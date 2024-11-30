Найцікавіше за тиждень: Як зооволонтерка Анастасія Тиха доглядає за тваринами з інвалідністю та 7 книжок грудня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Як доглядати за тваринами з інвалідністю: досвід зооволонтерки Анастасії Тихої
Зооволонтерка Анастасія Тиха опікується понад 300 тваринами з інвалідністю. Ми поговорили з Анастасією про те, як відданість і турбота можуть змінити долю чотирилапих з особливими потребами.
Як садотерапія допомагає підтримувати людей під час війни: Володимир Кадигроб – про психологічну програму “Сади стійкості”
Ми поговорили з Володмиром Кадигробом про користь садотерапії для реабілітації військових, їхніх родин і людей, що постраждали від війни.
Підбірки
Що готувати з буряком: 8 смачних рецептів
Пропонуємо кілька ідей, як приготувати страви з буряком смачно і просто.
20 адвент-календарів 2025 від українських брендів
У цій добірці ви знайдете найцікавіші адвент-календарі 2025, які подарують радість дітям, захоплять дорослих, сподобаються пухнастикам і створять справжню магію Різдва.
Куди піти у Києві 29 листопада – 1 грудня: Monatik, Подільський шук та фестиваль Black! Factory
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
7 книжок грудня від українських видавництв
Підготували для вас добірку новинок, якими потішили нас українські видавництва у грудні 2024 року.
Новини
Будинок купця Логвінова 1898 року Київрада передала під забудову
Київська міська рада прийняла рішення про передачу під забудову будинок купця Логвінова, побудований 1898 року.
Єдиний державний реєстр домашніх тварин із даними про котів, собак та тхорів з'явиться в Україні
В Україні закускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, аби ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати законодавство щодо поводження з тваринами, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців.
Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських
Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.
КМДА звернулася до уряду з проханням передати право на ремонт мосту Патона
КМДА веде діалог з урядом, Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі місту права на ремонт мосту. Адже замовником реставраційних робіт є Служба відновлення, а не місто.
Київрада схвалила передачу ділянки в заповіднику “Стародавній Київ” для будівництва ЖК
Київрада схвалила передачу ділянки на вулиці Верхній Вал, 44А для облаштування заїздів та виїздів під майбутній ЖК.
Будівлю колишньої поліцейської дільниці на Лук’янівці відновлять: у ДОКС представили проєкт
У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА представили проєкт відновлення та реставрації Поліцейської дільниці, 1902 року на вул. Січових Стрільців, 91.
Київ отримав інклюзивний двоповерховий автобус від Берліна: фото
Київ отримав інклюзивний двоповерховий автобус від міста-побратима Берліна.
Вулиці на честь загиблих військових більше не називатимуть у Києві: яка причина
У КМДА призупиняють приймати заяви на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Натомість у місті шукамуть нові рішення з меморіалізації російсько-української війни.
Сквер із “зеленими” трамвайними коліями і тунелем із граба облаштували на ДВРЗ
Сквер із “зеленими” трамвайними коліями і тунелем із граба облаштували на ДВРЗ, на вулиці Алматинській.
Подільський міст відкриють для легкових авто та пасажирського транспорту з 1 грудня
З 1 грудня Подільським мостом у Києві зможуть їздити легкові авто та громадський транспорт.
Озеро "Синє" на Виноградарі відновлюють: як проходять роботи – фото
На Виноградарі тривають роботи з відновлення екосистеми озера "Синє".
Активісти подають скаргу в Європейський суд з прав людини щодо незаконного знесення садиби Зеленських
Активісти подають скаргу в Європейський суд з прав людини щодо незаконного знесення садиби Зеленських 1890 року.
На даху бібліотеки КПІ встановили сонячну електростанцію
Сонячну електростанцію з системою накопичення енергії встановили на даху бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Купити новорічну ялинку на ярмарку у Києві можна буде з 5 грудня: список адрес
З 5 грудня у Києві почнуть працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.
Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень
На Академмістечку хочуть відремонтувати сквер між вулицями Кирила Розумовського та Мирослава Поповича.