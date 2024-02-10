Найцікавіше за тиждень: Як народжується “новий Харків” та 5 історичних будинків Києва, яким загрожує знищення

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Попри щоденні обстріли, у Харкові проводять концерти та виставки, відкривають ресторани і кав'ярні, а також будують Центр нової культури.

Просуванням сучасного мистецтва у Харкові займається формація Some People, що об'єднує кілька проєктів – мережу снікер-хімчисток Sneaker Mate , портал rap.ua , креативне агентство Buro 22, бренд вуличного одягу Ssweep та музичний електронний колектив “Тиск”.

Ми поговорили з Антоном Назарком, співзасновником формації Some People та учасником електронного проєкту “Тиск”, про будівництво Центру та розвиток культури в умовах війни.

Підбірки

Зібрали для вас 30 українських крафтових сироварів та еко-ферм з різних куточків України та понад 100 надзвичайних сирів, які вони виготовляють.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Щороку в Києві стає все більше “будинків-привидів” з оригінальною архітектурою та яскравим історичним минулим, доля яких залишається невідомою.

Розповідаємо про найвідоміші з них.

Новини

У межах дерусифікації вулицю Отто Шмідта у Шевченківському районі Києва перейменували на честь князя Володимира Мономаха.

Підприємці постійної ярмарки скаржаться на осередки стихійної торгівлі у вихідні на Андріївському узвозі. У зв’язку з цим представники відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА здійснили спільний рейд із залученням працівників поліції та Комунального підприємства «Поділ благоустрій».

Кур'єрський сервіс Recycle почав роботу у Києві, згодом його планують запустити й в інших регіонах.

Найближчим часом у застосунку “Дія” запустять онлайн-шлюб. Це дасть можливість одружуватися дистанційно.

Під Києвом уже будується завод з виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до домовленості, що була досягнута між Україною та Туреччиною.

У Києві планують збудувати тунель з Оболоні на Троєщину. Наразі триває проєктування маршруту.

На території Гатненської громади на Київщині, поряд з військовим меморіалом, збудують протирадіаційне укриття.

У 2024 році дванадцятий Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” відбудеться з 30 травня до 2 червня.

Monobank запускає нову функцію "Бойові" для збору донатів на ЗСУ в кафе та ресторанах. Її можуть підключити заклади, які працюють з Expirenza.

Рух на пошкодженій ділянці метро між станціями “Деміївська” та “Либідська” планують відновити до кінця літа 2024 року.

У Києві з'являтимуться ще більше блокпостів у рамках військових тренувань.

Київрада ухвалила рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.

У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоїли ім'я Голди Меїр.

У Києві планують провести розчищення та реконструкцію річки Либідь за майже 200 млн грн. Зазначається, що спершу проведуть розчищення русла, потім відновлять гідротехнічні споруди та екологічний і санітарно-гігієнічний стан річки.

Київрада проголосувала за передачу будинку 1881 року на вулиці Івана Франка, 28 під забудову. Там планують звести паркінг.