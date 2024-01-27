Найцікавіше за тиждень: Історія волонтерки, яка облаштовує домівки на Чернігівщині та як у Херсоні відкрили радіостанцію

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Ще в 2014 році Юлія вперше покинула рідний дім в Криму і згодом оселилася в Сосниці на Чернігівщині. Саме тут із початком повномасштабного вторгнення рф вона допомагає таким самим переселенцям облаштувати собі нове житло за мінімум коштів.

Як у Юлії виникла ідея ініціативи, для кого вона облаштувала першу затишну оселю та якої допомоги наразі потребує — у цій статті.

Партнерки Дар’я та Маруся через вторгнення рф переїхали з Ірпеня в село на Хмельниччині, де перетворюють сільську хату у сучасний дім і показують етапи реновації у блозі в Instagram .

Вони розповіли БЖ, як адаптують 70-річну хату до сучасних умов, скільки це коштує, і чому не планують повертатись у велике місто.

11 листопада 2023 року, у річницю звільнення Херсона від російських окупантів, почала своє мовлення X.ON – перша і поки що єдина радіостанція у деокупованому та прифронтовому місті.

Про свою роботу розповідають засновники радіо X.ON та ведучі ранкового шоу “ШоуМастХерсон” Катерина Цимбалюк та Денис Путінцев.

Підбірки

За всіма стандартами інклюзивності, з екологічним дизайном або затишною кав’ярнею — у нашій добірці 8 концепт-сторів Києва, де кожен відвідувач почуватиметься комфортно і без стресу та поспіху підбере необхідний одяг, взуття або косметику.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

У Михайлівці-Рубежівці готується до відкриття гуртожиток, який стане домом для 19 сімей, які втратили своє житло внаслідок вторгнення рф.

Біля станції метро "Либідська" демонтують або перенесуть 13 МАФів, які заважають вільному проходу до підземки.

В Україні завершують створення та готують до запуску Реєстр міжнародних автобусних маршрутів.

У Києві внаслідок масованого обстрілу росії пошкоджено спортивний комплекс «Укрзалізниці» «Локомотив».

На нещодавно зведеному Дегтярівському шляхопроводі не встановили трамвайні платформи через відсутність місця.

У Києві оновили правила розміщення вивісок для того, щоб зберегти автентичний вигляд міста.

Стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» як «Найкращий повнометражний документальний фільм».

25-28 квітня на ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна». Вхід на всі дні фестивалю буде вільним.

Внаслідок ракетного удару РФ по Києву 23 січня руйнувань зазнав спортивний комплекс «Укрзалізниці» «Локомотив». Наразі відомо, що будівля не підлягає відновленню.

Петиція з вимогою від київської влади виділити 3,57 млрд гривень на безбар’єрність, безпеку дорожнього руху й ремонт зношеної трамвайної інфраструктури набрала необхідні голоси.

У книгосховищі центральної бібліотеки КПІ ім. І. Сікорського відкрили простір CLUST SPACE. Він поєднав у собі функції укриття та коворкінгу.

В Україні дозволили брати й перебувати в укриттях під час повітряних тривог із домашніми тваринами.

Побудувати вело-пішохідний тунель, який дозволить пішоходам і велосипедистам не перетинати проїзну частину і скоротить шлях, планують під Шулявською транспортною розв'язкою.

У кожній громаді хочуть створити "Центри життєдіяльності", у яких людям надаватимуть психосоціальну підтримку.

До Мінкульту передали документи на внесення до Держреєстру нерухомих пам’яток 200-річні лазні на Набережно-Хрещатицькій, 13.