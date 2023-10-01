30 закладів, що відкрилися в Києві у вересні

Перезапуск ресторану корейської кухні з понад 20-річною історією, ресторан-трансформер, паб з вечірками та стендапами, кав'ярня в історичній альтанці на ВДНГ, триповерховий фудхол та український стрітфуд.

Зібрали нові місця, які з'явилися в Києві в вересні.

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Перезапуск у форматі ресторану винного бару від Goodwine на Мечникова. Оновлене меню розробив шеф-кухар закладу Сергій Хегай, в його основі – мікс європейської та азійської кухонь.

Готують з сезонних овочів та фруктів за принципом zero waste кулінарії, використовують унікальні рідкісні продукти. Традиційно пригощатимуть вином і влаштовуватимуть закриті вечері.

Ціни: хліб з маслом – 85 грн, салат з яловичиною – 350 грн, тако з восьминогом - 270 грн, азійський суп з качкою – 330 грн, дорадо на пару – 560 грн, смажений рис з креветками – 320 грн, рібай – 350 грн/100 г, брауні з вишнею – 270 грн.

Адреса: вул. Мечникова, 9

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Крафтова броварня «2085» відкрила однойменний заклад в ЖК «Галактика» біля станції метро Лівобережна. Його запуском займався керівний партнер та головний пивовар «2085» Назар Дребот.

В меню - пиво “з майбутнього” і авторські хот-доги. В планах - мережа пивних в столичних ЖК та запуск франшизи.

Ціни: 2085-1 Bohemian Pilsner – 79 грн; 2085-17.1 Solero 2X Neipa – 99 грн; 2085-19 West Coast Ipa – 89 грн; 2085-28 Strawberry Banana Mango Sour – 109 грн; хот-дог Classic New York – 119 грн; хот-дог Kids Chicken – 99 грн; смажений батат із трюфельним соусом – 99 грн.

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 6Е

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Коктейльний бар від мережі Konteyner відкрився неподалік від станції метро “Либідська”. Пропонують коктейлі, вино, пиво, міцний алкоголь та безалкогольні напої, можна замовити закуски.

Декларують нестандартний підхід до облаштування барного простору та демократичні ціни.

Ціни: коктейль Boulevardier – 130 грн, коктейль Hugo – 150 грн, коктейль Dry Martini – 120 грн, келих вина Castello di Radda Chianti Classico – 165 грн, тарілка артишоки, томати, перці та оливки ночерала - 270 грн.

Адреса: вул. Академіка Філатова, 2/1

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Новий заклад з кавою, вином та коктейлями в центрі Києва, що позиціонує себе як «місце добрих людей».

Окрім напоїв в кав'ярні можна придбати предмети декору та посуд, виготовлений з пляшок з-під вина та алкоголю.

Ціни: капучіно – від 60 грн, фільтр – від 50 грн, тарілка сирна маленька (камамбер, “Рамзес”, рисові чіпси, каперси) - 160 грн, круасан класичний - 65 грн, пай в асортименті солодкий чи солоний - 90 грн, вино – від 80 грн/келих.

Адреса: вул. Олеся Гончара, 8/5

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В ЦУМі відкрився спільний заклад Ponchyk Boy та компанії «Техно Їжак», засновники називають новий формат «Айфончик та Пончик».

Корнер колаборації став першим у ЦУМі магазином із технікою Apple та аксесуарами для неї, у ньому будуть доступні всі сервіси та послуги, які пропонує «Техно Їжак». Спеціально для центрального універмагу шеф-кухар Ponchyk Boy Олексій Маурін розробив новинку — золотий шоколадний пончик Том.

Ціни: пончик «маслоТОМ» із заварним кремом та джемом із чорної смородини — 89 грн, пончик «Назар» з абрикосовим джемом — 99 грн, пончик «Еміль» у шоколадній глазурі — 79 грн.

Адреса: вул. Хрещатик, 38 (6 поверх, фудкорт)

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Ресторан корейської кухні із понад 20-річним стажем оновив концепцію та переїхав у нове приміщення біля КПІ.

Тепер в закладі майже 60 посадкових місць, більшість із яких - за столами, спеціально облаштованими для корейського барбекю: вони мають металеву поверхню і витяжку згори.

Серед інших позицій меню - основні страви, рис, риба та морепродукти, пельмені (варені, смажені або парові тінманду) та 14 видів супів. Є безалкогольні напої.

