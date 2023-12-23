Найцікавіше за тиждень: Як раніше виглядала новорічна ялинка Києва та що дарувати на Новий рік та Різдво

34
Наталія Габрух
share share

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Від 1929 до 2023: Як виглядала головна новорічна ялинка Києва у різні роки

Де встановлювали головні ялинки країни і якими вони були, пригадуємо у цьому матеріалі.

Як святкували Різдво в українських криївках та лондонських бомбосховищах

Зібрали 9 історій про те, як під час різних війн у світовій історії ялинки ставали символом надії та допомагали триматися перед обличчям випробувань.

Підбірки

Що дарувати на Новий рік та Різдво: одяг, прикраси, декор від українських брендів

Борщ-намисто, київський худі, прикраси, натхненні Вифлеємською зіркою, доріжка із домотканого полотна та ще багато цікавого від українських брендів — у нашому святковому гіді.

Куди піти у Києві 22-25 грудня: Latexfauna, Laud, Pianoboy та різдвяні ярмарки

Зібрали 17 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Що готувати на Святвечір: 12 пісних страв з різних регіонів України

Ми зібрали 12 тематичних рецептів з різних регіонів України.

Штолен, цвібак, пивний брауні: Рецепти різдвяної випічки від українських гастроблогерів

Ми попросили українських гастроблогерів поділитися рецептами нетривілаьної випічки до Різдва, тож в цій статті ви знайдете рецепти штолена, цвібака, запашного бананового кексу, “брауні” на пиві та традиційних українських шуликів з маком.

Новини

Над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт: фото

Над тунелем метро «Деміївська», біля колишнього Деміївського ринку, почали просідати під землю торгові павільйони і з’явилися тріщини на асфальті.

У Києві відновили рух ще однією ділянкою Кільцевої дороги

У Києві відновили рух ділянкою Кільцевої дороги від повороту в місто Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Закривати метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення ремонту не планують — КМДА

Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення ремонту не планується.

У маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою

Оплата карткою запрацювала в маршрутках, що курсують із Києва до Вишневого та Боярки. Платіжне рішення для цього представили «ПриватБанк» та Visa.

У Києві та Львові на свята курсуватиме ретропоїзд «Різдвяний експрес»

На зимові свята «Укрзалізниця» призначає ретропоїзд на паровозній тязі «Різдвяний експрес». Він курсуватиме у Львові та Києві.

«20 днів у Маріуполі» — один із найкращих фільмів у Великій Британії та США за версією The Guardian

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова посів 4-те місце в списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те — у США.

У Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом

У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Київрада зробила крок до передачі під забудову історичної будівлі 1899 року на Франка

Земельна комісія Київради одноголосно підтримала передачу під забудову ділянки під 120-річним будинком Замкова 1899 року на вулиці Івана Франка, 26.

На Софійському соборі почали встановлювати відреставровані хрести: фото

20 грудня на Софійський собор почали повертати відреставровані хрести.

У 2024 році Україна почне працювати над відновлення авіапольотів: що для цього потрібно

У 2024 році питання про відновлення авіапольотів в Україну "зрушить з мертвої точки".

Про це заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Метрополітен скасував закупівлю потягів українського виробника з інклюзивними вагонами

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 14 листопада скасувало рішення про закупівлю потягів Крюківського вагонобудівного заводу.

Власника "замку Річарда" на Андріївському узвозі зобов'язали виконати надбудову з автентичної цегли

Компанія TransNational Resourses, L.L.C. «Узвіз» має замінити матеріали, з яких зроблена надбудова на «замку Річарда» на Андріївському узвозі в Києві.

В Україні легалізували медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.

Нічна атака дронів на Київ: пошкоджено будинки у Солом'янському та Дарницькому районах

Вночі росіяни атакували Київ дронами, внаслідок чого у місті є часткові руйнування у житлових будинках у Солом'янському та Дарницькому районах.

З Лісової до Позняків почали курсувати нові трамваї українського виробництва: фото

22 грудня на лівому березі столиці вийшли в рейс нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва «Татра-Юг».

Вони курсуватимуть за маршрутом № 8 від станції метро «Лісова» до станції метро «Позняки».

Вам подобається дайджест новин та історій?
Опубліковано: 23 грудня 2023
share share
7 рецептів різдвяного печива 7 рецептів різдвяного печива У Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник: фото У Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник: фото На Київщині запустили мапу відновлення: там можна моніторити видатки на відбудову На Київщині запустили мапу відновлення: там можна моніторити видатки на відбудову Біля кінотеатру «Жовтень» на Подолі запрацював бар «Цегла» Біля кінотеатру «Жовтень» на Подолі запрацював бар «Цегла» У Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа» У Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа» Штолен, цвібак, пивний брауні: Рецепти різдвяної випічки від українських гастроблогерів Штолен, цвібак, пивний брауні: Рецепти різдвяної випічки від українських гастроблогерів Демократичний бар Beer On Line («Вернісаж») на Контрактовій закривається Демократичний бар Beer On Line («Вернісаж») на Контрактовій закривається На Дарниці відкрили безбар’єрний бібліохаб: фото На Дарниці відкрили безбар’єрний бібліохаб: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.