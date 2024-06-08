Найцікавіше за тиждень: 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла та 5 рецептів червня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
5 рецептів червня — що приготувати з черешні, кабачків, огірків і молодої картоплі
Перший місяць літа тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Продовжується сезон полуниці, триває сезон черешні, молодих огірків, кабачків і картоплі. Готуємо запіканку з черешнею, биті огірки по-китайськи, слойки з кабачками, печеню з молодою картоплею та вершкове масло з ароматною літньою зеленню.
7 українських брендів, які шиють купальники
Зібрали 7 українських брендів, які шиють купальники на будь-який смак.
6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла
У цьому матеріалі ми зібрали список найзручніших мобільних додатків, чатботів і інтерактивних онлайн-мап, які дозволять планувати свої дні при вимкненнях електроенергії.
Куди піти у Києві 7-9 червня: Latexfauna, Adam, Кураж та фестиваль від "Київ Прайд"
Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Маршрути на вихідні: 5 екоферм і садиб неподалік Києва, де відпочити всією сім'єю
Зібрали для вас п’ять екоферм і садиб неподалік Києва, куди можна поїхати на вихідні.
Новини
У Києві збільшили інтервали руху поїздів метро: нові графіки
В Києві з понеділка, 3 червня, збільшили інтервали руху поїздів метрополітену.
Тендер на будівництво метро на Виноградар призупинили через скаргу
Тендер на продовження робіт із будівництва метро на Виноградар призупинили через скаргу одного з учасників торгів до Антимонопольного комітету.
У Києві скасували тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС
Тендер на закупівлю 70 тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) скасували.
Власник 120-річної садиби Баккалинського укладе охоронний договір за розпорядженням суду
Власник 120-річної садиби Баккалинського зобов’язаний укласти охоронний договір за розпорядженням суду.
“Нова Пошта” збудує 500 додаткових укриттів у відділеннях і терміналах
"Нова пошта" встановить 500 додаткових металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії.
У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана: як його додати
У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На Троєщині встановили парклет на місці незаконної парковки: фото
У Деснянському районі в парку “Фестивальний” встановили парклет.
Чому під час відключень світла у Києві не працюють світлофори – пояснюють у КМДА
У КМДА пояснили, чому під час відключень світла у Києві та інших містах не працюють світлофори.
Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею
Компанія "Автострада" завершила демонтаж аварійної ділянки тунелю метро під Либідською площею та почала укріплення залізобетонною "сорочкою" частин старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки з обох боків.
По всій Україні запустять е-квитки в громадському транспорті: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Це значить, що е-квитки визнали на рівні паперових.
"Укрзалізниця" запускає новий двоповерховий Інтерсіті з Києва до Львова: розклад
"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
“Укренерго” збільшило ліміти електроенергії для Києва.
"Укрзалізниця" збудує власні газові електростанції потужністю 250 МВт
“Укрзалізниця” планує побудувати в різних регіонах десятки газових електростанцій потужністю до 250 МВт.
Відзавтра запрацює новий порядок застосування графіків відключення світла: ситуація має покращитися
З 8 червня у тестовому режимі має запрацювати новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
На Пейзажній алеї демонтували скульптуру "дівчина на подушках"
У Києві на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького "дівчина на подушках".