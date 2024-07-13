Найцікавіше за тиждень: Як мешканка будинку на Татарці відновлює квартиру після “прильоту” та 7 парків Києва
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
“Ми відновлюємо свою квартиру в Києві після “прильоту” – Мешканка будинку на Татарці – про ракетний удар, ремонт, компенсації
Кілька років тому мешканка Києва Євгенія Нємкова придбала стару квартиру "сталінці" на Татарці і почала робити в ній ремонт
У квітні цього року оселя Євгенії постраждала внаслідок прильоту ворожої російської ракети. Але Євгенія не зупинила ремонт, і наразі процес вже близький до завершення.
Розпитали Євгенію про те, як вона відновлює свою квартиру після "прильоту" поряд і як отримати допомогу у відбудові.
Підбірки
7 українських брендів, які шиють речі з льону
Від вишуканих суконь до костюмів — зібрали 7 українських брендів, які перетворюють цей природний матеріал на стильні та комфортні речі.
Як допомогти постраждалим від удару по Охматдиту – список актуальних зборів та ініціатив
Зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.
Розповідаємо, як можна допомогти постраждалим.
7 парків Києва, де сховатися від літньої спеки
Зібрали добірку парків, де можна гуляти, кататися на велосипеді чи скейті, займатися спортом і насолоджуватися природою.
Сангрія та лимонад: 6 рецептів для спекотного дня
Зібрали для вас шість рецептів лимонада та сангрії — і нехай увесь світ почекає.
Новини
Вибухи у Києві: пошкоджено лікарню "Охматдит", є загиблі та поранені
Зранку 8 липня росія влаштувала масовану атаку по Україні. Під ударом опинився й Київ, де уламки ракет впали у семи районах міста.
Ракетний удар по "Охматдиту": пацієнтів евакуйовують до інших лікарень, під завалами можуть бути діти
Пацієнтів з дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.
Повторна атака на Київ: у Дніпровському районі на пологовий будинок впали уламки ракети – є загиблі
Під час повторної ракетної атаки на Київ пообіді 8 липня, у Дніпровському районі міста постраждав приватний пологовий будинок.
Біля культурного центру "Спаська 13" з'явиться рекреаційний простір на місці спортивного майданчика
Спортивний майданчик біля культурного центру "Спаська 13" перетворять інклюзивний рекреаційний простір.
Відключення світла у декількох чергах одночасно: в "Укрнерго" пояснили, що це означає
В Україні споживачі електроенергії кожної області поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
З’явилися перші візуалізації оновленого McDonald’s біля Центрального вокзалу
З’явилися перші візуалізації оновленого ресторану McDonald’s на Вокзальній площі у Києві.
На Виноградарі планують замінити вуличне освітлення за 11 млн грн
На Виноградарі комунальне підприємство “Київміськсвітло” планує замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні.
Українці задонатили на відбудову “Охматдиту” понад 300 мільйонів гривень
Українці і бізнес зібрали для київської дитячої лікарні “Охматдит” майже 302 мільйони гривень за 41 годину.
В Україні хочуть скасувати перехід з літнього на зимовий час і навпаки
В Україні найближчим часом можуть скасувати перехід з літнього на зимовий час і навпаки.
Відсьогодні в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет із ароматизаторами
Із 11 липня в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. А також на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.
В Охматдит вже повернули світло, газ та воду: які відновлювальні роботи на черзі
У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" уже відновлено електро та водопостачання та система медичного газопостачання. Відновлювальні роботи розпочалися уже наступного дня після російської терористичної атаки.
Восени можна буде забути про відключення світла: за яких умов
Якщо не буде масованих обстрілів енергетики, то у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла.
Будівництво метро на Виноградар відновиться протягом найближчих місяців
Компанія "Автострада" стала переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар. Роботи почнуться без авансів, за рахунок власник обігових коштів протягом найближчих місяців.
Ще у 4 поїздах "Укрзалізниці" з'являться жіночі купе: у яких саме
З 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе у потяги чотирьох рейсів далекого сполучення.
Під час будівництва Подільськго мосту будівельними відходами забруднили Труханів острів
Труханів острів забруднили будівельними відходами під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.