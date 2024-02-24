Найцікавіше за тиждень: Дівчата – про службу у ЗСУ та 10 українських подкастів

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Кафе "Хан Юуан" вже 19 років працює в одному з гуртожитків Національного авіаційного університету. Щоб розповісти більше про нього, ми зустрілися з пані Мариною, директоркою кафе. А ще поспілкувалися з колишніми студентами НАУ та постійними гостями закладу: вони охоче ділилися історіями про знакове для себе місце.

Олена до повномасштабної війни працювала продюсеркою та знімала рекламу, Луна була акторкою у харківському драмтеатрі, а Дарина – молодшою науковою співробітницею в музеї. Після вторгнення Росії ці дівчата одягнули “піксель”, взяли зброю і пішли боротися за нашу свободу на передовій і у ТрО.

Про стереотипи, втрату побратимів та боротьбу зі страхами вони розповіли БЖ.

Підбірки

Подкасти як нове медіа невпинно розвиваються і стають усе більш популярними в Україні. Зібрали найцікавіші із них про ментальне здоровʼя, повоєнну відбудову, кіно та книги як способи пережити трагічні події, стосунки з грошима, освіту та інші актуальні теми.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали для вас 5 пабліків, які публікують старі фото і показують, як жив Київ у різні роки – від кінця позаминулого століття до 90-х.

Новини

Забудовник Stolitsa Group почав знищувати ліс в парку на Осокорках, що біля озера Небреж.

На базі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася навчально-наукова цифрова лабораторія Digital Power Lab з виробництва та зберігання енергії.

У Києві планують поточний ремонт Північного мосту за понад 28,6 млн гривень.

На Оболоні демонтували радянський барельєф "Герої Сталінграда". Він знаходився на вулиці Олександра Архипенка, 12/3.

У 2024 році “Нова пошта” планує запустити коробкомати — девайси, які видаватимуть клієнтові пакування за 8 секунд.

В інноваційному парку UNIT.City відкривають безоплатний простір для неурядових та освітніх ініціатив — Ecosystem Hub.

У Києві футбольні вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіону “Оболонь-Арена”.

Фонд держмайна України оцінив київський готель “Україна” в понад мільярд гривень і планує виставити його на приватизацію наприкінці літа.

Господарський суд Києва передав під забудову землі, на яких розташована пам’ятка археології національного значення “Китаївське городище та курганний могильник”.

Міноборони розробляє мобільний застосунок “Армія+”, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

З 21 лютого у Києві діє безкоштовне паркування, поки столична влада не затвердить нові тарифи.

У Києво-Могилянській академії готуватимуть фахівців для відбудови зруйнованих війною українських громад.

На поверхні озера Кирилівське на Оболоні виявлені маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів у водойму.

У застосунку "Київ Цифровий" з'являться програми з підтримки ментального здоровʼя, як онлайн так і офлайн.

Історичний будинок на вулиці Жилянській, 96, де жив Панас Саксаганський, планують відреставрувати за 12,6 млн гривень.