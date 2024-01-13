Найцікавіше за тиждень: 10 муралів 2023 року та продаж будинку із «Київською перепічкою»

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Зібрали 10 муралів, які створили у місті 2023 року.

Ми зібрали найочікуваніші українські фільми, які плануються до виходу в прокат у 2024 році. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Розповідаємо, де перезавантажитися взимку недалеко від Києва.

Новини

У Києві розпочало роботу безкоштовне таксі, яке можуть замовити ветерани та ветеранки з важкими травмами.

Через сильні морози біля приміського залізничного вокзалу «Дарниця» відкрили намет для обігріву всіх, хто цього потребує.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розробило бот, через який можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них.

За фактом самовільної надбудови на будинку Івана Замкова на вулиці Франка, 26 відкрито кримінальне провадження. Звернення подала депутатка Київради Ксенія Семенова.

Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрилися в Україні за минулий рік. Станом на 29 грудня 2023 року зафіксували 304 048 нових реєстрацій. Кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.

Український поштовий оператор «Нова пошта» анонсував зміну назви групи компаній на NOVA.

На Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Будівлю на Хрещатику, де розташовані «Київська перепічка» й паб «Натюрліх», продали на аукціоні за 150 млн грн.

У Бориспільському районі Київської області в заповідному парку "Ташанський" масово вирубали дерева.

Мережі магазинів напівфабрикатів «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook. Він запрацював у Філадельфії.

Фонд державного майна продав на аукціоні ДП «Дніпро», яке розташоване на вулиці Володимирській за понад 42 млн гривень.

Земельну ділянку біля столичного Цирку по вулиці Дмитрівська 1а, яку перед Новим роком виставили на продаж, забудовувати поки що не можна.

Одному із заступників КП «Київський метрополітен» повідомили про підозру у службовій недбалості через збитки у 13 млн гривень при закупівлі вагонів.

Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність дій Міністерства культури та інформаційної політики щодо внесення будинку Київського повітового земства Рейтарська, 37 А до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.