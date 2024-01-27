Найцікавіше за тиждень: Історія волонтерки, яка облаштовує домівки на Чернігівщині та як у Херсоні відкрили радіостанцію
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
«Я ремонтую старі хати для переселенців»: Історія волонтерки, яка облаштовує домівки на Чернігівщині
Ще в 2014 році Юлія вперше покинула рідний дім в Криму і згодом оселилася в Сосниці на Чернігівщині. Саме тут із початком повномасштабного вторгнення рф вона допомагає таким самим переселенцям облаштувати собі нове житло за мінімум коштів.
Як у Юлії виникла ідея ініціативи, для кого вона облаштувала першу затишну оселю та якої допомоги наразі потребує — у цій статті.
Як пара з Ірпеня відновлює 70-річну хату в селі на Хмельниччині
Партнерки Дар’я та Маруся через вторгнення рф переїхали з Ірпеня в село на Хмельниччині, де перетворюють сільську хату у сучасний дім і показують етапи реновації у блозі в Instagram.
Вони розповіли БЖ, як адаптують 70-річну хату до сучасних умов, скільки це коштує, і чому не планують повертатись у велике місто.
Як двоє херсонців відкрили радіостанцію і щодня ведуть оптимістичне ранкове шоу з прифронтового міста
11 листопада 2023 року, у річницю звільнення Херсона від російських окупантів, почала своє мовлення X.ON – перша і поки що єдина радіостанція у деокупованому та прифронтовому місті.
Про свою роботу розповідають засновники радіо X.ON та ведучі ранкового шоу “ШоуМастХерсон” Катерина Цимбалюк та Денис Путінцев.
Підбірки
Інклюзивні та екологічні: 8 шоурумів українських брендів у Києві
За всіма стандартами інклюзивності, з екологічним дизайном або затишною кав’ярнею — у нашій добірці 8 концепт-сторів Києва, де кожен відвідувач почуватиметься комфортно і без стресу та поспіху підбере необхідний одяг, взуття або косметику.
Куди піти у Києві 26-28 січня: Тарас Чубай, сімейний вихідний у Мистецькому Арсеналі, екскурсія кіностудією Довженка
Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
На Київщині відкриють гуртожиток для родин, які втратили житло
У Михайлівці-Рубежівці готується до відкриття гуртожиток, який стане домом для 19 сімей, які втратили своє житло внаслідок вторгнення рф.
Біля "Либідської" демонтують МАФи
Біля станції метро "Либідська" демонтують або перенесуть 13 МАФів, які заважають вільному проходу до підземки.
В Україні з'явиться сайт для пошуку квитків на міжнародні автобусні рейси
В Україні завершують створення та готують до запуску Реєстр міжнародних автобусних маршрутів.
У Києві внаслідок атаки рф пошкоджено спорткомплекс УЗ «Локомотив» і залізничний коледж
У Києві внаслідок масованого обстрілу росії пошкоджено спортивний комплекс «Укрзалізниці» «Локомотив».
Не вистачило місця: на Дегтярівському шляхопроводі не встановили трамвайні платформи
На нещодавно зведеному Дегтярівському шляхопроводі не встановили трамвайні платформи через відсутність місця.
У Києві змінили правила розміщення вивісок на об'єктах культурної спадщини
У Києві оновили правила розміщення вивісок для того, щоб зберегти автентичний вигляд міста.
Український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар»
Стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» як «Найкращий повнометражний документальний фільм».
На ВДНГ вперше проведуть фестиваль «Книжкова країна»
25-28 квітня на ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна». Вхід на всі дні фестивалю буде вільним.
Відновленню не підлягає: у скільки оцінюють збитки клубу «Локомотив» внаслідок ракетного удару
Внаслідок ракетного удару РФ по Києву 23 січня руйнувань зазнав спортивний комплекс «Укрзалізниці» «Локомотив». Наразі відомо, що будівля не підлягає відновленню.
Петиція з вимогою виділити 5% бюджету Києва на безбар’єрність набрала голоси
Петиція з вимогою від київської влади виділити 3,57 млрд гривень на безбар’єрність, безпеку дорожнього руху й ремонт зношеної трамвайної інфраструктури набрала необхідні голоси.
З кафе, вбиральнями і душовими: у бібліотеці КПІ відкрили інноваційне укриття-коворкінг
У книгосховищі центральної бібліотеки КПІ ім. І. Сікорського відкрили простір CLUST SPACE. Він поєднав у собі функції укриття та коворкінгу.
В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття
В Україні дозволили брати й перебувати в укриттях під час повітряних тривог із домашніми тваринами.
Під Шулявським мостом планують побудувати вело-пішохідний тунель
Побудувати вело-пішохідний тунель, який дозволить пішоходам і велосипедистам не перетинати проїзну частину і скоротить шлях, планують під Шулявською транспортною розв'язкою.
У громадах з'являться "Центри життєдіяльності": що там буде та навіщо вони потрібні
У кожній громаді хочуть створити "Центри життєдіяльності", у яких людям надаватимуть психосоціальну підтримку.
200-річні лазні на Подолі можуть визнати нерухомою пам’яткою України
До Мінкульту передали документи на внесення до Держреєстру нерухомих пам’яток 200-річні лазні на Набережно-Хрещатицькій, 13.