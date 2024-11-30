Найцікавіше за тиждень: Як зооволонтерка Анастасія Тиха доглядає за тваринами з інвалідністю та 7 книжок грудня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Зооволонтерка Анастасія Тиха опікується понад 300 тваринами з інвалідністю. Ми поговорили з Анастасією про те, як відданість і турбота можуть змінити долю чотирилапих з особливими потребами.

Ми поговорили з Володмиром Кадигробом про користь садотерапії для реабілітації військових, їхніх родин і людей, що постраждали від війни.

Підбірки

Пропонуємо кілька ідей, як приготувати страви з буряком смачно і просто.

У цій добірці ви знайдете найцікавіші адвент-календарі 2025, які подарують радість дітям, захоплять дорослих, сподобаються пухнастикам і створять справжню магію Різдва.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Підготували для вас добірку новинок, якими потішили нас українські видавництва у грудні 2024 року.

Новини

Київська міська рада прийняла рішення про передачу під забудову будинок купця Логвінова, побудований 1898 року.

В Україні закускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, аби ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати законодавство щодо поводження з тваринами, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців.

Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.

КМДА веде діалог з урядом, Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі місту права на ремонт мосту. Адже замовником реставраційних робіт є Служба відновлення, а не місто.

Київрада схвалила передачу ділянки на вулиці Верхній Вал, 44А для облаштування заїздів та виїздів під майбутній ЖК.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА представили проєкт відновлення та реставрації Поліцейської дільниці, 1902 року на вул. Січових Стрільців, 91.

Київ отримав інклюзивний двоповерховий автобус від міста-побратима Берліна.

У КМДА призупиняють приймати заяви на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Натомість у місті шукамуть нові рішення з меморіалізації російсько-української війни.

Сквер із “зеленими” трамвайними коліями і тунелем із граба облаштували на ДВРЗ, на вулиці Алматинській.

З 1 грудня Подільським мостом у Києві зможуть їздити легкові авто та громадський транспорт.

На Виноградарі тривають роботи з відновлення екосистеми озера "Синє".

Активісти подають скаргу в Європейський суд з прав людини щодо незаконного знесення садиби Зеленських 1890 року.

Сонячну електростанцію з системою накопичення енергії встановили на даху бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З 5 грудня у Києві почнуть працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.

На Академмістечку хочуть відремонтувати сквер між вулицями Кирила Розумовського та Мирослава Поповича.