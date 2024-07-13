Найцікавіше за тиждень: Як мешканка будинку на Татарці відновлює квартиру після “прильоту” та 7 парків Києва

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Кілька років тому мешканка Києва Євгенія Нємкова придбала стару квартиру "сталінці" на Татарці і почала робити в ній ремонт

У квітні цього року оселя Євгенії постраждала внаслідок прильоту ворожої російської ракети. Але Євгенія не зупинила ремонт, і наразі процес вже близький до завершення.

Розпитали Євгенію про те, як вона відновлює свою квартиру після "прильоту" поряд і як отримати допомогу у відбудові.

Підбірки

Від вишуканих суконь до костюмів — зібрали 7 українських брендів, які перетворюють цей природний матеріал на стильні та комфортні речі.

Зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” . Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Розповідаємо, як можна допомогти постраждалим.

Зібрали добірку парків, де можна гуляти, кататися на велосипеді чи скейті , займатися спортом і насолоджуватися природою.

Зібрали для вас шість рецептів лимонада та сангрії — і нехай увесь світ почекає.

Новини

Зранку 8 липня росія влаштувала масовану атаку по Україні. Під ударом опинився й Київ, де уламки ракет впали у семи районах міста.

Пацієнтів з дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Під час повторної ракетної атаки на Київ пообіді 8 липня, у Дніпровському районі міста постраждав приватний пологовий будинок.

Спортивний майданчик біля культурного центру "Спаська 13" перетворять інклюзивний рекреаційний простір.

В Україні споживачі електроенергії кожної області поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

З’явилися перші візуалізації оновленого ресторану McDonald’s на Вокзальній площі у Києві.

На Виноградарі комунальне підприємство “Київміськсвітло” планує замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні.

Українці і бізнес зібрали для київської дитячої лікарні “Охматдит” майже 302 мільйони гривень за 41 годину.

В Україні найближчим часом можуть скасувати перехід з літнього на зимовий час і навпаки.

Із 11 липня в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. А також на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" уже відновлено електро та водопостачання та система медичного газопостачання. Відновлювальні роботи розпочалися уже наступного дня після російської терористичної атаки.

Якщо не буде масованих обстрілів енергетики, то у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла.

Компанія "Автострада" стала переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар. Роботи почнуться без авансів, за рахунок власник обігових коштів протягом найближчих місяців.

З 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе у потяги чотирьох рейсів далекого сполучення.

Труханів острів забруднили будівельними відходами під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.