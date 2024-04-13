Найцікавіше за тиждень: Олександр "Терен" про доступність в українських містах та як київські інженери створили IT-пасіку

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Я цілий рік ходжу по Києву босоніж

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття. Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.

“Ми створили першу у світі IT-пасіку” – київські інженери розповідають про унікальний проєкт

Торік на Київщині відкрили першу у світі експериментальну IT-пасіку. Тут встановили смарт-вулики, які можна контролювати зі свого смартфона. Ми поспілкувались зі співавторкою проєкту Amohive Олександрою Курдіною про цілі та плани IT-пасіки та розвиток українського бджолярства.

Як зробити українські міста безбар'єрними: Ветеран та автор YouTube-шоу "Терен" про інклюзивність в Києві, Вінниці та Львові

Олександр "Терен" Будько — військовий, письменник та призер “Ігор нескорених”. Нещодавно він запустив інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг, або All інклюзив", де разом з зірковими гостями розповідає про доступність в українських містах. Останній випуск шоу щойно вийшов – він про Дніпро. Ми поспілкувалися з “Тереном” про проблеми з безбар'єрністю, інклюзію українських міст та позитивні зрушення.

Що таке терапевтичні сади і хто їх створює у Києві та Львові

У Львові та Києві з’являться терапевтичні сади. Їхня мета — допомогти військовим та іншим людям з посттравматичним стресовим розладом. Розповідаємо, що таке терапевтичні сади та навіщо вони потрібні.

Підбірки

Незламні: 5 закладів Харкова, які відкрили під час повномасштабної війни

У цьому матеріали розкажемо вам про п'ятірку незламних кав'ярень (і не тільки), що відкрилися та працюють у Харкові з початку повномасштабного вторгнення.

Новини

На Андріївському узвозі на місці памʼятки архітектури зводять новобудову

На Андріївському узвозі, 26, на місці пам’ятки архітектури 1870 року зводять новобудову.

У Києві військові, які втратили кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто

Кияни-захисники, які отримали інвалідність через втрату кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто.

Співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті

Нещодавно експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики, а пам’ятники на його честь — пропагандою імперської політики рф. Співробітники Музею Булгакова висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Музей “Київська фортеця” відреставрували зі збитками у 868 тисяч гривень

У Києві відреставрували музей “Київська фортеця” зі збитками у 868 тисяч гривень.

Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва

На ремонт перегону між “Деміївською” і “Либідською” з резервного фонду Києва на 2024 рік виділять 393 мільйони гривень, що складає його половину.

Волонтери з Repair Together безкоштовно демонтують “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви

Волонтерська спільнота Repair Together безкоштовно демонтує незаконну “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви.

Колишню Арку дружби народів у Києві зносити не будуть — КМДА

Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.

На Майдані та Русанівці не вмикатимуть: де цьогоріч у Києві працюватимуть фонтани

Цього року, як і у попередні два роки повномасштабної війни, у центрі Києві не вмикатимуть фонтани. У тому числі на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу, через те, що вони є досить енергозатратними.

Через ракетну атаку росії повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині

Через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.

Навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан

У Києві на Міністерці біля озера Редькіне почали встановлювати паркан на пляжі.

В "Укренерго" розповіли чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС

Через знищення Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

На станції метро “Площа Українських Героїв” встановили нові літери: фото

На станції метро “Площа Українських Героїв”, яка раніше мала назву “Площа Льва Толстого”, встановили нові літери.

У Києві перейменували Олександрівську лікарню

Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську, повідомляє КМДА.

“Нова пошта” створила компанію "Нова Енерджи", яка генеруватиме електроенергію

Група компаній Nova, до якої належить “Нова пошта”, запустила компанію "Нова Енерджи". Вона займатиметься генерацією електроенергії.

У Києві відновлює роботу автобус від Львівської площі до залізничного вокзалу

13 квітня відновлює роботу автобус №7 за маршрутом “Львівська площа – залізничний вокзал “Центральний”.

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Опубліковано: 13 квітня 2024
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