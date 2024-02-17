Найцікавіше за тиждень: Як студент із Хмельниччини рятує мозаїки та топ-12 київських вистав
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Проєкт “Кінцева”: Як студент із Хмельниччини рятує мозаїки на автобусних зупинках
Студент із Хмельниччини Олег Левій створив проєкт “Кінцева”, аби зберегти мозаїчні автобусні зупинки. Він досліджує, фотографує, приводить до ладу знайдені панно (наразі відновлено уже три) та популяризує історію монументального мистецтва.
Ми поспілкувалися з Олегом і розпитали його про те, що відрізняє мозаїки на зупинках, як саме вберегти їх від знищення та скільки цінних робіт уже втрачено.
Підбірки
8 українських брендів, які шиють одяг великих розмірів
Зібрали українські бренди, які розширили розмірні сітки та пропонують плюс-сайз одяг.
14 фільмів до Дня всіх закоханих
До Дня Святого Валентина, коли закохані обмінюються подарунками на честь своїх почуттів, БЖ підготував добірку фільмів, де кохання постає в незвичних формах.
Куди піти у Києві 16-18 лютого: квартирник з Latexfauna, концерт Олега Скрипки та зустріч із Ахтемом Сеітаблаєвим
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Топ-12 київських вистав, на які варто піти у театр
Склали для вас список найцікавіших київських вистав, на які вже треба починати шукати квитки.
Новини
На лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat
На території ЖК “Комфорт таун”, що на лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat. На початку весни заклад розпочне роботу у “домашньому форматі” за адресою вулиця Березнева, 12, навпроти “Нової пошти”.
В Києві за січень демонтували понад 1000 незаконних вивісок
Фахівці КП “Київреклама” показали результати демонтажу незаконних рекламних конструкцій за січень.
У Києві відкриється перший новий магазин H&M з початку війни
З початку повномасштабної війни у Києві відкриється перший новий магазин мережі H&M. Відомо, що відкриття планується у ТРЦ Blockbuster Mall, наразі там йдуть ремонтні роботи.
У Києві найближчим часом планують відкрити 50 нових ТРЦ
У найближчі роки в Києві може з’явитись 50 нових торговельно-розважальних центрів.
Петиція про повернення будинку Замкова статусу памʼятки історії набрала голоси
Петиція про збереження будинку Замкова і повернення йому статусу памʼятки історії набрала необхідні 6000 голосів.
МОЗ та "Укрпошта" планують запустити сервіс доставки ліків
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) спільно з "Укрпоштою" планують запустити сервіс доставки ліків.
Чорнобильську зону перетворять на центр інновацій та науковий хаб — Міндовкілля
Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.
У Дніпровському районі Києва планують реконструювати шляхопровід
Цього року в Києві розпочнеться реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським і “червоною” лінією метрополітену біля станції “Дарниця”.
Італія виділить 45 млн євро на відбудову історичного центру Одеси
Італія виділить 45 мільйонів євро на відбудову історичного центру Одеси, пошкодженого внаслідок війни.
YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян: які послуги у ньому є
Компанія YASNO заспустила новий мобільний застосунок, який вже доступний для мешканців Києва.
Над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” зводять накриття від опадів
Над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” на вулиці Володимирській, 93 зводять накриття від снігу та дощу.
У Броварах заради будівництва McDonald’s зрізали алею каштанів
У центрі Броварів на вулиці Київській зрізали алею каштанів, щоб відкрити заклад McDonald's. Нині на місці дерев хтось висадив ялинку.
“Укрпошта” запроваджує повністю автоматизоване сортування: якою буде швидкість доставки
“Укрпошта” переходить на повністю автоматизоване сортування посилок і відкриває термінал “Київ Правий”. Він зможе обробляти 400 тисяч посилок за добу або 5 посилок за секунду.
“Укрзалізниця” запустила ще один модернізований потяг: із пандусами та місцями для людей з інвалідністю
"Укрзалізниця" модернізувала дизель-поїзд ДР1А № 329, побудований у 1996 році. З 15 лютого він почав курсувати на маршруті Коростень — Житомир — Вінниця.
Київ повністю відновить будинки, які постраждали через ракетну атаку 7 лютого
Київ повністю відновить будинки на вулиці Заболотного, 60 та 62, які постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого.