Найцікавіше за тиждень: Олександр "Терен" про доступність в українських містах та як київські інженери створили IT-пасіку

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття. Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.

Торік на Київщині відкрили першу у світі експериментальну IT-пасіку . Тут встановили смарт-вулики, які можна контролювати зі свого смартфона. Ми поспілкувались зі співавторкою проєкту Amohive Олександрою Курдіною про цілі та плани IT-пасіки та розвиток українського бджолярства.

Олександр "Терен" Будько — військовий, письменник та призер “Ігор нескорених”. Нещодавно він запустив інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг, або All інклюзив" , де разом з зірковими гостями розповідає про доступність в українських містах. Останній випуск шоу щойно вийшов – він про Дніпро . Ми поспілкувалися з “Тереном” про проблеми з безбар'єрністю, інклюзію українських міст та позитивні зрушення.

У Львові та Києві з’являться терапевтичні сади. Їхня мета — допомогти військовим та іншим людям з посттравматичним стресовим розладом. Розповідаємо, що таке терапевтичні сади та навіщо вони потрібні.

Підбірки

У цьому матеріали розкажемо вам про п'ятірку незламних кав'ярень (і не тільки), що відкрилися та працюють у Харкові з початку повномасштабного вторгнення.

Новини

На Андріївському узвозі, 26, на місці пам’ятки архітектури 1870 року зводять новобудову.

Кияни-захисники, які отримали інвалідність через втрату кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто.

Нещодавно експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики, а пам’ятники на його честь — пропагандою імперської політики рф. Співробітники Музею Булгакова висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

У Києві відреставрували музей “Київська фортеця” зі збитками у 868 тисяч гривень.

На ремонт перегону між “Деміївською” і “Либідською” з резервного фонду Києва на 2024 рік виділять 393 мільйони гривень, що складає його половину.

Волонтерська спільнота Repair Together безкоштовно демонтує незаконну “церкву-МАФ” біля Десятинної церкви.

Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.

Цього року, як і у попередні два роки повномасштабної війни, у центрі Києві не вмикатимуть фонтани. У тому числі на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу, через те, що вони є досить енергозатратними.

Через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.

У Києві на Міністерці біля озера Редькіне почали встановлювати паркан на пляжі.

Через знищення Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

На станції метро “Площа Українських Героїв”, яка раніше мала назву “Площа Льва Толстого”, встановили нові літери.

Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську, повідомляє КМДА.

Група компаній Nova, до якої належить “Нова пошта”, запустила компанію "Нова Енерджи". Вона займатиметься генерацією електроенергії.

13 квітня відновлює роботу автобус №7 за маршрутом “Львівська площа – залізничний вокзал “Центральний”.