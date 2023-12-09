Найцікавіше за тиждень: Історії сімей, які заселились у новий ЖК для переселенців та 8 ковзанок Києва

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Ми живемо в ЖК для переселенців під Києвом, який викупив американець

Американський меценат Делл Лой Хансен придбав 135 квартир у ЖК у Софіївській Борщагівці під Києвом для переселенців з найбільш постраждалих регіонів. Зокрема, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Ми поспілкувались із сім’ями, які заселились у новий ЖК, про відбір до програми, особливості проживання та волонтерські години задля добросусідських відносин.

Підбірки

30 закладів, що відкрилися в Києві в листопаді

Розповідаємо про нові місця, що з'явилися в Києві в останній місяць осені.

Куди піти у Києві 8-10 грудня: концерти Святослава Вакарчука і Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

8 ковзанок Києва, де кататися на ковзанах цієї зими

Криті чи просто неба, біля ТРЦ або на набережних — зібрали у нашому гіді 8 ковзанок Києва, де можна корисно, здорово і з безліччю вражень відпочити з дітьми, коханими та друзями.

7 зимових ретритів в Україні для швидкого відновлення

Ми знайшли ретрити в Україні, де можна швидко відновитись цієї зими за допомогою йоги, медитацій і цвяхостоянню. Розповідаємо, куди можна поїхати на Новий рік, і з яких практик починати зиму.

Новини

Потяг Прага – Чоп від чеської компанії RegioJet запустять у січні 2024 року

З січня 2024 року чеська приватна залізнична компанія RegioJet у співпраці з «Укрзалізницею» планує запустити нічний рейс з Праги до Чопа.

У Києві планують відкрити музей тоталітаризму: де його можуть розмістити

У Києві розглядають три локації, де в майбутньому можуть створити музей тоталітаризму чи музей історії радянського режиму.

ТРЦ Ocean Mall біля «Тарілки» на Либідській хочуть відкрити 1 вересня 2024 року

ТРЦ Ocean Mall біля «Тарілки» на Либідській площі планують відкрити 1 вересня 2024 року. Наразі Ocean Mall перебуває в процесі будівництва. Там планують відкрити H&M, Zara та IKEA.

У Києві завершили будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги

У Києві завершили будівництво нової – вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

Київські мозаїки та панно 1960-х років отримали охоронний статус: які саме

Деякі київські мозаїки, панно й вітражі внесли до переліку виявлених об’єктів і Держреєстру нерухомих пам’яток.

Активісти закликають Могилянку оприлюднити повний проєкт реставрації Братських келій

Активісти закликають Києво-Могилянську академію оприлюднити повний проєкт реставрації келій Братського монастиря і зупинити будівельні роботи до зʼясування всіх юридичних обставин.

«Укрзалізниця» піднімає вартість квитків на міжнародні рейси: потяг до Варшави здорожчає на 72%

«Укрзалізниця» з 10 грудня підвищує ціни на ряд міжнародних рейсів.

У Львові курсуватиме безкоштовний соціальний автобус для безхатченків

У Львові запустили автобус, який безоплатно возитиме бездомних людей до закладів, де їм надаватимуть соцпослуги. Йдеться про харчування, медичний огляд, санітарно-гігієнічні послуги й можливість отримати одяг чи взуття.

У Києві встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському

У День Збройних сил України в столиці відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському. Скульптура є майже точною копією українського воїна. Її встановили на території Київської фортеці за кошт меценатів та благодійних фондів.

У центрі Одеси обвалилася пам’ятка архітектури 1919 року

У центрі Одеси обвалився історичний триповерховий будинок. Йдеться про пам’ятку архітектури на Базарній, 93 — прибутковий будинок Олова й Дур’яна.

У Києві засвітили головну ялинку країни на Софійській площі

На Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Ялинка, як і минулого року, — штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів.

Під Києвом відкрили друге містечко для переселенців від американського благодійника

У "Містечку Хансена" відкрили другу чергу житла для переселенців. Нові оселі вже отримали 80 внутрішньо переміщених родин.

У Чернігові відновили пологовий будинок, який пошкодила російська ракета

Пологовий будинок Чернігова відновили після того, як його пошкодила російська ракета.

У Києві на пів року закриють 6 станцій метро

Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У Києві відреставрували пам'ятник, присвячений Магдебурзькому праву

У столиці відреставрували монумент «Колона Магдебурзького права». Він є пам’яткою архітектури національного значення.

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Опубліковано: 09 грудня 2023
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