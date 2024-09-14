Найцікавіше за тиждень: 8 закладів у Львові, які відкрили переселенці та 5 рецептів з баклажанів
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
4 книжкові видавництва, які створили українські військові
Зібрали підбірку українських видавництв, заснованих ветеранами російсько-української війни.
8 закладів у Львові, які відкрили переселенці
Розповідаємо про заклади, які зуміли втриматися на новому місці та закликаємо підтримати їх, відвідавши їх при наступному візиті до Львова.
Що готувати з баклажанами: 5 рецептів з усього світу
Тримайте п’ять смачних рецептів з баклажанами з різних куточків світу, впевнені, щось із цих страв вам точно буде до душі.
Куди піти у Києві 13-15 вересня: фестиваль "Покоління", Kazka, Друга Ріка та Христина Соловій
Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.
8 українських фільмів, які варто подивитися
Ми зібрали підбірку українських фільмів, які має подивитися кожен. Більшість з них – про війну або ті обставини, які їй передували. І хоча деякі із цих кіноробіт – сумні та драматичні, але точно зроблені з любов’ю і вірою у краще.
Новини
На Київщині встановлять 33 когенераційні установки, які вироблятимуть електроенергію та тепло
У громадах Київської області незабаром планують встановити 33 когенераційні установки. Вони будуть виробляти електроенергію і тепло. Їхня загальна потужність майже 80 МВт.
На лівому березі Києва відкрили перший Vcentri HUB: що там є
У Дніпровському районі відкрили Vcentri HUB — перший на лівому березі Києва.
Відтепер через "Дію" можна зареєструвати шлюб онлайн
Українці першими у світі можуть одружуватися онлайн через "Дію".
Для ветеранів у Києві облаштували реабілітаційну зону: фото
На Оболонському острові у Києві облаштували реабілітаційну зону для ветеранів. У ній проводять захід “Риболовля з пікніком”.
В Києві облаштовують два нові наземні переходи: де саме
У Києві облаштовують два нові наземні переходи, які продублюють підземний і надземний.
У Києві відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації Greenpeace
Команда Greenpeace підкреслює, що зосередиться на зеленій відбудові України та розслідуванні ядерних небезпек навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.
У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку: деталі
У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку. Офіційне відкриття монумента заплановане на 13 вересня.
У Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро 12 вересня — Кличко
У Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро 12 вересня. Ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" завершено.
На Либідській площі встановили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу: фото
У сквері Миру на Либідській площі встановили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Меморіал відкрили в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.
У Києві скасовують низку маршрутів після відкриття "синьої" гілки метро: які саме
З 12 вересня рух тимчасових маршрутів: автобусних №2-М, 38-Д, 60 та тролейбусного № 43-К закривається після відкриття руху "синьої" гілкою метро.
В екопарку біля Совських ставків проведуть роботи з благоустрою: що зроблять
В екопарку біля Совських ставків проведуть роботи з благоустрою. Капітальний ремонт починати не планують, але обіцяють навести порядок та облагородити територію.
У Києві почали тестувати систему безквиткового проїзду: що ще планують у цій сфері
У Києві на деяких маршрутах тестуватують систему безквиткового проїзду та планують згодом підключати до неї приватних перевізників.
На Подолі намагались звести надбудову на фасаді пам'ятки архітектури. Роботи зупинили
На Подолі намагались звести надбудову на фасаді пам'ятки архітектури місцевого значення.
На ДВРЗ замість плит на трамвайних коліях поклали газон: що не так
На останній зупинці трамваїв на ДВРЗ між трамвайними рейками поклали ґрунт та газон замість бетонних плит.
У Львові біля пам'ятки архітектури зводять самобуд, який "заліз" у паркову зону
У Львові на вулиці Парковій власник пам'ятки архітектури зводить біля неї трьохповерховий самобуд та вийшов за межі своєї ділянки на паркову зону.