Найцікавіше за тиждень: Як волонтери відкрили соціальні магазини у Києві та історія будинку на Хрещатику, 25
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Як волонтери відкрили соціальні магазини у Києві і збирають речі для малозабезпечених
Соціальний хаб “Кенгуруш” допомагає малозабезпеченим сім’ям, дитячим будинкам і ВПО в селах по всій Україні. Волонтери хабу стали своєрідними посередниками між охочими віддати вже не актуальні речі і тими, хто цих речей потребує.
Ми поговорили із засновницею проєкту Євгенією Озкан про те, кому найбільше допомагає “Кенгуруш”, яких речей наразі потребують малозабезпечені сім'ї та як надалі масштабується хаб.
Історія одного будинку: Хрещатик, 25, де в різні часи працювали кафе "Грот", "Кобзар", Mushlya Bar
Розповідаємо історію закладів, які в той чи інший час відкривалися за адресою Хрещатик, 25.
Підбірки
Підвісні капсули на Троєщину і канатна дорога на Лівий берег: 8 транспортних проєктів Києва, які так і не реалізували
На фоні закриття станцій “синьої гілки” київського метро, проблемами наземного транспорту, а також невтішними прогнозами щодо "втомлених" мостів, саме час згадати про ідеї, які на різних етапах розвитку Києва звучали як варіант порятунку транспортних проблем мегаполісу. Але так і не були реалізовані.
9 комфортних укриттів на правому березі Києва
Зібрали 9 комфортних місць на Правому березі, де люди можуть знайти безпечний притулок у разі повітряної тривоги.
Куди піти у Києві 8-10 березня: WellBoy, розмова з Євгеном Клопотенком та собачий стендап фест
Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
Велосмугу на Рейтарській додатково захистили стовпчиками
Велосмугу на вулиці Рейтарській додатково захистили помаранчевими антипаркувальними стовпчиками.
Прага передала 5 автобусів для Бучі та Миколаєва
Прага передала Бучі та Миколаєву п’ять списаних автобусів SOR. Вони є повністю справними.
Лондонський автобус-кав’ярня почав працювати біля Житнього ринку
Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus відновив роботу на новій локації – біля Житнього ринку. Кав'ярня працює з 9:00 до 21:00 за адресою вулиця Верхній Вал, 16.
Київська облрада ухвалила створення восьми заповідних об'єктів
На сесії Київської обласної ради було ухвалено рішення про створення восьми нових заповідних об'єктів.
Будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку перевірять інспектори ДІАМ
7 березня Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) перевірила будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку.
У Соломʼянському ландшафтному парку висадили дерева: фото
Комунальники висадили дерева у Соломʼянському ландшафтному парку, впритул до якого ведеться забудова.
Київрада передала під забудову дві історичні будівлі — колишню ткацьку фабрику і садибу Уляни Богданович
Київрада передала під забудову землі під двома історичними будівлями — колишньою ткацькою фабрикою та садибою Уляни Богданович на вулиці Малевича.
У реконструйованому переході на Шулявці оновили тактильну плитку
В реконструйованому переході на Шулявці замість гумових наліпок, які одразу відклеїлись, поклали нову тактильну плитку. Однак, як зазначають активісти, плитка лежить нерівно.
У Києві горів екопарк “Осокорки”: що відомо
У Києві ввечері 5 березня загорілась значна частина екопарку “Осокорки”. За словами представників ГО “Екопарк Осокорки” невідомі здійснили підпал.
У Львові на залізничному вокзалі встановлять ліфти і підвищать перони
На Львівському залізничному вокзалі планують підвищити перони та встановити ліфти. У такий спосіб вокзал пристосують до потреб маломобільних груп населення.
У “Добропарку” анонсували весняний сезон: яким він буде
Ландшафтний парк під Києвом "Добропарк" анонсував новий весняний сезон. Цьогоріч парк відзначатиме ювілей — 5 років з відкриття. Відкриття сезону тюльпанів запланували на 27 квітня. Він триватиме до 15 травня.
За фактом пожежі на території екопарку “Осокорки” розпочали досудове розслідування
Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом пожежі на території заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле”.
У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах
У застосунку “Київ Цифровий” зʼявився сервіс для пошуку вільних місць на паркінгах.
Мінкульт погодив надбудову на будинку Замкова
Міністерство культури та інформаційної політики України погодило надбудову на будинку Замкова 1899 року.
Станція метро “Дніпро” знову запрацює в Києві
З 8 березня станція метро “Дніпро” відновить роботу у звичайному режимі.
Пожежа на території екопарку "Осокорки" нанесла збитків півмільйона гривень
7% заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле” вигоріли внаслідок пожежі.