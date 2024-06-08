Найцікавіше за тиждень: 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла та 5 рецептів червня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Перший місяць літа тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Продовжується сезон полуниці , триває сезон черешні, молодих огірків, кабачків і картоплі. Готуємо запіканку з черешнею, биті огірки по-китайськи, слойки з кабачками, печеню з молодою картоплею та вершкове масло з ароматною літньою зеленню.

Зібрали 7 українських брендів, які шиють купальники на будь-який смак.

У цьому матеріалі ми зібрали список найзручніших мобільних додатків, чатботів і інтерактивних онлайн-мап, які дозволять планувати свої дні при вимкненнях електроенергії.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали для вас п’ять екоферм і садиб неподалік Києва, куди можна поїхати на вихідні.

Новини

В Києві з понеділка, 3 червня, збільшили інтервали руху поїздів метрополітену.

Тендер на продовження робіт із будівництва метро на Виноградар призупинили через скаргу одного з учасників торгів до Антимонопольного комітету.

Тендер на закупівлю 70 тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) скасували.

Власник 120-річної садиби Баккалинського зобов’язаний укласти охоронний договір за розпорядженням суду.

"Нова пошта" встановить 500 додаткових металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії.

У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Деснянському районі в парку “Фестивальний” встановили парклет.

У КМДА пояснили, чому під час відключень світла у Києві та інших містах не працюють світлофори.

Компанія "Автострада" завершила демонтаж аварійної ділянки тунелю метро під Либідською площею та почала укріплення залізобетонною "сорочкою" частин старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки з обох боків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Це значить, що е-квитки визнали на рівні паперових.

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

“Укренерго” збільшило ліміти електроенергії для Києва.

“Укрзалізниця” планує побудувати в різних регіонах десятки газових електростанцій потужністю до 250 МВт.

З 8 червня у тестовому режимі має запрацювати новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

У Києві на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького "дівчина на подушках".