня.
Новини
На Городецького припинив роботу лондонський автобус-кав’ярня: він працював майже 25 років
Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу.
Власник Viber відкрив офіс у Києві та планує запустити в Україні цифровий гаманець
15 січня компанія Rakuten, яка є власницею соцмережі Viber, відкрила свій офіс у Києві.
Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській»
Після закриття перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» середньодобовий пасажиропотік на синій гілці скоротився майже на 22 %.
На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом
16 січня частково відновили рух транспорту через Гостомельський міст. На даний момент відкрито одну смугу в напрямку Києва.
Для відбудови зруйнованого житла: у Харкові відкрили безкоштовну школу будівельників
Харківський підрозділ «Добробату» відкрив у місті безкоштовну експрес-школу будівельників для відновлення житла, пошкодженого обстрілами рф.
Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних
Верховна Рада підтримала проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.
З Києва до Бучі й Гостомеля планують запустити трамвай
До 2027 року планують запустити трамвайне сполучення «Київ –Буча — Гостомель — Блиставиця».
Міноборони України створює власне рекрутингове агентство
Міністерство оборони України працює над створенням власного рекрутингового агентства.
У лікарні на Львівщині відкрили укриття, де можна проводити операції
У Новояворівську на Львівщині оновлене укриття, де в разі необхідності можна проводити операції.
На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету міста — Prozorro
На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету Києва.
Кияни захистили від вирубки старі дерева у Сквері інтелігентів
У Сквері київських інтелегентів киянам вдалося захистити від вирубки 6 величезних старих дерев.
Рух автобуса, який їде Подільсько-Воскресенським мостом, продовжать до Дарницької площі
З 20 січня автобусний маршрут № 111 продовжать від станції метро «Лівобережна» до Дарницької площі.
У Києві перейменували станції міської електрички і залізничний міст через Рибальський острів
У Києві перейменували 10 залізничних об’єктів — одну станцію, вісім платформ та міст через річки Дніпро й Десенка.
У Києві перейменували ще понад 30 вулиць, скверів та бібліотек
У Києві перейменували 29 вулиць, провулків та скверів. Також дерусифікували 5 міських бібліотек.
У Києві відновлять купол Будинку вчителя, що постраждав від обстрілу рф
Всесвітній фонд пам’яток (WMF) заявив, що відновить скляний купол Будинку вчителя в Києві, що постраждав від масованої атаки рф.