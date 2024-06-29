Найцікавіше за тиждень: Як влаштоване життя у київських колівінгах “Вільний” та 5 ресторанів на березі Дніпра

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Гуртожиток, комуна, штаб-квартира супергероїв: Як влаштоване життя у київських колівінгах “Вільний”

Колівінг – форма спільного проживання, що об’єднує людей за інтересами, цінностями та поглядами під одним дахом. За такими принципами вже майже шість років живе й розвивається мережа колівінгів “Вільний” у Києві та Львові. Керівник “Вільного” Георгій Дехтяренко розповідає про правила життя в київських колівінгах, а також про його жителів.

Підбірки

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У цьому матеріалі ми зібрали список найзручніших мобільних додатків, чатботів і інтерактивних онлайн-мап, які дозволять планувати свої дні при вимкненнях електроенергі

Куди піти у Києві 28-30 червня: Jerry Heil і Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Іздрик та Веган Вікенд

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Куди поїхати з Києва на вихідні: 5 ферм для короткої гастро-подорожі

Розповідаємо, де у Київській області ростуть банани, вирощують равликів і готують бургери з равликовою котлетою, виготовляють українські крафтові сири. А ще – де відпочити біля басейну під Києвом і покататися на віслюку.

Новини

Біля Золотих воріт почали розбирати пам’ятку історії та архітектури, яка була закрита банером

На вул. Хмельницького, 12 у Києві зняли рекламний банер з будівлі. За ним виявилась розібрана памʼятка.

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У Києві працюватиме комісія з погодження ескізів і розміщення муралів.

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На Київщині відновлюють пошкоджений міст через річку Ірпінь: коли відкриють рух

У серпні 2024 року планують відкрити рух відбудованим мостом через річку Ірпінь на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

У Києві запрацював оновлений вхід до станції метро “Оболонь”: фото

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У всіх районах Києва створять простори для вшанування загиблих військових

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У тимчасово окупованому Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес – автентичну пам'ятку світового значення. На його місці звели новий відкритий театр.

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Опубліковано: 29 червня 2024
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