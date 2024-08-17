Найцікавіше за тиждень: Якими були київські пляжі у минулому та 5 рецептів холодних супів

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Розповідаємо про найпопулярніші місця відпочинку киян у минулому: про перший офіційний пляж, який відкрили 1918 року, аракціони у Гідропарку, першу появу нудистів на Трухановому острові, прогулянки на кораблику Дніпром і відкриті басейни у київських дворах.

Підбірки

Ділимося рецептами холодних літніх супів, що освіжають у спеку.

Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Активісти зупинили незаконні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу, 27.

Міський голова Києва Віталій Кличко не підтримав петицію про заборону закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка всього за два дні набрала необхідну кількість голосів.

Станцію метро "Мостицька" в Києві пропонують перейменувати ще на етапі будівництва.

Ресторан "Вітряк" у Києві з єдиною монументальною роботою художниці-шістедисятниці Алли Горської виставлено на продаж.

Кияни просять не будувати паркінг на Прирічній, а облаштували його на іншій вулиці.

Йдеться про землі площею 35 га в Обухівському районі на березі річки Стугна — правій притоці Дніпра.

Цьогоріч планують продовжити капітальний ремонт прогулянкових зон, враховуючи норми інклюзивного простору. Зокрема облаштують вуличні питні фонтанчики, а також оновити роздягальні.

Журналісти виявили, що музей припинив своє існування під час огляду культурних установ окупованого півострова.

У Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту "Шукай!" під назвою "Прочитано". Її можна знайти у книгарні "Сенс на Хрещатику".

Наразі уряд веде перемовини щодо з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі.

Уряд затвердив план дій на найближчі 6 років, аби покращити стан річки.

Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар.

У книгарні можна буде придбати твори від українських видавництв “Ще одну сторінку”, “Фабула”, Readberry та “Ранок”.

Петиція із закликом розпустити Департамент охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.

У музеї, що розташований на провулку Хорива,1, планують планують провести капітальний ремонт і реставрацію.

Підрядна компанія “Автострада” виконає роботи з будівництва метро на Виноградар за власні кошти й тільки після перевірки КМДА їх оплатить. Початок активної фази робіт очікується вже у жовтні.