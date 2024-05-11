Найцікавіше за тиждень: Екскурсоводка Юлія Бевзенко про роботу під час війни та 8 міні-серіалів про їжу
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
“Я скасувала лише 4 екскурсії через обстріли”: Юлія Бевзенко – про роботу під час війни та нові скульптури “Шукай” у Києві
Юлія Бевзенко вже 10 років проводить авторські екскурсії Києвом. Ми розпитали Юлію про екскурсії під час широкомасштабної війни, нові скульптури у серії “Шукай” та проєкт про видатних жінок Києва.
Підбірки
Що готувати у травні: 5 рецептів із сезонних продуктів
Останній місяць весни тішить різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у травні, як правильно їх споживати, а також що з них можна приготувати.
8 міні-серіалів про їжу, які можна подивитися за вихідні
Зібрали для вас добірку свіженьких художніх і документальних серіалів у стилі фудпорн. Усі короткі, проковтнути їх можна буквально за один вечір.
Куди піти у Києві 10-12 травня: концерти Monatik, ТНМК, Kadnay та фотодень у Squat
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
“Київпастранс” закупить кондиціонери для громадського транспорту
Комунальне підприємство “Київпастранс” проводить тендер на закупівлю кондиціонерів для громадського транспорту. На нові системи охолодження заплановано витратити понад 761 тисячу гривень.
В Україні випустили серіал про коректну комунікацію з людьми із бойовим досвідом
В Україні випустили серіал “Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія”. Він розповідає про правила коректної комунікації з військовими, ветеранами та ветеранками. Зокрема, з тими, хто отримав інвалідність та був у полоні.
У Києві відкриють європейський офіс оборонних інновацій: що там буде
У Києві відкриють європейський офіс оборонних інновацій до кінця поточного року.
На Центральному вокзалі Києва відкрився пункт рекрутингу до ЗСУ
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії.
Вартість реконструкції Шулявського моста зросла до 2,45 млрд гривень
КМВА перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу. Відповідне розпорядження від 13 березня опубліковала КМДА.
Пивоварня Шульца на Деміївці може втратити статус пам’ятки
Фонд національного добробуту Криму просить суд позбавити статусу памʼятки пивоварню Шульца, що на Деміївці.
На території урочища Китаїв можуть створити заповідник, щоб зберегти його від забудови
Мінкульт пропонує створити заповідник, до якого ввійде територія Китаївського городища.
Три історичні будівлі на Подолі отримають статус пам’яток національного значення
До Державного реєстру нерухомих пам`яток України можуть внести три пам’ятки культурної спадщини, що розташовані на Подолі. Їм нададуть статус об'єктів національного значення.
У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу
Проспект Правди у Подільському районі перейменували на честь Європейського Союзу.
На залізничному вокзалі Харкова відкрили інклюзивний зал очікування
На харківському залізничному вокзалі відкрився оновлений зал очікування для людей з інвалідністю.
Громаді Києва повернули зелену зону на Оболоні, яку могли забудувати
Прокуратура через суд повернула Києву землі в Оболонському районі вартістю понад 3,7 млн гривень.
У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електрику
У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію, повідомив очільник КМДА Сергій Попко.
Київ проведе експертизу аварійності Поштової площі
Міська влада Києва замовила експертне дослідження, аби з'ясувати ступінь аварійності Поштової площі.
На Контрактовій площі облаштували велосипедні смуги: фото
На перехресті вулиць Межигірська, Григорія Сковороди і Контрактової площі реалізували нову схему організації дорожнього руху та облаштували велосипедні смуги.
У КПІ декомунізували радянську стелу героїв
У КПІ закінчили реконструкцію радянської стели героїв, яка розпочалася ще майже два роки тому, але була призупинена.