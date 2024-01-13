Найцікавіше за тиждень: 10 муралів 2023 року та продаж будинку із «Київською перепічкою»
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
Підсумки року: 10 муралів, які з'явилися в Києві та області у 2023 році
Зібрали 10 муралів, які створили у місті 2023 року.
Найочікуваніші українські фільми 2024 року
Ми зібрали найочікуваніші українські фільми, які плануються до виходу в прокат у 2024 році. Детальніше – в добірці БЖ.
Куди піти у Києві 12-14 січня: Льодове шоу у стилі Гаррі Поттера, виставка до 100-річчя Параджанова, своп вечірка
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Зимові маршрути: 8 місць недалеко від Києва, куди поїхати на вихідні
Розповідаємо, де перезавантажитися взимку недалеко від Києва.
Новини
У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів
У Києві розпочало роботу безкоштовне таксі, яке можуть замовити ветерани та ветеранки з важкими травмами.
Біля приміського вокзалу «Дарниця» запрацював пункт обігріву
Через сильні морози біля приміського залізничного вокзалу «Дарниця» відкрили намет для обігріву всіх, хто цього потребує.
В Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розробило бот, через який можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них.
Незаконні будівельні роботи на будинку Замкова: прокуратура відкрила кримінальне провадження
За фактом самовільної надбудови на будинку Івана Замкова на вулиці Франка, 26 відкрито кримінальне провадження. Звернення подала депутатка Київради Ксенія Семенова.
Киян просять підібрати нові назви для 14 вулиць: як запропонувати
Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрили у 2023 році в Україні: лідирує торгівля та ІТ
Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрилися в Україні за минулий рік. Станом на 29 грудня 2023 року зафіксували 304 048 нових реєстрацій. Кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.
«Нова пошта» змінює назву на NOVA — навіщо вони це зробили?
Український поштовий оператор «Нова пошта» анонсував зміну назви групи компаній на NOVA.
На Київщині відновили рух ще двома мостами: фото
На Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.
Будинок із «Київською перепічкою» продали за 150 млн грн: заклад залишиться працювати
Будівлю на Хрещатику, де розташовані «Київська перепічка» й паб «Натюрліх», продали на аукціоні за 150 млн грн.
У Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку: фото
У Бориспільському районі Київської області в заповідному парку "Ташанський" масово вирубали дерева.
Українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook
Мережі магазинів напівфабрикатів «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook. Він запрацював у Філадельфії.
Архітектурну пам’ятку в центрі Києва продали на аукціоні за понад 43 млн гривень
Фонд державного майна продав на аукціоні ДП «Дніпро», яке розташоване на вулиці Володимирській за понад 42 млн гривень.
У КМДА запевнили, що ділянку біля Цирку не забудовуватимуть
Земельну ділянку біля столичного Цирку по вулиці Дмитрівська 1а, яку перед Новим роком виставили на продаж, забудовувати поки що не можна.
Вагони для київського метро закупили зі збитками у понад 13 млн гривень
Одному із заступників КП «Київський метрополітен» повідомили про підозру у службовій недбалості через збитки у 13 млн гривень при закупівлі вагонів.
Суд підтвердив законність внесення будинку на Рейтарській до реєстру пам'яток
Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність дій Міністерства культури та інформаційної політики щодо внесення будинку Київського повітового земства Рейтарська, 37 А до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.