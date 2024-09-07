Найцікавіше за тиждень: Українські бренди сумок і рюкзаків та 12 серіалів вересня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
“Чудова пара”, “Пінгвін”, “Це все Аґата”: 12 серіалів вересня
Вересень принесе не лише довгоочікувану прохолоду, а й декілька серіальних новинок, які не залишать вас байдужими. Окрім продовження “Емілі в Парижі” та “Повільних коней”, на початку осені будемо дивитись кримінальну драму з Ніколь Кідман, марвелівську історію про могутню відьму та перевтілення Коліна Фаррелла на Пінгвіна з “Бетмена”. Детальніше – в добірці БЖ.
Що готувати у вересні — 5 рецептів із сезонних продуктів
Розпочинаємо осінній сезон цвітною капустою, баклажанами, солодкими грушами та інжиром, а також фенхелем, чий смак має яскраві нотки анісу. Також варто зазначити, що у вересні ще триває сезон дині й кавуна. З динею радимо шейк з вином і морозивом, а також класну закуску з прошуто, а також інші страви.
Осінні прем'єри: 5 вистав вересня, які варто відвідати у Києві
Зібрали для вас 5 театральних прем'єр Києва у вересні, які варто відвідати.
Куди піти у Києві 6-8 вересня: KyivBookFest, благодійний Кураж і Веган Вікенд
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Українські бренди сумок і рюкзаків: 12 популярних марок
Зібрали 12 українських марок, які пропонують стильні та якісні українські сумки і рюкзаки, поєднуючи сучасні тренди з національними традиціями.
Новини
Ракетний удар по Києву: постраждала мечеть, навчальні заклади і вхід у метро
Рано вранці 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого пошкоджено будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим на Нивках, два навчальні заклади та вхід до станції метро "Святошин".
Між станціями "Деміївська" та "Либідська" проїхався пробний поїзд з вагоном-лабораторією: фото
У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", які вже більше 9 місяців перебувають на ремонті, проїхав перший пробний поїзд.
На Львівщині запрацювала вітрова електростанція потужністю майже 60 МВт
Це спільний проєкт української компанії "Екооптіма" та чеської MND. Загалом він коштував 61,5 мільйона євро.
У “Дії” запрацював “Національний кешбек”: як долучитися до програми
З 2 вересня в “Дії” запрацював “Національний кешбек”, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
У Києві втретє виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers
Продаж заплановано на 27 вересня через систему OpenMarket – СЕТАМ. Стартова ціна — 1,1 мільярда гривень.
Під час ремонту Південного мосту привласнили майже мільйон гривень
У Києві судитимуть заступника директора підрядної організації через заволодіння майже мільйона гривень під час ремонту Південного мосту та транспортних розв'язок.
Мінкульт не давав дозволу на ремонтні роботи в Бессарабському ринку
Мінкульт не давав дозволу на ремонтні роботи в Бессарабському ринку. Про це йдеться у офіційній відповіді відомства, повідомив активіст Дмитро Перов, посилаючись на офіційну відповідь Мінкульту.
В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки: як вона працюватиме
В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки.
Театр імені Лесі Українки реконструюють за 10,6 млн гривень: що планують зробити
У театрі імені Лесі України планують модернізувати системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, вентиляції. Крім того, модернізують й індивідуальний тепловий пункт.
У Києві можуть з'явитися звукові оповіщення про хвилину мовчання: що ще розглядають
Петиція із закликом запровадити у Києві хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих військових набрала необхідну кількість голосів, тож на неї відповів міський голова столиці Віталій Кличко.
Ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week
Українські військові, які зазнали ампутацій, вийшли на подіум під час показу бренду Andreas Moskin.
Кияни просять створити на Совських ставках парк для реабілітації ветеранів — петиція
Автор звернення Олексій Кошелець закликає перетворити занедбану територію Совських ставків на сучасну паркову зону для мешканців Києва, зокрема ветеранів.
Кияни створюють дзен-парк на Подолі та кличуть на толоку: як долучитися
На початку вересня кияни розпочали створювати новий дзен-парк на Подолі разом із ГО "Притисько-Микільська".
На одній із вулиць Києва висадять дерева і замінять плитку за понад 11 млн гривень
Зазначається, що КК “Київзеленбуд” планує капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вул. Юрія Іллєнка, 5-9.
У Києві встановлять пам'ятник Івану Мазепі: як він виглядатиме
У Києві встановлять пам'ятник Івану Мазепі. Його розташують на території Києво-Печерської лаври