Найцікавіше за тиждень: Українські бренди сумок і рюкзаків та 12 серіалів вересня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Вересень принесе не лише довгоочікувану прохолоду, а й декілька серіальних новинок, які не залишать вас байдужими. Окрім продовження “Емілі в Парижі” та “Повільних коней”, на початку осені будемо дивитись кримінальну драму з Ніколь Кідман, марвелівську історію про могутню відьму та перевтілення Коліна Фаррелла на Пінгвіна з “Бетмена”. Детальніше – в добірці БЖ.

Розпочинаємо осінній сезон цвітною капустою, баклажанами, солодкими грушами та інжиром, а також фенхелем, чий смак має яскраві нотки анісу. Також варто зазначити, що у вересні ще триває сезон дині й кавуна. З динею радимо шейк з вином і морозивом , а також класну закуску з прошуто , а також інші страви.

Зібрали для вас 5 театральних прем'єр Києва у вересні, які варто відвідати.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали 12 українських марок, які пропонують стильні та якісні українські сумки і рюкзаки, поєднуючи сучасні тренди з національними традиціями.

Новини

Рано вранці 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого пошкоджено будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим на Нивках, два навчальні заклади та вхід до станції метро "Святошин".

У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", які вже більше 9 місяців перебувають на ремонті, проїхав перший пробний поїзд.

Це спільний проєкт української компанії "Екооптіма" та чеської MND. Загалом він коштував 61,5 мільйона євро.

З 2 вересня в “Дії” запрацював “Національний кешбек” , повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Продаж заплановано на 27 вересня через систему OpenMarket – СЕТАМ. Стартова ціна — 1,1 мільярда гривень.

У Києві судитимуть заступника директора підрядної організації через заволодіння майже мільйона гривень під час ремонту Південного мосту та транспортних розв'язок.

Мінкульт не давав дозволу на ремонтні роботи в Бессарабському ринку. Про це йдеться у офіційній відповіді відомства, повідомив активіст Дмитро Перов, посилаючись на офіційну відповідь Мінкульту.

В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки.

У театрі імені Лесі України планують модернізувати системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, вентиляції. Крім того, модернізують й індивідуальний тепловий пункт.

Петиція із закликом запровадити у Києві хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих військових набрала необхідну кількість голосів, тож на неї відповів міський голова столиці Віталій Кличко.

Українські військові, які зазнали ампутацій, вийшли на подіум під час показу бренду Andreas Moskin.

Автор звернення Олексій Кошелець закликає перетворити занедбану територію Совських ставків на сучасну паркову зону для мешканців Києва, зокрема ветеранів.

На початку вересня кияни розпочали створювати новий дзен-парк на Подолі разом із ГО "Притисько-Микільська".

Зазначається, що КК “Київзеленбуд” планує капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вул. Юрія Іллєнка, 5-9.

У Києві встановлять пам'ятник Івану Мазепі. Його розташують на території Києво-Печерської лаври