Найцікавіше за тиждень: Історія переселенців, які відкрили смарт-ресторан у Бучі та 13 моторошних фільмів на Гелловін

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Ми поговорили з засновницею організації DIY Ukraine Жанною Аншуковою та з данським урбаністом Майклом Колвілл-Андерсеном про реалізовані проєкти та про новий громадський простір на Притисько-Микільській.

Читайте історію переселенців, які відкрили ресторан швидкої і корисної іжі на Київщині.

Підбірки

Вінтажні прикраси — це не лише спосіб додати оригінальності до стилю, а й можливість відчути зв’язок із минулим. У Києві є декілька місць, де можна знайти унікальні вінтажні прикраси різних епох — від ар-деко до ретро 1980-х, що допоможуть створити особливий образ. Ми підготували добірку саме таких місць.

В похмурий сезон часто не вистачає теплоти й гумору. Тож ми зібрали найсмішніші та найпопулярніші стендапи, які можна знайти в мережі, щоб провести затишний та сповнений гумору вечір.

У підбірці БЖ до Гелловіну, що наближається – фільми жахів, які гарантують напруження, містичну атмосферу та незабутній кінематографічний кошмар.

Новини

На Вокзальній площі у Києві змінилася організація руху транспорту .

У Маріїнському парку в Києві висадили клени в пам'ять про воїнів-музикантів, які загинули під час повномасштабної війни.

У Києві на вулиці Нижній Вал горів ресторан корейської кухні “Пян-Се”.

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкриють інклюзивне мінібанківське відділення. Відділення забезпечить безперешкодний доступ до банківських послуг для людей з інвалідністю та маломобільних верств населення.

У Солом'янському районі Києва на Повітрофлотському шляхопроводі заборонили рух тролейбусів-”гармошок”.

У Києві від початку року понизили бордюрний камінь понад 500 пішохідних переходів. Зокрема на 279 переходах роботи виконували в межах поточного ремонту

У Києві тривають роботи на з’їзді з Подільського мостового переходу в напрямку просп. Романа Шухевича.

У Києві планують створити схему розміщення генераторів. Така ініціатива виникла у відповідь на численні скарги киян, які надходили минулого року через шум і забруднення від масового використання генераторів.

Біля селища Славсько на Львівщині збудують гірськолижний курорт Goro Mountain Resort.

Наступного року в Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави. Площі із луками та ділянками без скошування планують збільшити в десять разів.

У Києві хочуть збільшити кількість вуличних меблів з озелененням — лавок із вбудованими клумбами.

У Києві оголосили повторний тендер на капремонт шляхопроводу через залізничну колію на ділянці Київ — Почайна — Вишгород, що проходить по вулиці Полярній. Орієнтовна вартість робіт становить 375 млн гривень.

На вулиці Ярославській, 13Б на Подолі на місці знесеної історичної садиби розчищають ділянку під новий ЖК.

У "Дії” скоро запустять шість нових послуг.

Станцію трамвая “Романа Шухевича” на Троєщині відремонтують за 12,5 млн грн. Рішення про капремонт прийняли після того, як взимку 2024 року року на станції обвалилися бетонні сходи.