Найцікавіше за тиждень: Апсайклінг-ініціативи, які запустили ВПО та як у Києві працює ательє, де шиють унікальні джинси

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Ми зібрали історії переселенців, які тікають від війни у безпечніші регіони України і створюють апсайклінг -проєкти.

Розповідаємо про апсайклінг ательє спеціалізується на пошитті джинсів із вінтажної основи.

Підбірки

Згадуємо основні проблеми метрополітену.

Зібрали добірку потужних вистав Івана Уривського, які вартують уваги і квитки на які вловити непросто.

Розповідаємо про 8 проєктів, які зберігають, відновлюють і привертають увагу до культурної спадщини України.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Київський міський голова повідомив про продовження термінів, аукціон відбудеться 15.04.2024 замість 25.03.2024.

Запуск руху по новому шляхопроводу на перехресті Богатирської та Полярної в Оболонському районі Києва запланований до травня поточного року.

У Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва дронів зі статутним капіталом у 400 мільйонів гривень.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис, у якому вимагає припинити роботи з будівництва на території, де знаходяться фундаменти історичної споруди палацу Кирила Розумовського.

В Києві відновили та повісили історичну вивіску “Молоко”. Її реставрацію провели активісти фонду “Має значення” у листопаді 2023 року. Тепер вона розташована на території Арт-заводу Платформа над входом до виробничого приміщення Milk Bar.

ДІАМ оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.

У Києві за 700 000 грн планують встановити дві фотозони до Дня Європи. Йдеться про 3D-конструкції з логотипом столиці.

У Шевченківському районі Києва оголошено про продаж історичної споруди, зведеної в 1898 році на основі проєкту знаменитого архітектора Миколи Горденіна.

Благодійний фонд “Має значення” планує відреставрувати ще 6 історичних вивісок у Києві.

Засновник спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов зареєстрував петицію щодо збереження меморіального комплексу музею історії України в Другій світовій війні.

Митець із команди Євгенії Фуллен, яка безконтрольно малює мурали у Києві, створив нову роботу з зображенням Михайла Грушевського у Святошинському районі.

Цього року планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице.

В Україні почалися підготовчі роботи для будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища на території селища Гатне під Києвом.

Арка Свободи українського народу (колишня назва - Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Із 30 березня до 15 червня частково обмежать рух транспорту Північним мостом через ремонт.