При ресторані працює магазин, де можна придбати продукти з Кореї.

Ціни: суп рамьон – 210 грн, чапче (бататова локшина зі свининою, кальмарами та овочами) – 270/320 грн, токпоккі (рисові кльоцки в гострому соусі кочудян з овочами) – 285 грн, кімчі покум паб (рис зі смаженим кімчі, свининою та яєчнею) – 220 грн, пульгогі жонсік (паровий рис з яловичиною) – 240 грн, кунманду (смажені пельмені зі свининою та яловичиною) – 320 грн.

Адреса: просп. Берестейський, 31

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Ресторан авторської кухні у приміщенні колишнього заводу «Арсенал». Власники позиціонують заклад як ресторан-трансформер: до 16:00 тут пропонують сніданки та обіди, із 12:00 до 18:00 - час для Afternoon Tea, а з 18:00 можна заходити на гастрономічну вечерю.

Для приготування страв використовують сезонні українські продукти.

Ціни: вівсяна каша з амарантом, горіхами та сиром — 155 грн; рікотники з крем-фрешем, кюлі з бузини та маслом з листя смородини — 215 грн; гранола з кокосовим йогуртом, карамелізованим персиком і тархуновим маслом — 260 грн; різнокольорові томати з любистковим желе — 275 грн; ягідний бріош-пудинг та морозиво нуазет — 185 грн.

Адреса: вул. Князів Острозьких, 8

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На території житлового комплексу "Ліко-Град" перезапустили кафе Bloom - тепер воно має нову концепцію, меню та дизайн, в якому відтворили атмосферу «літньої кухні у бабусі».

В оновленому кафе готують сніданки цілий день, є боули, сендвічі, круасани, перші та основні страви, десерти та кава. Для чотирилапих гостей можна замовити беззернове печиво з бататом та цукерки з качкою.

Ціни: сирники з кокосовим йогуртом та карамелізованими персиками – 198 грн, англійський сніданок — 275 грн, боул з креветками – 298 грн, веганський боул – 175 грн, мелт із ростбіфом – 225 грн, мітболи з рисом – 255 грн, курка з горіховим соусом та кіноа - 245 грн, подвійний капучино — 76 грн.

Адреса: вул. Михайла Ломоносова, 46/1

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Кавʼярня на території ЖК Svitlo Park поблизу станції метро «Видубичі», яку відкрили двоє друзів – Андрій та Олександр. Вони хотіли створити простір, де збиратиметься “дружня тусовка”, тому й називається заклад “Bo”, що означає «друг» чи «товариш» на англійському сленгу.

В меню кафе - кава, круасани, макарони й сніданки. В планах - співпраця з відомими пекарнями Києва, також проводитимуться різноманітні заходи.

Ціни: еспресо – 45 грн, допіо – 55 грн, капучино – 60 грн, лате – 65 грн, флет-вайт – 70 грн, фільтр – 60 грн.

Адреса: Столичне шосе, 1-А

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Bunny Pub

Новий паб з вечірками та стендапами на Подолі, що відкрився в приміщенні ірландського пабу O'Connor's. В меню – закуски, брускети, салати, супи, бургери та стейки, десерти. Є розділ з вегетеріанськими стравами. В карті напоїв - міцний алкоголь, міні- та класичні коктейлі, коктейлі Badass, пиво та вино. Можна замовити каву чи безалкогольний коктейль.

Діють акції та знижки на їжу та алкоголь, на вечірках напої за спеціальними цінами.

Ціни: курячі нагетси – 220 грн, тар-тар з креветок – 330 грн, брускети з шинкою - 155 грн, сирний крем-суп – 120 грн, бургер український – 199 грн, дерун з печерицями – 175 грн, еспресо – 35 грн, коктейль безалкогольний кокос – 55 грн, “Текіловий світанок” – 210 грн.

Адреса: вул. Хорива, 15/8

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Кав'ярня-скейтшоп в урбан-парку на ВДНГ. Заклад відкрили Pro Boardshop, які займаються продажем спорядження для скейтбордів і хочуть познайомити городян зі скейтборд-культурою.

У Coffee Spot пропонують усі види кавових напоїв, у тому числі на рослинному молоці. Є матчі, лимонади, какао, комбуча та інші напої. До них можна замовити сендвічі чи десерти.

