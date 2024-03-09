Найцікавіше за тиждень: Як волонтери відкрили соціальні магазини у Києві та історія будинку на Хрещатику, 25

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Соціальний хаб “Кенгуруш” допомагає малозабезпеченим сім’ям, дитячим будинкам і ВПО в селах по всій Україні. Волонтери хабу стали своєрідними посередниками між охочими віддати вже не актуальні речі і тими, хто цих речей потребує.

Ми поговорили із засновницею проєкту Євгенією Озкан про те, кому найбільше допомагає “Кенгуруш”, яких речей наразі потребують малозабезпечені сім'ї та як надалі масштабується хаб.

Розповідаємо історію закладів, які в той чи інший час відкривалися за адресою Хрещатик, 25.

Підбірки

На фоні закриття станцій “синьої гілки” київського метро, проблемами наземного транспорту , а також невтішними прогнозами щодо "втомлених" мостів , саме час згадати про ідеї, які на різних етапах розвитку Києва звучали як варіант порятунку транспортних проблем мегаполісу. Але так і не були реалізовані.

Зібрали 9 комфортних місць на Правому березі, де люди можуть знайти безпечний притулок у разі повітряної тривоги.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Велосмугу на вулиці Рейтарській додатково захистили помаранчевими антипаркувальними стовпчиками.

Прага передала Бучі та Миколаєву п’ять списаних автобусів SOR. Вони є повністю справними.

Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus відновив роботу на новій локації – біля Житнього ринку. Кав'ярня працює з 9:00 до 21:00 за адресою вулиця Верхній Вал, 16.

На сесії Київської обласної ради було ухвалено рішення про створення восьми нових заповідних об'єктів.

7 березня Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) перевірила будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку.

Комунальники висадили дерева у Соломʼянському ландшафтному парку, впритул до якого ведеться забудова.

Київрада передала під забудову землі під двома історичними будівлями — колишньою ткацькою фабрикою та садибою Уляни Богданович на вулиці Малевича.

В реконструйованому переході на Шулявці замість гумових наліпок, які одразу відклеїлись, поклали нову тактильну плитку. Однак, як зазначають активісти, плитка лежить нерівно.

У Києві ввечері 5 березня загорілась значна частина екопарку “Осокорки”. За словами представників ГО “Екопарк Осокорки” невідомі здійснили підпал.

На Львівському залізничному вокзалі планують підвищити перони та встановити ліфти. У такий спосіб вокзал пристосують до потреб маломобільних груп населення.

Ландшафтний парк під Києвом "Добропарк" анонсував новий весняний сезон. Цьогоріч парк відзначатиме ювілей — 5 років з відкриття. Відкриття сезону тюльпанів запланували на 27 квітня. Він триватиме до 15 травня.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом пожежі на території заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле”.

У застосунку “Київ Цифровий” зʼявився сервіс для пошуку вільних місць на паркінгах.

Міністерство культури та інформаційної політики України погодило надбудову на будинку Замкова 1899 року.

З 8 березня станція метро “Дніпро” відновить роботу у звичайному режимі.

7% заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле” вигоріли внаслідок пожежі.