Найцікавіше за тиждень: Історії сімей, які заселились у новий ЖК для переселенців та 8 ковзанок Києва

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Американський меценат Делл Лой Хансен придбав 135 квартир у ЖК у Софіївській Борщагівці під Києвом для переселенців з найбільш постраждалих регіонів. Зокрема, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Ми поспілкувались із сім’ями, які заселились у новий ЖК, про відбір до програми, особливості проживання та волонтерські години задля добросусідських відносин.

Підбірки

Розповідаємо про нові місця, що з'явилися в Києві в останній місяць осені.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Криті чи просто неба, біля ТРЦ або на набережних — зібрали у нашому гіді 8 ковзанок Києва, де можна корисно, здорово і з безліччю вражень відпочити з дітьми, коханими та друзями.

Ми знайшли ретрити в Україні, де можна швидко відновитись цієї зими за допомогою йоги, медитацій і цвяхостоянню. Розповідаємо, куди можна поїхати на Новий рік, і з яких практик починати зиму.

Новини

З січня 2024 року чеська приватна залізнична компанія RegioJet у співпраці з «Укрзалізницею» планує запустити нічний рейс з Праги до Чопа.

У Києві розглядають три локації, де в майбутньому можуть створити музей тоталітаризму чи музей історії радянського режиму.

ТРЦ Ocean Mall біля «Тарілки» на Либідській площі планують відкрити 1 вересня 2024 року. Наразі Ocean Mall перебуває в процесі будівництва. Там планують відкрити H&M, Zara та IKEA.

У Києві завершили будівництво нової – вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

Деякі київські мозаїки, панно й вітражі внесли до переліку виявлених об’єктів і Держреєстру нерухомих пам’яток.

Активісти закликають Києво-Могилянську академію оприлюднити повний проєкт реставрації келій Братського монастиря і зупинити будівельні роботи до зʼясування всіх юридичних обставин.

«Укрзалізниця» з 10 грудня підвищує ціни на ряд міжнародних рейсів.

У Львові запустили автобус, який безоплатно возитиме бездомних людей до закладів, де їм надаватимуть соцпослуги. Йдеться про харчування, медичний огляд, санітарно-гігієнічні послуги й можливість отримати одяг чи взуття.

У День Збройних сил України в столиці відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському. Скульптура є майже точною копією українського воїна. Її встановили на території Київської фортеці за кошт меценатів та благодійних фондів.

У центрі Одеси обвалився історичний триповерховий будинок. Йдеться про пам’ятку архітектури на Базарній, 93 — прибутковий будинок Олова й Дур’яна.

На Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Ялинка, як і минулого року, — штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів.

У "Містечку Хансена" відкрили другу чергу житла для переселенців. Нові оселі вже отримали 80 внутрішньо переміщених родин.

Пологовий будинок Чернігова відновили після того, як його пошкодила російська ракета.

Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У столиці відреставрували монумент «Колона Магдебурзького права». Він є пам’яткою архітектури національного значення.