Найцікавіше за тиждень: Київський архітектор – про переваги життя на Троєщині та 11 фільмів про війну

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

У матеріалі для БЖ архітектор Вадим Зюзюк наводить аргументи, чому Троєщина має багато переваг у порівнянні з іншими районами у столиці .

Підбірки

Гарячий, ароматний чай не лише зігріває та покращує настрій восени, а ще й чудово зміцнює імунітет. У цій добірці ми зібрали рецепти чаю на будь-який смак.

Ми зібрали найвизначніші іноземні фільми, в яких з різних сторін розкриваються події світових війн минулого століття та їхні наслідки. Детальніше – в добірці БЖ.

Ми підібрали 7 унікальних замків та палаців, які варто відвідати на рівні з такими легендами як замок Любарта, Аккерманська фортеця, палац Потоцьких.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

“Київпастранс” оголосив результати тендеру на закупівлю п'яти нових трамваїв для Києва, який проводили в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Переможцем торгів став український виробник “Татра-Юг”.

Кияни з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували вже восьму петицію із закликом не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог у місті.

Солом’янська окружна прокуратура через суд вимагає відремонтувати памʼятку архітектури місцевого значення — Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова.

Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі у Києві 6 грудня. Вона буде білого кольору і прикрашена небесно-блакитними гірляндами, а також сріблястими й білими іграшками, матовими та в глянці.

У Чорнобильській зоні відчуження почали висаджувати нові ліси. Лише цього року висадили дерева площі 70 га.

Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

В Ірпені на Гостомельському шосе, 12/14/16 розпочалося будівництво багатоповерхівки на місці зруйнованої росіянами.

Співвласник “АТБ” Геннадій Буткевич збирається побудувати мережу невеликих торговельних центрів у регіонах України, а під Києвом — котеджне містечко.

У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільській, 30-А завершили капітальний ремонт бомбосховища на території закладу охорони здоров'я.

Україна разом з фахівцями з Британії та Нідерландів запустить лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель.

Під час російської атаки на Київ 13 листопада сильних пошкоджень зазнав знімальний майданчик шоу "МастерШеф".

Можливість відстежування руху маршруток у режимі реального часу наразі не передбачена в застосунку "Київ Цифровий" через відсутність GPS-трекерів на транспортних засобах.

На мосту Метро встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди, щоб забезпечити безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

Національна академія наук України, яка є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі, передала приватним забудовникам 116 га державної землі.

На одному з найближчих засідань Київради депутати розглянуть проєкт "Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі", який дозволить створити протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто.