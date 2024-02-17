Найцікавіше за тиждень: Як студент із Хмельниччини рятує мозаїки та топ-12 київських вистав

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Студент із Хмельниччини Олег Левій створив проєкт “Кінцева”, аби зберегти мозаїчні автобусні зупинки. Він досліджує, фотографує, приводить до ладу знайдені панно (наразі відновлено уже три) та популяризує історію монументального мистецтва.

Ми поспілкувалися з Олегом і розпитали його про те, що відрізняє мозаїки на зупинках, як саме вберегти їх від знищення та скільки цінних робіт уже втрачено.

Підбірки

Зібрали українські бренди, які розширили розмірні сітки та пропонують плюс-сайз одяг.

До Дня Святого Валентина, коли закохані обмінюються подарунками на честь своїх почуттів, БЖ підготував добірку фільмів, де кохання постає в незвичних формах.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Склали для вас список найцікавіших київських вистав, на які вже треба починати шукати квитки.

Новини

На території ЖК “Комфорт таун”, що на лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat. На початку весни заклад розпочне роботу у “домашньому форматі” за адресою вулиця Березнева, 12, навпроти “Нової пошти”.

Фахівці КП “Київреклама” показали результати демонтажу незаконних рекламних конструкцій за січень.

З початку повномасштабної війни у Києві відкриється перший новий магазин мережі H&M. Відомо, що відкриття планується у ТРЦ Blockbuster Mall, наразі там йдуть ремонтні роботи.

У найближчі роки в Києві може з’явитись 50 нових торговельно-розважальних центрів.

Петиція про збереження будинку Замкова і повернення йому статусу памʼятки історії набрала необхідні 6000 голосів.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) спільно з "Укрпоштою" планують запустити сервіс доставки ліків.

Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.

Цього року в Києві розпочнеться реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським і “червоною” лінією метрополітену біля станції “Дарниця”.

Італія виділить 45 мільйонів євро на відбудову історичного центру Одеси, пошкодженого внаслідок війни.

Компанія YASNO заспустила новий мобільний застосунок, який вже доступний для мешканців Києва.

Над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” на вулиці Володимирській, 93 зводять накриття від снігу та дощу.

У центрі Броварів на вулиці Київській зрізали алею каштанів, щоб відкрити заклад McDonald's. Нині на місці дерев хтось висадив ялинку.

“Укрпошта” переходить на повністю автоматизоване сортування посилок і відкриває термінал “Київ Правий”. Він зможе обробляти 400 тисяч посилок за добу або 5 посилок за секунду.

"Укрзалізниця" модернізувала дизель-поїзд ДР1А № 329, побудований у 1996 році. З 15 лютого він почав курсувати на маршруті Коростень — Житомир — Вінниця.

Київ повністю відновить будинки на вулиці Заболотного, 60 та 62, які постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого.