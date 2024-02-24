Найцікавіше за тиждень: Дівчата – про службу у ЗСУ та 10 українських подкастів
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Хан Юуан: Історія китайського кафе, яке вже 19 років працює в гуртожитку НАУ
Кафе "Хан Юуан" вже 19 років працює в одному з гуртожитків Національного авіаційного університету. Щоб розповісти більше про нього, ми зустрілися з пані Мариною, директоркою кафе. А ще поспілкувалися з колишніми студентами НАУ та постійними гостями закладу: вони охоче ділилися історіями про знакове для себе місце.
На власному досвіді: Дівчата – про службу у ЗСУ та теробороні Києва
Олена до повномасштабної війни працювала продюсеркою та знімала рекламу, Луна була акторкою у харківському драмтеатрі, а Дарина – молодшою науковою співробітницею в музеї. Після вторгнення Росії ці дівчата одягнули “піксель”, взяли зброю і пішли боротися за нашу свободу на передовій і у ТрО.
Про стереотипи, втрату побратимів та боротьбу зі страхами вони розповіли БЖ.
Підбірки
10 українських подкастів: про війну, відбудову, книги і ментальне здоров’я
Подкасти як нове медіа невпинно розвиваються і стають усе більш популярними в Україні. Зібрали найцікавіші із них про ментальне здоровʼя, повоєнну відбудову, кіно та книги як способи пережити трагічні події, стосунки з грошима, освіту та інші актуальні теми.
Куди піти у Києві 23-25 лютого: виставка про Маріуполь, рок-балади при свічках
Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Київ на старих фото: 5 пабліків про життя міста у різні роки
Зібрали для вас 5 пабліків, які публікують старі фото і показують, як жив Київ у різні роки – від кінця позаминулого століття до 90-х.
Новини
На території екопарку “Осокорки” забудовник почав знищувати ліс
Забудовник Stolitsa Group почав знищувати ліс в парку на Осокорках, що біля озера Небреж.
У КПІ відкрили цифрову лабораторію з виробництва та зберігання енергії
На базі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася навчально-наукова цифрова лабораторія Digital Power Lab з виробництва та зберігання енергії.
Північний міст планують відремонтувати за понад 28 млн гривень
У Києві планують поточний ремонт Північного мосту за понад 28,6 млн гривень.
На Оболоні демонтували радянський барельєф “Герої Сталінграда”
На Оболоні демонтували радянський барельєф "Герої Сталінграда". Він знаходився на вулиці Олександра Архипенка, 12/3.
“Нова пошта” запустить коробкомати, які видаватимуть пакування за 8 секунд
У 2024 році “Нова пошта” планує запустити коробкомати — девайси, які видаватимуть клієнтові пакування за 8 секунд.
В UNIT.City відкриють безкоштовний простір для громадських та освітніх організацій
В інноваційному парку UNIT.City відкривають безоплатний простір для неурядових та освітніх ініціатив — Ecosystem Hub.
У Києві для футбольних вболівальників відкриється стадіон “Оболонь-Арена”
У Києві футбольні вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіону “Оболонь-Арена”.
Готель “Україна” на Майдані Незалежності планують продати за понад млрд гривень
Фонд держмайна України оцінив київський готель “Україна” в понад мільярд гривень і планує виставити його на приватизацію наприкінці літа.
Суд передав під забудову землі археологічної пам’ятки “Китаївське городище”
Господарський суд Києва передав під забудову землі, на яких розташована пам’ятка археології національного значення “Китаївське городище та курганний могильник”.
Міноборони розробляє застосунок для військових “Армія+”. Які послуги там будуть
Міноборони розробляє мобільний застосунок “Армія+”, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.
У Києві паркування тимчасово стало безкоштовним: яка причина
З 21 лютого у Києві діє безкоштовне паркування, поки столична влада не затвердить нові тарифи.
Києво-Могилянська академія готуватиме фахівців для відбудови регіонів, постраждалих від війни
У Києво-Могилянській академії готуватимуть фахівців для відбудови зруйнованих війною українських громад.
На Оболоні в озеро Кирилівське злили нафтопродукти: відкрито провадження
На поверхні озера Кирилівське на Оболоні виявлені маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів у водойму.
У застосунку "Київ Цифровий" з'являться програми із підтримки ментального здоров'я
У застосунку "Київ Цифровий" з'являться програми з підтримки ментального здоровʼя, як онлайн так і офлайн.
Будинок Саксаганського планують відреставрувати за понад 12 млн гривень
Історичний будинок на вулиці Жилянській, 96, де жив Панас Саксаганський, планують відреставрувати за 12,6 млн гривень.