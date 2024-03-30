Найцікавіше за тиждень: Апсайклінг-ініціативи, які запустили ВПО та як у Києві працює ательє, де шиють унікальні джинси
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Одяг зі сміття, меблі з переробленого пластику: Апсайклінг-ініціативи, які запустили переселенці
Ми зібрали історії переселенців, які тікають від війни у безпечніші регіони України і створюють апсайклінг-проєкти.
Як у Києві працює ательє, де шиють унікальні джинси у стилі 80-90-х
Розповідаємо про апсайклінг ательє спеціалізується на пошитті джинсів із вінтажної основи.
Підбірки
5 головних проблем Київського метро: від маршруту на Троєщину до станцій-привидів
Згадуємо основні проблеми метрополітену.
Не тільки “Конотопська відьма”: 5 вистав режисера Івана Уривського, на які варто сходити
Зібрали добірку потужних вистав Івана Уривського, які вартують уваги і квитки на які вловити непросто.
8 проєктів зі збереження української спадщини: від реставрації брам до відновлення мозаїк
Розповідаємо про 8 проєктів, які зберігають, відновлюють і привертають увагу до культурної спадщини України.
Куди піти у Києві 29-31 березня: зустріч із режисером "Довбуша", діджей сет у КультМотиві та Маркет Всі.Свої
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
Аукціон з оренди Житнього ринку перенесли на квітень
Київський міський голова повідомив про продовження термінів, аукціон відбудеться 15.04.2024 замість 25.03.2024.
Шляхопровід на перехресті вулиць Богатирської та Полярної планують відкрити до травня
Запуск руху по новому шляхопроводу на перехресті Богатирської та Полярної в Оболонському районі Києва запланований до травня поточного року.
У Києві може з'явитися комунальне підприємство із виробництва дронів
У Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва дронів зі статутним капіталом у 400 мільйонів гривень.
Департамент охорони культурної спадщини вимагає зупинити роботи на місці палацу Розумовського
Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис, у якому вимагає припинити роботи з будівництва на території, де знаходяться фундаменти історичної споруди палацу Кирила Розумовського.
Історичну вивіску “Молоко” розмістили на Арт-заводі Платформа: фото
В Києві відновили та повісили історичну вивіску “Молоко”. Її реставрацію провели активісти фонду “Має значення” у листопаді 2023 року. Тепер вона розташована на території Арт-заводу Платформа над входом до виробничого приміщення Milk Bar.
"Могилянку" оштрафували через незаконну реставрацію Братських келій
ДІАМ оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.
У Києві до Дня Європи планують встановити 3D-конструкцію за 700 000 грн
У Києві за 700 000 грн планують встановити дві фотозони до Дня Європи. Йдеться про 3D-конструкції з логотипом столиці.
У Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів
У Шевченківському районі Києва оголошено про продаж історичної споруди, зведеної в 1898 році на основі проєкту знаменитого архітектора Миколи Горденіна.
Активісти планують відновити 6 історичних вивісок у Києві: які та де
Благодійний фонд “Має значення” планує відреставрувати ще 6 історичних вивісок у Києві.
Активісти закликають зберегти меморіальний комплекс Музею війни — петиція
Засновник спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов зареєстрував петицію щодо збереження меморіального комплексу музею історії України в Другій світовій війні.
У Києві з’явився мурал із Грушевським від команди художниці Фуллен
Митець із команди Євгенії Фуллен, яка безконтрольно малює мурали у Києві, створив нову роботу з зображенням Михайла Грушевського у Святошинському районі.
Цього року запустять новий залізничний маршрут з Києва до словацького Кошице
Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице.
Першу чергу Національного військового кладовища під Києвом відкриють на початку осені
В Україні почалися підготовчі роботи для будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища на території селища Гатне під Києвом.
Арка Свободи українського народу підлягає повному демонтажу – Інститут нацпам'яті
Арка Свободи українського народу (колишня назва - Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.
У Києві на 2,5 місяці частково перекриють Північний міст
Із 30 березня до 15 червня частково обмежать рух транспорту Північним мостом через ремонт.