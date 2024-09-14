Найцікавіше за тиждень: 8 закладів у Львові, які відкрили переселенці та 5 рецептів з баклажанів

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Зібрали підбірку українських видавництв , заснованих ветеранами російсько-української війни.

Розповідаємо про заклади, які зуміли втриматися на новому місці та закликаємо підтримати їх, відвідавши їх при наступному візиті до Львова.

Тримайте п’ять смачних рецептів з баклажанами з різних куточків світу, впевнені, щось із цих страв вам точно буде до душі.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Ми зібрали підбірку українських фільмів , які має подивитися кожен. Більшість з них – про війну або ті обставини, які їй передували. І хоча деякі із цих кіноробіт – сумні та драматичні, але точно зроблені з любов’ю і вірою у краще.

Новини

У громадах Київської області незабаром планують встановити 33 когенераційні установки. Вони будуть виробляти електроенергію і тепло. Їхня загальна потужність майже 80 МВт.

У Дніпровському районі відкрили Vcentri HUB — перший на лівому березі Києва.

Українці першими у світі можуть одружуватися онлайн через "Дію".

На Оболонському острові у Києві облаштували реабілітаційну зону для ветеранів. У ній проводять захід “Риболовля з пікніком”.

У Києві облаштовують два нові наземні переходи, які продублюють підземний і надземний.

Команда Greenpeace підкреслює, що зосередиться на зеленій відбудові України та розслідуванні ядерних небезпек навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.

У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку. Офіційне відкриття монумента заплановане на 13 вересня.

У Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро 12 вересня. Ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" завершено.

У сквері Миру на Либідській площі встановили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Меморіал відкрили в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

З 12 вересня рух тимчасових маршрутів: автобусних №2-М, 38-Д, 60 та тролейбусного № 43-К закривається після відкриття руху "синьої" гілкою метро.

В екопарку біля Совських ставків проведуть роботи з благоустрою. Капітальний ремонт починати не планують, але обіцяють навести порядок та облагородити територію.

У Києві на деяких маршрутах тестуватують систему безквиткового проїзду та планують згодом підключати до неї приватних перевізників.

На Подолі намагались звести надбудову на фасаді пам'ятки архітектури місцевого значення.

На останній зупинці трамваїв на ДВРЗ між трамвайними рейками поклали ґрунт та газон замість бетонних плит.

У Львові на вулиці Парковій власник пам'ятки архітектури зводить біля неї трьохповерховий самобуд та вийшов за межі своєї ділянки на паркову зону.