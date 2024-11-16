Найцікавіше за тиждень: Київський архітектор – про переваги життя на Троєщині та 11 фільмів про війну
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Комфортна Троєщина: Київський архітектор – про переваги життя у віддаленому районі Києва
У матеріалі для БЖ архітектор Вадим Зюзюк наводить аргументи, чому Троєщина має багато переваг у порівнянні з іншими районами у столиці.
Підбірки
Запашний чай, що зігріває — 7 простих рецептів
Гарячий, ароматний чай не лише зігріває та покращує настрій восени, а ще й чудово зміцнює імунітет. У цій добірці ми зібрали рецепти чаю на будь-який смак.
“Дюнкерк”, “Іда”, “Життя прекрасне”: 11 фільмів про війну
Ми зібрали найвизначніші іноземні фільми, в яких з різних сторін розкриваються події світових війн минулого століття та їхні наслідки. Детальніше – в добірці БЖ.
7 замків і палаців України, які варто відвідати
Ми підібрали 7 унікальних замків та палаців, які варто відвідати на рівні з такими легендами як замок Любарта, Аккерманська фортеця, палац Потоцьких.
Куди піти у Києві 15-17 листопада: Parfeniuk, книжковий фестиваль та маркет Всі.Свої
Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру
“Київпастранс” оголосив результати тендеру на закупівлю п'яти нових трамваїв для Києва, який проводили в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Переможцем торгів став український виробник “Татра-Юг”.
Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст
Кияни з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували вже восьму петицію із закликом не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог у місті.
Прокуратура Києва вимагає через суд відремонтувати памʼятку архітектури на вулиці Амосова
Солом’янська окружна прокуратура через суд вимагає відремонтувати памʼятку архітектури місцевого значення — Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова.
Якою буде головна новорічна ялинка у Києві і коли її встановлять: подробиці
Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі у Києві 6 грудня. Вона буде білого кольору і прикрашена небесно-блакитними гірляндами, а також сріблястими й білими іграшками, матовими та в глянці.
Нові ліси висаджують у Чорнобильській зоні відчуження
У Чорнобильській зоні відчуження почали висаджувати нові ліси. Лише цього року висадили дерева площі 70 га.
Підтоплення "синьої" гілки: екскерівник метрополітену Брагінський отримав підозру
Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".
В Ірпені почалася відбудова багатоповерхівки, яку знищила російська авіабомба
В Ірпені на Гостомельському шосе, 12/14/16 розпочалося будівництво багатоповерхівки на місці зруйнованої росіянами.
Співвласник “АТБ” побудує у регіонах мережу ТЦ, а під Києвом котеджне містечко: деталі
Співвласник “АТБ” Геннадій Буткевич збирається побудувати мережу невеликих торговельних центрів у регіонах України, а під Києвом — котеджне містечко.
На Дарниці завершили капремонт бомбосховища на 200 людей: як воно виглядає
У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільській, 30-А завершили капітальний ремонт бомбосховища на території закладу охорони здоров'я.
Лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель запустять в Україні
Україна разом з фахівцями з Британії та Нідерландів запустить лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель.
Знімальний павільйон шоу "МастерШеф" сильно постраждав внаслідок обстрілу Києва – фото
Під час російської атаки на Київ 13 листопада сильних пошкоджень зазнав знімальний майданчик шоу "МастерШеф".
Відповідальність власників: у КМДА пояснили, чому маршрутки не відстежуються у "Київ Цифровий"
Можливість відстежування руху маршруток у режимі реального часу наразі не передбачена в застосунку "Київ Цифровий" через відсутність GPS-трекерів на транспортних засобах.
На мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкції: що робитимуть далі
На мосту Метро встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди, щоб забезпечити безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.
Національна академія наук України передала під забудову 116 га державної землі: подробиці
Національна академія наук України, яка є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі, передала приватним забудовникам 116 га державної землі.
Паркінг та протирадіаційне укриття біля Пейзажної Алеї планують звести на місці незаконних гаражів
На одному з найближчих засідань Київради депутати розглянуть проєкт "Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі", який дозволить створити протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто.