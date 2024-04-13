Найцікавіше за тиждень: Олександр "Терен" про доступність в українських містах та як київські інженери створили IT-пасіку
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Я цілий рік ходжу по Києву босоніж
Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття. Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.
“Ми створили першу у світі IT-пасіку” – київські інженери розповідають про унікальний проєкт
Торік на Київщині відкрили першу у світі експериментальну IT-пасіку. Тут встановили смарт-вулики, які можна контролювати зі свого смартфона. Ми поспілкувались зі співавторкою проєкту Amohive Олександрою Курдіною про цілі та плани IT-пасіки та розвиток українського бджолярства.
Як зробити українські міста безбар'єрними: Ветеран та автор YouTube-шоу "Терен" про інклюзивність в Києві, Вінниці та Львові
Олександр "Терен" Будько — військовий, письменник та призер “Ігор нескорених”. Нещодавно він запустив інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг, або All інклюзив", де разом з зірковими гостями розповідає про доступність в українських містах. Останній випуск шоу щойно вийшов – він про Дніпро. Ми поспілкувалися з “Тереном” про проблеми з безбар'єрністю, інклюзію українських міст та позитивні зрушення.
Що таке терапевтичні сади і хто їх створює у Києві та Львові
У Львові та Києві з’являться терапевтичні сади. Їхня мета — допомогти військовим та іншим людям з посттравматичним стресовим розладом. Розповідаємо, що таке терапевтичні сади та навіщо вони потрібні.
Підбірки
Незламні: 5 закладів Харкова, які відкрили під час повномасштабної війни
У цьому матеріали розкажемо вам про п'ятірку незламних кав'ярень (і не тільки), що відкрилися та працюють у Харкові з початку повномасштабного вторгнення.
Новини
На Андріївському узвозі на місці памʼятки архітектури зводять новобудову
На Андріївському узвозі, 26, на місці пам’ятки архітектури 1870 року зводять новобудову.
У Києві військові, які втратили кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто
Кияни-захисники, які отримали інвалідність через втрату кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто.
Співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті
Нещодавно експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики, а пам’ятники на його честь — пропагандою імперської політики рф. Співробітники Музею Булгакова висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.
Музей “Київська фортеця” відреставрували зі збитками у 868 тисяч гривень
У Києві відреставрували музей “Київська фортеця” зі збитками у 868 тисяч гривень.
Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва
На ремонт перегону між “Деміївською” і “Либідською” з резервного фонду Києва на 2024 рік виділять 393 мільйони гривень, що складає його половину.
Волонтери з Repair Together безкоштовно демонтують “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви
Волонтерська спільнота Repair Together безкоштовно демонтує незаконну “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви.
Колишню Арку дружби народів у Києві зносити не будуть — КМДА
Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.
На Майдані та Русанівці не вмикатимуть: де цьогоріч у Києві працюватимуть фонтани
Цього року, як і у попередні два роки повномасштабної війни, у центрі Києві не вмикатимуть фонтани. У тому числі на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу, через те, що вони є досить енергозатратними.
Через ракетну атаку росії повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині
Через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.
Навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан
У Києві на Міністерці біля озера Редькіне почали встановлювати паркан на пляжі.
В "Укренерго" розповіли чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС
Через знищення Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.
На станції метро “Площа Українських Героїв” встановили нові літери: фото
На станції метро “Площа Українських Героїв”, яка раніше мала назву “Площа Льва Толстого”, встановили нові літери.
У Києві перейменували Олександрівську лікарню
Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську, повідомляє КМДА.
“Нова пошта” створила компанію "Нова Енерджи", яка генеруватиме електроенергію
Група компаній Nova, до якої належить “Нова пошта”, запустила компанію "Нова Енерджи". Вона займатиметься генерацією електроенергії.
У Києві відновлює роботу автобус від Львівської площі до залізничного вокзалу
13 квітня відновлює роботу автобус №7 за маршрутом “Львівська площа – залізничний вокзал “Центральний”.