Ціни: фільтр – 45/60 грн, капучіно – 60/70 грн, матча-лате – 75 грн, какао – 55 грн, еспресо-тонік – 85 грн, лимонади – 90 грн, чай – 50 грн.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1 (20 павільйон)

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Ще один новий заклад на ВДНГ - в історичній восьмикутній альтанці з колонами розпочав роботу матча-бар від власників Takava Coffee-Buffet.

Пропонують матчу з тоніком, молоком, ігристим та пюре каламансі, що є гібридом кумквату з мандарином. Також є кава, чай і лимонад.

Це вже другий заклад Dot в Києві. Перший відкрили у 2021-му на Бессарабці як кав’ярню, однак потім змінили концепт на матча-бар.

Ціни: матча-капучино — 105 грн, матча-тонік — 145 грн, матча Sparkling — 145 грн, матча з пюре каламансі — 145 грн, еспресо — 75 грн, еспресо-тонік — 145 грн, флет-вайт — 95 грн, какао — 105 грн.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1

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Український стрітфуд в центрі міста. В меню закладу – бургери з локальними продуктами та пиво від крафтових пивоварень.

Основна лінійка налічує п’ять бургерів: для «Бессарабського» готують соус - варіацію на тему традиційної бессарабської страви манджа, для «Ніжинського» - на основі маринованих огірків. До бургерів можна замовити картоплю чи батат.

Ціни: бургер класични – 140 грн, бургер «Ніжинський» з яловичиною, чеддером, овочами та фірмовим соусом – 210 грн, картопля по-селянськи – 65 грн, батат – 150 грн, пиво Dnipro city MOVA – 110 грн, лимонад «Журавлина-вишня” – 75 грн.

Адреса: вул. Лютеранська, 10А

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Десятий гриль-бар мережі Gremio Grill відкрився на Великій Житомирській. Він обладнаний печами-хоспери на деревному вугіллі, щоб готувати для гостей здорову їжу на вогні.

В меню - бургери класичні та фантазійні, шаурма, салати, шашлик, овочі гриль, десерти. Є вегетаріанські страви.

Ціни: бургер «Греміо» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, вишневий бургер - 230 грн, салат із телятиною – 229 грн, шаурма з куркою – 160 грн, бокс «Сімейний» (чотири бургери та чотири порції картоплі гриль) – 970 грн, торт «Червоний оксамит» – 135 грн

Адреса: вул. Велика Житомирська, 38

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Одинадцята кав’ярня мережі розпочала роботу біля Планетарію. Цю локацію називають найкавовішою з усіх та єдиною, де печуть хліб і продають каву власного обжарювання на вагу.

Ціни: еспресо – 59 грн, капучино – 69 грн, безлактозне лате – 89 грн, подвійний фільтр – 79 грн, масала – 139 грн, лимонад із матчею і огірком – 129 грн, рожеве какао – 89 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57-61/3А

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Нова pet friendly кав’ярня на Позняках. У меню – кавові напої, лимонади та десерти (нуга та макарони). Є сендвічі.

Ціни: еспресо — 28 грн, капучино — 35/55 грн, лате — 45/65 грн, матча шот — 50 грн, еспресо тонік — 60 грн.

Адреса: просп. Григоренка, 36-А

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Кафе з джанк-фуд кухнею та «бердичівським» пивом біля Львівської площі. Засновник закладу Юрій Мельник описує його як “сусідський бар на районі”.

У меню – бань мі, сендвічі, бургери, супи та картопля фрі у вигляді смайлика. До страв можна замовити вино, пиво, текілу, сидр, коктейлі та лимонади.

Дизайн інтер'єру кафе займалася студією AKZ Architectura. У вихідні до “Київгазу” планують проводити вечірки. Особливим місцем у закладі є дзеркальний туалет.

Ціни: бань мі з тофу – 250 грн, батат фрі з соусом на вибір – 165 грн, тако з томленою телятиною – 240 грн, мікс картоплі фрі – 120 грн, "бердичівське” пиво – 80 грн, хаус-коктейлі – 220 грн, коктейль “Шері Лейді” – 220 грн.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 14А

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Кафе зі стравами ізраїльської й тайської кухні на Подолі, де вирішили зламати стереотипи та довести, що ізраїльська кухня – це не лише хумус, фалафель і шакшука.

За меню відповідає шеф-кухар, який 15 років жив в Ізраїлі та навчався в майстрів з Тайланду. Є сніданки, супи, боули, хумус, мезе, вок, салати, а також традиційні страви ізраїльської й тайської кухні. До страв пропонують вино, коктейлі, чай, кава, матча, лимонад, фреші. Відкрита літня тераса.

