Найцікавіше за тиждень: Якими були київські пляжі у минулому та 5 рецептів холодних супів
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Від Гідропарку до басейнів у дворах: Якими були київські пляжі і відпочинок містян біля води у минулому
Розповідаємо про найпопулярніші місця відпочинку киян у минулому: про перший офіційний пляж, який відкрили 1918 року, аракціони у Гідропарку, першу появу нудистів на Трухановому острові, прогулянки на кораблику Дніпром і відкриті басейни у київських дворах.
Підбірки
Холодні супи - 5 рецептів для літньої спеки
Ділимося рецептами холодних літніх супів, що освіжають у спеку.
Куди піти у Києві 16-18 серпня: Без обмежень, Laud, Vertuha у Closer та барахолки
Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
Активісти зупинили незаконні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу
Активісти зупинили незаконні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу, 27.
Кличко не підтримав петицію проти закриття річки Либідь у колектор заради облаштування заїзду в Ocean Mall
Міський голова Києва Віталій Кличко не підтримав петицію про заборону закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка всього за два дні набрала необхідну кількість голосів.
Кияни просять перейменувати ще не відкриту станцію метро “Мостицька”
Станцію метро "Мостицька" в Києві пропонують перейменувати ще на етапі будівництва.
Ресторан у Києві з єдиною збереженою мозаїкою Алли Горської виставили на продаж
Ресторан "Вітряк" у Києві з єдиною монументальною роботою художниці-шістедисятниці Алли Горської виставлено на продаж.
Петиція проти будівництва паркінгу на Прирічній у Києві набрала голоси
Кияни просять не будувати паркінг на Прирічній, а облаштували його на іншій вулиці.
Державі повернули лісові угіддя Медведчука під Києвом вартістю 840 млн грн
Йдеться про землі площею 35 га в Обухівському районі на березі річки Стугна — правій притоці Дніпра.
В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони
Цьогоріч планують продовжити капітальний ремонт прогулянкових зон, враховуючи норми інклюзивного простору. Зокрема облаштують вуличні питні фонтанчики, а також оновити роздягальні.
Російські окупанти знищили у Ялті музей Лесі Українки
Журналісти виявили, що музей припинив своє існування під час огляду культурних установ окупованого півострова.
У Києві відкрили нову мініскульптуру "Прочитано": де її шукати
У Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту "Шукай!" під назвою "Прочитано". Її можна знайти у книгарні "Сенс на Хрещатику".
“Укрзалізниця” хоче купити ще 20 потягів “Інтерсіті” до 2028 року
Наразі уряд веде перемовини щодо з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі.
На Київщині відновлять обмілілу річку Рось: що планують зробити
Уряд затвердив план дій на найближчі 6 років, аби покращити стан річки.
Метрополітен уклав договір вартістю майже 14 млрд грн на будівництво метро на Виноградар
Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар.
На Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”
У книгарні можна буде придбати твори від українських видавництв “Ще одну сторінку”, “Фабула”, Readberry та “Ранок”.
Петиція із закликом розпустити Департамент культурної спадщини КМДА набрала голоси
Петиція із закликом розпустити Департамент охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.
Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень: що хочуть зробити
У музеї, що розташований на провулку Хорива,1, планують планують провести капітальний ремонт і реставрацію.
Будівництво метро на Виноградар може відновитися вже у жовтні: подробиці
Підрядна компанія “Автострада” виконає роботи з будівництва метро на Виноградар за власні кошти й тільки після перевірки КМДА їх оплатить. Початок активної фази робіт очікується вже у жовтні.