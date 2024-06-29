Найцікавіше за тиждень: Як влаштоване життя у київських колівінгах “Вільний” та 5 ресторанів на березі Дніпра

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Колівінг – форма спільного проживання, що об’єднує людей за інтересами, цінностями та поглядами під одним дахом. За такими принципами вже майже шість років живе й розвивається мережа колівінгів “Вільний” у Києві та Львові. Керівник “Вільного” Георгій Дехтяренко розповідає про правила життя в київських колівінгах, а також про його жителів.

Підбірки

Від дахів багатоповерхівок до парків і терас — зібрали 6 кінотеатрів просто неба в Києві, де можна подивитися улюблені фільми на свіжому повітрі.

Зібрали для вас 5 ресторанів Києва, які розташовані на березі Дніпра.

У цьому матеріалі ми зібрали список найзручніших мобільних додатків, чатботів і інтерактивних онлайн-мап, які дозволять планувати свої дні при вимкненнях електроенергі

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Розповідаємо, де у Київській області ростуть банани, вирощують равликів і готують бургери з равликовою котлетою, виготовляють українські крафтові сири . А ще – де відпочити біля басейну під Києвом і покататися на віслюку.

Новини

На вул. Хмельницького, 12 у Києві зняли рекламний банер з будівлі. За ним виявилась розібрана памʼятка.

У Києві почнуть відключати світло і в "сірих” зонах графіків, “особливо, коли час припадає на пікові години”.

У Києві планують збудувати ТЕЦ, які працюватимуть на побутових відходах. Дві станції розташують на різних берегах столиці.

У Києві працюватиме комісія з погодження ескізів і розміщення муралів.

КП "Плесо" оголосило тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва.

У серпні 2024 року планують відкрити рух відбудованим мостом через річку Ірпінь на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

На перетині вул. Героїв полку “Азов” та просп. Оболонського завершили реконструкцію входу й виходу з підземного переходу станції метро “Оболонь”.

У кожному районі Києва визначили громадські простори, які стануть місцями вшанування пам’яті загиблих учасників російсько-української війни.

У тимчасово окупованому Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес – автентичну пам'ятку світового значення. На його місці звели новий відкритий театр.

Київ увійшов до десятки найгірших для життя міст світу за версією журналу The Economist. Столиця опиняється там уже другий рік поспіль.

У Голосіївському районі облаштували інклюзивний маршрут для людей із вадами зору.

Уздовж проспекту М. Бажана висадили багаторічні злакові трави для захисту від шуму й пилу з дороги.

На Протасовому Яру відкрили гірський велосипедний парк Bikepark Protas. Він розташований на території спорткомплексу “Протасів Яр”.

Будинок-пам’ятку на Жилянській, 96 хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень. У ньому жив режисер Панас Саксаганський.

Український інститут національної пам’яті визнав будинок Замкова 1899 року таким, що відповідає вимогам закону і може отримати статус пам'ятки.