Найцікавіше за тиждень: Як Lviv Habilitation Center допомагає ветеранам і постраждалим від війни та 5 рецептів серпня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

У березні 2024 року у Львові відкрився перший в Україні абілітаційний центр Lviv Habilitation Center. У ньому ветеранам та цивільним, які отримали травми внаслідок воєнних дій, допомагають адаптуватися до життя в нових умовах.

Ми поговорили з керівницею центру Анною Горкун, яка розповіла про виклики під час створення Lviv Habilitation Center, як нині працює установа. А також про плани щодо створення гідної системи абілітації та інклюзії в країні.

Підбірки

Останній місяць літа тішить розмаїттям сезонних фруктів, ягід, овочів і городини. Пропонуємо готувати в серпні сендвічі з кавуном, закуски з дині та м’яса, шовковий крем-суп із кукурудзи, смачну намазку з солодкого перцю й сиру фета та відкритий пиріг зі сливами.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

66% киян виступають проти скошування різнотрав'я на більшій кількості ділянок у місті.

У Києві на Бессарабському ринку, який є пам'яткою національного значення, розпочалися будівельні роботи.

Компанія, яка виграла тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища "Білдінг ЮА", є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.

МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення “Охматдиту”, яка контролюватиме процеси відновлення лікарні й забезпечить участь громадськості.

КМВА видала доручення зупинити всі ремонтні роботи на Бессрабському ринку, до встановлення того хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем їх здійснює.

У Музеї історії Києва відкрилася виставка художника Івана Марчука під назвою ”Космічна містерія життя”.

У Києві відкриють перший в Україні ветеранський простір для мусульман.

На Відрадному горів закинутий кінотеатр “Тампере”. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає. Причину її виникнення встановлюватимуть правоохоронці.

“Київводоканал” проводитиме промивання резервуарів чистої води на насосній водопровідній станції “Виноградар-1”, унаслідок чого в озеро Синє скидатимуть чисту артезіанську воду.

Біля ТРЦ "Гулівер" демонтували незаконну рекламу заввишки 8 метрів. Її загальна площа — 60 м².

Національний музей історії України у Другій світовій війні оголосив тендер на перенесення горельєфа "Курська битва". Вартість робіт складе 647 500 гривень.

У Києві прибирають термінали, які встановили без потрібних документів або з дозвільною документацією, в якої вийшов термін дії. Вони погіршують благоустрій Києва, заважають пішоходам і псують естетику столиці.

Суд “фактично легалізував” рейдерське захоплення музею в Пирогові.

У сквері на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького з’явилися акустичні панелі. Це єдиний такий сквер в Україні.

Нові смуги з’явились на вул. Михайла Максимовича. Там встановили відповідні дорожні знаки та нанесли розмітку.