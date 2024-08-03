Найцікавіше за тиждень: Як харківський підприємець відновив виробництво піци на Салтівці та 10 серіалів серпня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Розповідаємо про колишнього журналіста Павла Федосенка, який менш ніж за рік до початку повномасштабного вторгнення відкрив заклад Daddy’s Pizza, де готував піцу гігантських розмірів — великого діаметру та з щедрою порцією начинки. Нещодавно його піцерія почала роботу на новому місці, в новому форматі, з новим меню.

Підбірки

Розкажемо про атмосферні книгарні Києва, які варто відвідати.

Підготували для вас добірку новинок у жанрі фентезі від українських видавництв, щоб помандрувати казковими світами.

Зібрали для вас 10 виставок у Києві, які варто відвідати у серпні.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Кінець літа стане поверненням улюблених серіалів з новими сезонами й історіями. На нас чекатимуть кар’єрні та любовні пригоди Емілі в Парижі, нове розслідування тріо подкастерів в Нью-Йорку, а також анімаційний серіал про чудернацьких Ріка та Морті. Детальніше – в підбірці БЖ.

Новини

Півторакілометрову ділянку Великої кільцевої дороги — від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе відкриють наприкінці літа.

У Києві створили робочу групу, яка шукатиме шляхи приведення будівлі Житнього ринку, розташованої на вул. Верхній Вал, 16 до належного технічного стану.

Комунальне підприємство “Плесо” оголосило тендер на 3,8 мільйони гривень для озеленення території та утримання зелених насаджень на Оболонському острові.

У місті планують встановити 141 об'єкт вироблення енергії, що дозволить забезпечити 340 МВт. Наразі готові вже 22 когенераційні установки і 31 модульна котельня.

Архітектор студії AKZ Architectura показав, яким буде сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві.

Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану на місці комуністичного набрала необхідні голоси.

У Святошинському районі облаштують інклюзивний маршрут до Центру соціальних служб. Місто вже розпочало реалізацію проєкту.

У Дніпровському районі на місці колишнього сміттєзвалища облаштовують парк. Йдеться про територію на вулиці Петра Вершигори, 5. Вона розташована вздовж лінії Троєщинського швидкісного трамвая.

В Інституті електрозварювання закликали терміново закрити міст Патона на ремонт. Директор установи ім. Патона Ігор Крівцун зазначив, що через корозію сильно зменшилась товщина металу нижнього пояса мосту.

Герб до "Батьківщині-Матері" приварили без узгодження з Інститутом електрозварювання імені Патона.

Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.

Київська міська рада восени планує здійснити реформу корпоративного управління найбільшими комунальними підприємствами після якої їх діяльність контролюватимуть наглядові ради.

Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro. Критерії для учасників тендеру затвердить ревізійно-наглядова рада, яку створить МОЗ.

Одним з джерел формування фонду соціального житла, яке буде надаватись, зокрема, у соціальну оренду, можуть стати довгобуди — будинки, зведення яких з багатьох причин не завершилось.

Національний музей історії України у Другій світовій війні ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів Тризубі на щиті "Батьківщини-матері".