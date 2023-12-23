Найцікавіше за тиждень: Як раніше виглядала новорічна ялинка Києва та що дарувати на Новий рік та Різдво

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Де встановлювали головні ялинки країни і якими вони були, пригадуємо у цьому матеріалі.

Зібрали 9 історій про те, як під час різних війн у світовій історії ялинки ставали символом надії та допомагали триматися перед обличчям випробувань.

Підбірки

Борщ-намисто, київський худі, прикраси, натхненні Вифлеємською зіркою, доріжка із домотканого полотна та ще багато цікавого від українських брендів — у нашому святковому гіді.

Зібрали 17 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Ми зібрали 12 тематичних рецептів з різних регіонів України.

Ми попросили українських гастроблогерів поділитися рецептами нетривілаьної випічки до Різдва, тож в цій статті ви знайдете рецепти штолена, цвібака, запашного бананового кексу, “брауні” на пиві та традиційних українських шуликів з маком.

Новини

Над тунелем метро «Деміївська», біля колишнього Деміївського ринку, почали просідати під землю торгові павільйони і з’явилися тріщини на асфальті.

У Києві відновили рух ділянкою Кільцевої дороги від повороту в місто Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення ремонту не планується.

Оплата карткою запрацювала в маршрутках, що курсують із Києва до Вишневого та Боярки. Платіжне рішення для цього представили «ПриватБанк» та Visa.

На зимові свята «Укрзалізниця» призначає ретропоїзд на паровозній тязі «Різдвяний експрес». Він курсуватиме у Львові та Києві.

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова посів 4-те місце в списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те — у США.

У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Земельна комісія Київради одноголосно підтримала передачу під забудову ділянки під 120-річним будинком Замкова 1899 року на вулиці Івана Франка, 26.

20 грудня на Софійський собор почали повертати відреставровані хрести.

У 2024 році питання про відновлення авіапольотів в Україну "зрушить з мертвої точки".

Про це заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 14 листопада скасувало рішення про закупівлю потягів Крюківського вагонобудівного заводу.

Компанія TransNational Resourses, L.L.C. «Узвіз» має замінити матеріали, з яких зроблена надбудова на «замку Річарда» на Андріївському узвозі в Києві.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.

Вночі росіяни атакували Київ дронами, внаслідок чого у місті є часткові руйнування у житлових будинках у Солом'янському та Дарницькому районах.

22 грудня на лівому березі столиці вийшли в рейс нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва «Татра-Юг».

Вони курсуватимуть за маршрутом № 8 від станції метро «Лісова» до станції метро «Позняки».