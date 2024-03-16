Найцікавіше за тиждень: Як активісти облаштовують інклюзивні укриття у Києві та 10 виставок березня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Ми поговорили з головою організації Fight For Right Юлією Сачук про інклюзивність, стан укриттів у Києві, дискримінацію людей з інвалідністю та перспективи подальшої роботи.

Підбірки

Зібрали для вас 10 виставок березня.

Наступні три місяці на глядачів чекає різноманіття жанрів українських фільмів, які можна буде побачити на великих екранах. Зокрема, у прокат виходять довгоочікувана екранізація повісті Кузьми Скрябіна, створений у форматі “скринлайф” фільм про війну, історії дорослішання підлітків в 90-х роках та інші. Детальніше – в добірці БЖ.

Від свіжої книги Віри Агєєвої про літературний Київ 1920-х до переосмислення класики від Старицького та Підмогильного — зібрали 8 книг, які занурять читача в історію, культуру й атмосферу української столиці.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію "Оскар" у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Забудовник закрив дах над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” на вулиці Володимирській, 93.

У Києві змінили місце майбутнього терапевтичного саду для ветеранів. Данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен облаштує його на території клінічної лікарні «ПСИХІАТРІЯ» (колишньої Київської міської психіатричної лікарні № 1 ім. Павлова).

13 березня відновить роботу вестибюль на станції метро “Хрещатик”, що виходить до вулиці Інститутської.

Кияни закликають міську владу обладнати фунікулер металевими пандусами.

КМДА завершила тендер на залучення інвестицій для спорудження п'ятирівневої парковки поряд із Олександрівською лікарнею.

Оновлена скульптура Кота Бегемота, персонажа роману Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита”, знову з’явилася на Андріївському узвозі.

У культурно-мистецькому комплексі "Співоче поле" планують облаштувати укриття з урахуванням усіх норм безбар'єрності.

На Оболоні хочуть прибрати стихійне кладовище домашніх тварин.

Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді Києва повернули 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.

На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття.

На Воздвиженці почали забудову схилу Старокиївської гори. Там планують звести Академію гончарного мистецтва, де проводитимуть реабілітацію військових. Однак за документами йдеться про будівництво житлового будинку.

На станції швидкісного трамваю "Олександри Екстер" почали перебудовувати вхід, але без покращення доступності, яке могло б з'явитися і для якого є умови.

Начальника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського відсторонять від виконання обов’язків.