Ціни: шакшука вершкова – від 190 грн, “сирники, яких ви ще не їли” – 190 грн, том ям – 290 грн, спрінг-рол з креветкою – 190 грн, суп з зеленою сочевицею – 140 грн, хумус з сердечками – 170 грн, крильця в тайському стилі – 200 грн, смажений банан з манговим сорбетом – 150 грн.

Адреса: вул. Спаська, 5

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Нова кав’ярня на Позняках з кавою, десертами та вином від українського виробника «Шато Чизай». До вина подають сир камамбер чи брі з журавлиним соусом.

Для гостей кав’ярні обладнано мінібалкон з видом на вулицю, є крісло-гойдалка, книги та розмальовки для малечі.

Ціни: еспресо — 40 грн, капучино — 55/75 грн, лате — 60/75 грн, лимонад — 70 грн, мохіто — 75 грн, макаронс — 55 грн, вино — 50 грн/100 мл.

Адреса: вул. Урлівська, 5

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Matataki

Кафе зі стравами різних країн Азії в ЖК Seven. В меню - супи рамен, смажена локшина та традиційні китайські пельмені, приготовлені за таємним рецептом шеф-кухар з Китаю. Є екзотичні безалкогольні напої, кава та чай.

Ціни: тофу з часниковим соусом – 100 грн, рамен зі свинячими ребрами – 179 грн, смажена локшина з капустою – 149 грн, рис смажений з креветками – 210 грн, курка гун бао – 220 грн, смажені яйця з помідорами – 149 грн, Suanmeitang (напій з китайських слив) – 50 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 16Д

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Заклад від команди «Міністерства шаурми». Пропонують десять видів сніданків (різноманітні «ранкові тарілки», пурпурові панкейки, полента з абрикосом, трюфельна вівсянка), десерти та випічку. У меню декілька видів круасанів, шу, торти, пудинги та десерти в банках. Серед напоїв пропонують каву та вино.

Ціни: ванільний шу — 85 грн, десерт в банці “Три молока” — 185 грн, круасан матча — 150 грн, торт “Чорний ліс” — 230 грн, капучино — 80 грн, бенедикт із лососем на хешбрауні — 380 грн, трюфельна вівсянка — 200 грн, сирники з кремом та вишнями — 245 грн, полента з абрикосом у лавандовому сиропі — 180 грн.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 32

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Нове українське бістро від Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк, що розпочало роботу неподалік від метро “Арсенальна”. Ще до відкриття формат "Полтави" описували як "маніфест одному з найгастрономічніших регіонів України зі своїм культом їжі".

В меню закладу – "книш Котляревського" (картопляний книш з соусом з деміглясу та сметани, смаженими гливами, гуслянкою), миргородське сало в ромашці, що подається з маринованою в буряку фіолетовою цибулею та квасцем, білий борщ на курячому бульйоні з цукрового буряка, полтавське м'ясо та шпундра. Є настоянки, авторські коктейлі, присвячені відомим діячам української культури, українські та світові вина.

Ціни: білий борщ – 225 грн, печене курча з качаною кашею, соусом з копчених груш та ферментованим квасцем – 350 грн, галушки з персиком та гуслянкою – 260 грн, миргородське сало – 110 грн, оселедцеве вершкове масло – 165 грн.

Адреса: вул. Князів Острозьких, 8

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У будівлі “Укркоопспілки” на Хрещатику розпочала роботу книгарня Rodovid, в приміщенні якої працює кав'ярня Rid.

У Rodovid можна придбати книжки українських видавництв, зокрема «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Фоліо», «Зелений пес» і «Видавництво Марка Мельника». Проводяться різноманітні заходи.

Запуск кав'ярні консультувала команда Takava Coffee-Buffet. У меню – класичні кавові напої, кава ручного приготування, чаї, лимонади та випічка власного виробництва.

Ціни: еспресо – 75/85 грн, фільтр-кава – 75/85 грн, капучино – 75/85 грн, лате – 95 грн, лимонад «Тархун» – 105 грн.

Адреса: вул. Хрещатик, 7/11

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Rise & Shine

Кав’ярня в ЖК «Львівський» на Петропавлівській Борщагівці. До кавових напоїв пропонують звичайні та веганські десерти, є еклери, макарони, мочі, горішки зі згущеним молоком, тістечка. Також готують сендвічі та салати.

