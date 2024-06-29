Найцікавіше за тиждень: Як влаштоване життя у київських колівінгах “Вільний” та 5 ресторанів на березі Дніпра
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Гуртожиток, комуна, штаб-квартира супергероїв: Як влаштоване життя у київських колівінгах “Вільний”
Колівінг – форма спільного проживання, що об’єднує людей за інтересами, цінностями та поглядами під одним дахом. За такими принципами вже майже шість років живе й розвивається мережа колівінгів “Вільний” у Києві та Львові. Керівник “Вільного” Георгій Дехтяренко розповідає про правила життя в київських колівінгах, а також про його жителів.
Підбірки
6 кінотеатрів просто неба в Києві
Від дахів багатоповерхівок до парків і терас — зібрали 6 кінотеатрів просто неба в Києві, де можна подивитися улюблені фільми на свіжому повітрі.
Де відпочити у Києві біля води: 5 ресторанів на березі Дніпра
Зібрали для вас 5 ресторанів Києва, які розташовані на березі Дніпра.
7 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла
У цьому матеріалі ми зібрали список найзручніших мобільних додатків, чатботів і інтерактивних онлайн-мап, які дозволять планувати свої дні при вимкненнях електроенергі
Куди піти у Києві 28-30 червня: Jerry Heil і Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Іздрик та Веган Вікенд
Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Куди поїхати з Києва на вихідні: 5 ферм для короткої гастро-подорожі
Розповідаємо, де у Київській області ростуть банани, вирощують равликів і готують бургери з равликовою котлетою, виготовляють українські крафтові сири. А ще – де відпочити біля басейну під Києвом і покататися на віслюку.
Новини
Біля Золотих воріт почали розбирати пам’ятку історії та архітектури, яка була закрита банером
На вул. Хмельницького, 12 у Києві зняли рекламний банер з будівлі. За ним виявилась розібрана памʼятка.
У Києві почнуть відключати світло і в "сірих" зонах графіків
У Києві почнуть відключати світло і в "сірих” зонах графіків, “особливо, коли час припадає на пікові години”.
У Києві планують збудувати ТЕЦ, які працюватимуть на побутових відходах
У Києві планують збудувати ТЕЦ, які працюватимуть на побутових відходах. Дві станції розташують на різних берегах столиці.
У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів
У Києві працюватиме комісія з погодження ескізів і розміщення муралів.
Озеро Синє на Виноградарі розчистять за 96 млн гривень: подробиці
КП "Плесо" оголосило тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва.
На Київщині відновлюють пошкоджений міст через річку Ірпінь: коли відкриють рух
У серпні 2024 року планують відкрити рух відбудованим мостом через річку Ірпінь на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч.
У Києві запрацював оновлений вхід до станції метро “Оболонь”: фото
На перетині вул. Героїв полку “Азов” та просп. Оболонського завершили реконструкцію входу й виходу з підземного переходу станції метро “Оболонь”.
У всіх районах Києва створять простори для вшанування загиблих військових
У кожному районі Києва визначили громадські простори, які стануть місцями вшанування пам’яті загиблих учасників російсько-української війни.
У Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес і звели на його місці новобуд
У тимчасово окупованому Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес – автентичну пам'ятку світового значення. На його місці звели новий відкритий театр.
Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу — The Economist
Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу за версією журналу The Economist. Столиця опиняється там уже другий рік поспіль.
У Голосіївському районі з'явився інклюзивний маршрут для людей із вадами зору
У Голосіївському районі облаштували інклюзивний маршрут для людей із вадами зору.
Уздовж проспекту Бажана висадили багаторічні трави для захисту від шуму й пилу з дороги
Уздовж проспекту М. Бажана висадили багаторічні злакові трави для захисту від шуму й пилу з дороги.
На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк: фото
На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк Bikepark Protas. Він розташований на території спорткомплексу “Протасів Яр”.
Будинок-пам’ятку на Жилянській хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень
Будинок-пам’ятку на Жилянській, 96 хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень. У ньому жив режисер Панас Саксаганський.
Історичний будинок Замкова може отримати статус пам’ятки — Інститут нацпам'яті
Український інститут національної пам’яті визнав будинок Замкова 1899 року таким, що відповідає вимогам закону і може отримати статус пам'ятки.