Такі плани: 9 проєктів квітня, які змінять Київ

За останній місяць у Києві представили проєкти, які змінять життя містян у кращу сторону. Зокрема планують реставрувати історичну пивоварню Ріхтера та облаштувати на її території парк, відновити Житній ринок, облаштувати нові велодоріжки, облаштувати дублюючі наземні переходи та багато іншого.

Зібрали для вас 9 проєктів, які змінять Київ.

Нещодавно фонд “Клуб на Кирилівській” викупив цю історичну будівлю. Разом з активістами з ГО “Космос табір" та ГО "Спадщина Київ” планують на території колишньої пивоварні Ріхтера створити парк з озером і простори для громади.

До цього компанія A Development планувала на цій локації збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів, а саму будівлю пивоварні могли зруйнувати.

Компанія Inzhur презентувала вдосконалений проєкт відновлення Житнього ринку після першого публічного обговорення. На візуалізаціях видно торгівельні зони з відкритими прилавками й критими лавками для постійних продавців по периметру другого поверху.

Планується в деталях відновити панно та зберегти стелу поруч з ринком та пелюстки на фасаді будівлі. А ще в проєкті показали, скільки торгових точок можна розмістити на ринку та як інтегрувати автентичні архітектурні елементи.

Наприкінці січня 2025-го на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

Місто має доволі великі проблеми з паркуванням, особливо в центрі Києва. Тож, у 2025 році "Київавтодор" планує встановити 8100 антипаркувальних стовпчиків. Найбільше таких стовпчиків встановлять у найменшому районі міста – Печерському.

При цьому, у ГО "Пасажири Києва" акцентували на тому, що такої кількості стовпчиків насправді недостатньо, аби обмежити паркування. Цього вистачить, щоб обмежити паркування приблизно на 16 км тротуарів. До прикладу, це менше, ніж довжина тротуарів на Берестейському проспекті.

У київському метро все ще на трьох станціях розміщена радянська символіка. Йдеться про серп та молот на колійній стіні на "Майдані Незалежності", панно на пілонах середнього залу станції на "Вокзальній" та мозаїчне панно червоноармійця на "Папаці Україна".

Нещодавно у метрополітені почали обговорювати можливість створення нове панно на місці радянської мозаїки "Червоноармієць". До цього на цій же станції перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати. Це викликало невдоволення серед активістів, адже демонтаж проводився необережно і без залучення професійних реставраторів.

Нові велосипедні смуги та впорядковані паркомісця з'являться на вулиці Бульварно-Кудрявській, які поєднаються з майбутньою велосипедною інфраструктурою по пров. Чеховський та з наявною по вулицях Ярославів Вал, Рейтерська, Січових Стрільців та Велика Житомирська.

На Троєщині зміни торкнуться вулиці Костянтина Данькевича. Там організують спільний рух авто та велосипедів. Також облаштують паркувальні кишені й підвищені пішохідні переходи. Вони, ймовірно, з’являться під час поточного ремонту дороги.

Перформанс-павільйон КИТ є спільним проєктом команди “Куражу” й Monobank. Це буде не просто нова локація для подій, а гнучкий, адаптивний, безбар'єрний простір, що стане посередником між культурою, митцями та аудиторією.

Поруч з павільйоном розташована 12-метрова медіаскульптура “Київський кит” з переробленого пластику. Колись вона змінювала підсвітку залежно від якості повітря, кількості опадів і пори року. Зараз інсталяція не працює — але її готують до відновлення.

КИТ задумувався не як майданчик для івентів, а як простір, де культура відчуває себе вільно. Це місце, де не тільки відбуватимуться події. Тут мають з’являтися нові ідеї, відбуватися розмови, народжуватись колаборації.

Він буде неформальним хабом, де проводитимуть кураторські виставки, музичні події, благодійні ініціативи, вечори пам’яті, літературні читання тощо. Простір буде відкритий до всього, що резонує з ідеями розвитку, емпатії та пошуку нових сенсів.

Це буде публічний, безбар'єрний простір для відновлення, сенсорного розвантаження й реабілітації ветеранів та ветеранок. Він діятиме через контакт з природою: візуальні, звукові й тактильні відчуття, а також через спільнодію, творчість і роботу з тілом.

Основна ідея такого саду — взаємодія з природою сприяє психічному й фізичному відновленню. Робота над створенням цього простору вже почалася.

Будівлю і територію навколо неї приведуть до належного стану — приберуть сміття, огорожу та чагарі. Далі проведуть оцифрування споруди, створять її цифрову копію і завершать реставрацію.

Після закінчення робіт у будівлі відкриють культурно-музейний простір, в якому будуть музейні експозиції, відбуватимуться виставки та освітні заходи.

Фото згенероване ШІ

Його планують облаштувати на перехресті Хрещатика та Прорізної. Новий перехід має стати частиною безбар’єрного маршруту між Головним військовим госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним вокзалом. Нині перетнути Хрещатик у цьому місці можна лише через підземний перехід, що створює незручності для маломобільних людей.

Також у КМВА анонсували плани облаштувати наземні переходи на вулиці Михайлівській біля майдану Незалежності та через бульвар Шевченка — біля станції метро “Університет”. Хоча гендиректор Київавтодору Олександр Федоренко обіцяв, що наземний перехід біля метро "Університет" з’явиться до кінця 2023 року. Проте, у серпні 2023 його будівництво зупинили.

Фото: Inzhur, Пасажири Києва, wikipedia.org, КИТ, Big City Lab, "Україна Інкогніта"