Найцікавіше за тиждень: Як народжується “новий Харків” та 5 історичних будинків Києва, яким загрожує знищення
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
“Зараз народжується новий Харків”: Хто і навіщо будує центр сучасної культури у місті під обстрілами
Попри щоденні обстріли, у Харкові проводять концерти та виставки, відкривають ресторани і кав'ярні, а також будують Центр нової культури.
Просуванням сучасного мистецтва у Харкові займається формація Some People, що об'єднує кілька проєктів – мережу снікер-хімчисток Sneaker Mate, портал rap.ua, креативне агентство Buro 22, бренд вуличного одягу Ssweep та музичний електронний колектив “Тиск”.
Ми поговорили з Антоном Назарком, співзасновником формації Some People та учасником електронного проєкту “Тиск”, про будівництво Центру та розвиток культури в умовах війни.
Підбірки
30 крафтових сироварень України
Зібрали для вас 30 українських крафтових сироварів та еко-ферм з різних куточків України та понад 100 надзвичайних сирів, які вони виготовляють.
Куди піти у Києві 9-11 лютого: Dorofeeva, сольний виступ Василя Байдака та Маркет Всі.Свої
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
5 історичних будинків Києва, яким загрожує знищення
Щороку в Києві стає все більше “будинків-привидів” з оригінальною архітектурою та яскравим історичним минулим, доля яких залишається невідомою.
Розповідаємо про найвідоміші з них.
Новини
У Києві вулицю Отто Шмідта перейменували на честь князя Володимира Мономаха
У межах дерусифікації вулицю Отто Шмідта у Шевченківському районі Києва перейменували на честь князя Володимира Мономаха.
На Андріївському узвозі прибрали стихійну торгівлю
Підприємці постійної ярмарки скаржаться на осередки стихійної торгівлі у вихідні на Андріївському узвозі. У зв’язку з цим представники відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА здійснили спільний рейд із залученням працівників поліції та Комунального підприємства «Поділ благоустрій».
У Києві запрацював кур'єрський сервіс Recycle із вивезення сортованого сміття: як він працює
Кур'єрський сервіс Recycle почав роботу у Києві, згодом його планують запустити й в інших регіонах.
Онлайн-шлюб: у “Дії” можна буде одружитися дистанційно
Найближчим часом у застосунку “Дія” запустять онлайн-шлюб. Це дасть можливість одружуватися дистанційно.
Під Києвом вже будують завод Bayraktar: там вироблятимуть 120 дронів на рік
Під Києвом уже будується завод з виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до домовленості, що була досягнута між Україною та Туреччиною.
З Оболоні на Троєщину планують збудувати тунель: деталі
У Києві планують збудувати тунель з Оболоні на Троєщину. Наразі триває проєктування маршруту.
У Гатному збудують протирадіаційне укриття за 10 мільйонів
На території Гатненської громади на Київщині, поряд з військовим меморіалом, збудують протирадіаційне укриття.
“Книжковий Арсенал” 2024: стали відомі дата проведення та формат фестивалю
У 2024 році дванадцятий Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” відбудеться з 30 травня до 2 червня.
Monobank запустив сервіс "Бойові" для донатів на ЗСУ у кафе й ресторанах
Monobank запускає нову функцію "Бойові" для збору донатів на ЗСУ в кафе та ресторанах. Її можуть підключити заклади, які працюють з Expirenza.
Кличко розповів, коли відновлять рух метро між “Деміївською” і “Либідською”
Рух на пошкодженій ділянці метро між станціями “Деміївська” та “Либідська” планують відновити до кінця літа 2024 року.
У Києві з'явиться ще більше блокпостів: з якою метою
У Києві з'являтимуться ще більше блокпостів у рамках військових тренувань.
У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України
Київрада ухвалила рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.
У Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів
У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоїли ім'я Голди Меїр.
У Києві проведуть реконструкцію річки Либідь за майже 200 млн грн
У Києві планують провести розчищення та реконструкцію річки Либідь за майже 200 млн грн. Зазначається, що спершу проведуть розчищення русла, потім відновлять гідротехнічні споруди та екологічний і санітарно-гігієнічний стан річки.
Київрада підтримала передачу під забудову будинку 1881 року на Франка. Там хочуть звести паркінг
Київрада проголосувала за передачу будинку 1881 року на вулиці Івана Франка, 28 під забудову. Там планують звести паркінг.