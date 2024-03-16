Найцікавіше за тиждень: Як активісти облаштовують інклюзивні укриття у Києві та 10 виставок березня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Замість держави: Як активісти Fight for Right облаштовують інклюзивні укриття у Києві
Ми поговорили з головою організації Fight For Right Юлією Сачук про інклюзивність, стан укриттів у Києві, дискримінацію людей з інвалідністю та перспективи подальшої роботи.
Підбірки
10 виставок березня: роботи Алли Горської, Нікіти Кадана та Олександра Ройтбурда
Зібрали для вас 10 виставок березня.
Що дивитись у кіно: Найочікуваніші українські фільми цієї весни
Наступні три місяці на глядачів чекає різноманіття жанрів українських фільмів, які можна буде побачити на великих екранах. Зокрема, у прокат виходять довгоочікувана екранізація повісті Кузьми Скрябіна, створений у форматі “скринлайф” фільм про війну, історії дорослішання підлітків в 90-х роках та інші. Детальніше – в добірці БЖ.
Від детектива до фантастики: 8 книг про Київ
Від свіжої книги Віри Агєєвої про літературний Київ 1920-х до переосмислення класики від Старицького та Підмогильного — зібрали 8 книг, які занурять читача в історію, культуру й атмосферу української столиці.
Куди піти у Києві 15-17 березня: Kalush Orchestra, Лесь Подерв'янський та презентація книги Максими Кривцова
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
Український фільм “20 днів у Маріуполі” отримав Оскар
Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію "Оскар" у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".
Забудовник закрив дах над "Будинком з комахами", але почав споруджувати поруч новий бетонний моноліт
Забудовник закрив дах над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” на вулиці Володимирській, 93.
Терапевтичний сад для ветеранів створять на території психлікарні на Кирилівській
У Києві змінили місце майбутнього терапевтичного саду для ветеранів. Данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен облаштує його на території клінічної лікарні «ПСИХІАТРІЯ» (колишньої Київської міської психіатричної лікарні № 1 ім. Павлова).
На станції метро “Хрещатик” відкриють вестибюль, що виходить до Інститутської
13 березня відновить роботу вестибюль на станції метро “Хрещатик”, що виходить до вулиці Інститутської.
Кияни закликають обладнати фунікулер пандусами — петиція
Кияни закликають міську владу обладнати фунікулер металевими пандусами.
Біля Олександрівської лікарні у Києві збудують 5-рівневий паркінг
КМДА завершила тендер на залучення інвестицій для спорудження п'ятирівневої парковки поряд із Олександрівською лікарнею.
На Андріївський узвіз повернулася скульптура Кота Бегемота
Оновлена скульптура Кота Бегемота, персонажа роману Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита”, знову з’явилася на Андріївському узвозі.
На Співочому полі облаштують сучасне інклюзивне укриття
У культурно-мистецькому комплексі "Співоче поле" планують облаштувати укриття з урахуванням усіх норм безбар'єрності.
На Оболоні приберуть стихійне кладовище домашніх тварин
На Оболоні хочуть прибрати стихійне кладовище домашніх тварин.
Суд остаточно повернув Біличанський ліс громаді Києва
Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді Києва повернули 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.
На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Розумовського
На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття.
На Воздвиженці забудовують схил Старокиївської гори: що там хочуть збудувати
На Воздвиженці почали забудову схилу Старокиївської гори. Там планують звести Академію гончарного мистецтва, де проводитимуть реабілітацію військових. Однак за документами йдеться про будівництво житлового будинку.
На станції швидкісного трамваю "Олександри Екстер" почали перебудовувати вхід
На станції швидкісного трамваю "Олександри Екстер" почали перебудовувати вхід, але без покращення доступності, яке могло б з'явитися і для якого є умови.
Директор київського метро має незадеклароване майно на 52 млн грн — розслідування Bihus.info
Начальника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського відсторонять від виконання обов’язків.
У будинку-пам’ятці на Печерську з’явилися тріщини через будівництво поруч
Активіст Дмитро Перов і місцеві мешканці обстежили пам’ятку архітектури та містобудування — Будинок Київського військового округу 1935-1940 років. Споруда розташована на вулиці Мазепи, 3-5. Будівля впритул прилягає до фундаментів палацу Кирила Розумовського, який наразі намагається зруйнувати забудовник.