Ціни: макарон — 45 грн, веган-десерти - 60 грн, горішок зі згущеним молоком - 35 грн, капучино — 45/50 грн, лате — 60/65 грн, какао — від 50 грн, лимонади - 50/60 грн.

Адреса: вул. Львівська, 1-А

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Паб для мотоциклістів біля метро «Шулявська». Тут пропонують сніданки, супи, салати, закуски, основні страви й бургери. Є розливне пиво, міцний алкоголь, коктейлі та шоти.

Планують проводити мотоциклетні заходи, зокрема поїздки й тематичні свята. Звучатиме жива музика.

Ціни: шакшука — 120 грн, стейк зі свинини — 230 грн, пательня з грибами — 150 грн, пельмені фрі зі сметаною — 150 грн, бургер з куркою — 195 грн, еспресо — 30 грн, Whiskey Sour — 240 грн, розливне пиво Somersby — 60/80 грн.

Адреса: просп. Берестейський, 45

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Кафе з кавою та сніданками цілий день відкрили на Соломянці. В меню - бургери на грилі, солодкі й солоні круасани, авокадо-тост з яйцем-пашот і сирники з джемом.

До чаю й кави пропонують макарони, вівсяне печиво, брауні й «Київський торт».

Ціни: сендвіч з індичкою – 95 грн, авокадо-тост з яйцем-пашот – 180 грн, салат з лососем – 165 грн, круасан з індичкою – 85 грн, бургер з телятиною і яйцем – 160 грн, боул з креветками – 175 грн, сирники з полуничним варенням – 110 грн, еспресо – 32 грн, капучино – 50 грн, чай – 50 грн.

Адреса: вул. Єреванська, 31/1

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Перший заклад "Пиріжкова "Тітка Клара" з кулінарією відкрився на Воздвиженці, а після – в центрі Подолу та на Лютеранській.

Приготована їжа продається у боксах: основна страва та гарнір. Окремо можна купити салати, перші страви та десерти. Є доставка.

Ціни: борщ зі свининою – 80 грн, рис з овочами та куркою теріякі – 150 грн, котлета по-київськи з картопляним пюре – 150 грн, вареники з телятиною – 120 грн, гречка з котлетою зі свинини – 150 грн, сирники з малиновим соусом – 120 грн.

Адреса: вул. Воздвиженська, 22; вул. Костянтинівська, 19; вул. Лютеранська, 7/10

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Ресторан сучасної української кухні, що відкрився у колишньому приміщенні азійського бістро Chang.

І в інтер'єрі, і в меню азійські деталі поєднуються з українськими: на обличчі Будди можна помітити український орнамент, а в меню знайти український рамен з курячими кнелями. Вареники подають варені та смажені з чотирма варіантами начинок в стилі ф’южн. Є окремий "котлетка-бар" з різними видами котлет, котлету по-київськи готують з водоростями вакаме.

Ціни: тюлькаброт з маринованими томатами та часником конфі – 220 грн, вареники з картоплею, боровиками та шиітаке – 245 грн, український рамен – 185 гривень, червоний борщ з печеною качкою – 335 гривень, котлета по-київськи з сиром сулугуні та халапеньо – 365 гривень.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 23а

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Фудхол з шістьма гастрономічними форматами і баром почав роботу на Хрещатику. Це новий проект ресторатора Євгена Чернишенка.

Заклад має три поверхи та поділений на такі корнери: бургери, азіатська кухня, суші, піца, шаверма, паста і салат, бар.

Працює фудхол у форматі самообслуговування: після замовлення за касою гість отримує пейджер, який сповіщає про готовність страв. Допомогти з замовленням може менеджер закладу.

Ціни: «Філадельфія» з лососем та авокадо – 289 гривень, піца «Маргарита» – 185 гривень, шаурма з куркою – 159 гривень, паста п'ять сирів – 210 гривень, боул з картоплею і баварською сосискою – 149 гривень, лимонад «Юджин» – 45 гривень, мочі – 99 гривень.

Адреса: вул. Хрещатик, 24

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Заклад з азійськими напоями біля площі Українських Героїв. Подають напої за класичними рецептами, авторські коктейлі з топінгами та бабл-ті, адаптовані «під європейський смак». Також у меню є лимонади та солодощі – моті, макарони та морозиво.