Найцікавіше за тиждень: Екскурсоводка Юлія Бевзенко про роботу під час війни та 8 міні-серіалів про їжу

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Юлія Бевзенко вже 10 років проводить авторські екскурсії Києвом. Ми розпитали Юлію про екскурсії під час широкомасштабної війни, нові скульптури у серії “Шукай” та проєкт про видатних жінок Києва.

Підбірки

Останній місяць весни тішить різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у травні, як правильно їх споживати, а також що з них можна приготувати.

Зібрали для вас добірку свіженьких художніх і документальних серіалів у стилі фудпорн. Усі короткі, проковтнути їх можна буквально за один вечір.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Комунальне підприємство “Київпастранс” проводить тендер на закупівлю кондиціонерів для громадського транспорту. На нові системи охолодження заплановано витратити понад 761 тисячу гривень.

В Україні випустили серіал “Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія”. Він розповідає про правила коректної комунікації з військовими, ветеранами та ветеранками. Зокрема, з тими, хто отримав інвалідність та був у полоні.

У Києві відкриють європейський офіс оборонних інновацій до кінця поточного року.

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії.

КМВА перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу. Відповідне розпорядження від 13 березня опубліковала КМДА.

Фонд національного добробуту Криму просить суд позбавити статусу памʼятки пивоварню Шульца, що на Деміївці.

Мінкульт пропонує створити заповідник, до якого ввійде територія Китаївського городища.

До Державного реєстру нерухомих пам`яток України можуть внести три пам’ятки культурної спадщини, що розташовані на Подолі. Їм нададуть статус об'єктів національного значення.

Проспект Правди у Подільському районі перейменували на честь Європейського Союзу.

На харківському залізничному вокзалі відкрився оновлений зал очікування для людей з інвалідністю.

Прокуратура через суд повернула Києву землі в Оболонському районі вартістю понад 3,7 млн гривень.

У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію, повідомив очільник КМДА Сергій Попко.

Міська влада Києва замовила експертне дослідження, аби з'ясувати ступінь аварійності Поштової площі.

На перехресті вулиць Межигірська, Григорія Сковороди і Контрактової площі реалізували нову схему організації дорожнього руху та облаштували велосипедні смуги.

У КПІ закінчили реконструкцію радянської стели героїв, яка розпочалася ще майже два роки тому, але була призупинена.