Найцікавіше за тиждень: Як харківський підприємець відновив виробництво піци на Салтівці та 10 серіалів серпня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Як це, відновити виробництво піци на Салтівці — районі Харкова, який потерпає від щоденних обстрілів
Розповідаємо про колишнього журналіста Павла Федосенка, який менш ніж за рік до початку повномасштабного вторгнення відкрив заклад Daddy’s Pizza, де готував піцу гігантських розмірів — великого діаметру та з щедрою порцією начинки. Нещодавно його піцерія почала роботу на новому місці, в новому форматі, з новим меню.
Підбірки
7 атмосферних книгарень Києва, де можна провести весь день
Розкажемо про атмосферні книгарні Києва, які варто відвідати.
Українське фентезі: 7 крутих новинок від українських видавництв
Підготували для вас добірку новинок у жанрі фентезі від українських видавництв, щоб помандрувати казковими світами.
10 виставок серпня у Києві, які варто відвідати
Зібрали для вас 10 виставок у Києві, які варто відвідати у серпні.
Куди піти у Києві 2-4 серпня: Арсен Мірзоян, стендап Антона Тимошенка та рейв Спека у Keller
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
"Емілі в Парижі", спін-офф "Ріка і Морті", "Володар перснів: Персні влади": 10 серіалів серпня
Кінець літа стане поверненням улюблених серіалів з новими сезонами й історіями. На нас чекатимуть кар’єрні та любовні пригоди Емілі в Парижі, нове розслідування тріо подкастерів в Нью-Йорку, а також анімаційний серіал про чудернацьких Ріка та Морті. Детальніше – в підбірці БЖ.
Новини
Рух оновленою ділянкою Кільцевої дороги у Києві відкриють наприкінці літа
Півторакілометрову ділянку Великої кільцевої дороги — від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе відкриють наприкінці літа.
У Києві створили робочу групу, яка займатиметься відновленням Житнього ринку: до неї увійшов Клопотенко
У Києві створили робочу групу, яка шукатиме шляхи приведення будівлі Житнього ринку, розташованої на вул. Верхній Вал, 16 до належного технічного стану.
На озеленення Оболонського острова у Києві хочуть витратити 3,8 млн гривень: КП “Плесо” оголосило тендер
Комунальне підприємство “Плесо” оголосило тендер на 3,8 мільйони гривень для озеленення території та утримання зелених насаджень на Оболонському острові.
Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів: деталі
У місті планують встановити 141 об'єкт вироблення енергії, що дозволить забезпечити 340 МВт. Наразі готові вже 22 когенераційні установки і 31 модульна котельня.
Як виглядатиме сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві: візуалізації
Архітектор студії AKZ Architectura показав, яким буде сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві.
Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану набрала необхідні голоси
Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану на місці комуністичного набрала необхідні голоси.
У Святошинському районі облаштують інклюзивний маршрут до центру соціальних служб
У Святошинському районі облаштують інклюзивний маршрут до Центру соціальних служб. Місто вже розпочало реалізацію проєкту.
У Дніпровському районі на місці колишнього сміттєзвалища облаштовують парк
У Дніпровському районі на місці колишнього сміттєзвалища облаштовують парк. Йдеться про територію на вулиці Петра Вершигори, 5. Вона розташована вздовж лінії Троєщинського швидкісного трамвая.
В Інституті електрозварювання закликали терміново закрити міст Патона на ремонт
В Інституті електрозварювання закликали терміново закрити міст Патона на ремонт. Директор установи ім. Патона Ігор Крівцун зазначив, що через корозію сильно зменшилась товщина металу нижнього пояса мосту.
Герб до “Батьківщини-матері” приварили без узгодження з Інститутом Патона. Чому це небезпечно
Герб до "Батьківщині-Матері" приварили без узгодження з Інститутом електрозварювання імені Патона.
Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера
Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.
У Києві діяльність найбільших комунальних підприємств контролюватимуть наглядові ради
Київська міська рада восени планує здійснити реформу корпоративного управління найбільшими комунальними підприємствами після якої їх діяльність контролюватимуть наглядові ради.
Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro
Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro. Критерії для учасників тендеру затвердить ревізійно-наглядова рада, яку створить МОЗ.
В Україні довгобуди хочуть перетворити на соціальне житло: подробиці
Одним з джерел формування фонду соціального житла, яке буде надаватись, зокрема, у соціальну оренду, можуть стати довгобуди — будинки, зведення яких з багатьох причин не завершилось.
Музей війни проведе роботи з усунення дефектів на Тризубі на щиті "Батьківщини-матері"
Національний музей історії України у Другій світовій війні ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів Тризубі на щиті "Батьківщини-матері".