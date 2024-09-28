Найцікавіше за тиждень: Що хотіли будувати у Києві у 2000-х та як обрати зарядну станцію

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Упродовж останніх 20 років у Києві чого тільки не намагалися збудувати – і велетенські хмарочоси, і досить екзотичні транспортні проєкти на кшталт монорельсу чи канатної дороги на лівий берег. Але більшість з них (на щастя?) так і лишилися на папері. Розповідаємо про найнезвичніші будівлі Києва, які планували збудувати у місті.

Підбірки

З настанням холодів портативна зарядна станція для дому чи квартири — незамінний помічник для всіх українців. Вона може забезпечити безперебійне живлення під час відключень світла і зарядити не лише телефон і ноутбук, а й акумулятор чи електромобіль. А також підтримати роботу газового котла.

Сфера книговидання у Харкові продовжує функціонувати та розвиватися, попри обстріли та активний наступ росіян на півночі Харківщини. Зібрали для вас 5 книжкових магазинів міста, що відкрилися вже після повномасштабного вторгнення.

Зібрали 17 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Глемпінги в Україні — це чудовий варіант для тих, хто хоче відпочити в наметі на природі з комфортом. Від глемпінгів у Київській області до купольних будиночків у Карпатах — наша добірка пропонує варіанти відпочинку на осінь на будь-який смак.

Новини

У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан, що відділяв сусіднє будівництво від памʼятки архітектури — Дачі Брадтмана, 1914 року.

McDonald’s на Севастопольській площі зачиняється на ремонт з 24 вересня. Ресторан закривають на реконструкцію до лютого 2025 року.

Міський голова Києва Віталій Кличко відхилив третю петицію проти будівництва підземного паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні.

Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар у Києві зросла на 8 млрд грн за шість років.

На Січових Стрільців повністю зняли дах з історичного будинку поліцейської дільниці 1901 року. Роботи на об'єкті тривають вже п'ять днів, однак у Департаменті охорони культурної спадщини (ДОКС) не помітили жодних ознак будівельних робіт.

У Києві на вулиці Ризькій на Сирці облаштували велосмуги. В спільноті "Пасажири Києва" наголосили, що мають зауваження до реалізованої схеми руху, які можна буде виправити до наступного поновлення розмітки.

ЄІБ та Київ підписали угоду на 50 млн євро для модернізації рухомого складу метро енергоефективними вагонами. Інвестиція допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин.

Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів, обійшовши такі міста як Париж, Рим, Відень та Токіо.

На Київщині відкрили адаптивні клуби для ветеранів та осіб з інвалідністю. Йдеться про шість адаптивних клубів “Активні парки – Нестримні”. Їхня мета – відновлення фізичної активності ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх родин, що постраждали через бойові дії.

Міністерство цифрової трансформації днями запустить проєкт "Е-резидент", що дасть змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Міноборони України розробить новий одяг для військових за їхніми запитами. Таке рішення ухвалили після опитування, проведеного серед українських військовослужбовців у липні-серпні.

Біля Києва, на території Бабинецького старостинського округу Бучанської міської територіальної громади, побудують нове кладовище.

Прокуратура вимагає визнати будівлю на Андріївському узвозі об'єктом культурної спадщини. Зокрема, прокурори просять оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини та історичну довідку, а також провести фотофіксацію будівлі.

Міська влада Києва спільно з ініціативною групою від інвесторів домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду".

На місці зруйнованого “Локомотива” на Солом’янці зведуть спортивне містечко "Локо Сіті". Проєкт профінансує фонд Говарда Баффета.