Найцікавіше за тиждень: Якими були київські кіоски у минулому і що в них продавали та найочікуваніші фільми 2025 року
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
МАФія безсмертна: Якими були київські кіоски у минулому і що в них продавали
А як виглядали київські кіоски і що у них продавали у минулому? Ми знайшли фото, порилися в книгах і поговорили з істориками, щоб розповісти про безсмертні київські МАФи.
Підбірки
Дубайський шоколад: що це таке і як приготувати його вдома
Дубайський шоколад, без сумніву, можна назвати одним із гастрономічних вибухів 2024 року. Розповідаємо, що спричинило небувалий ажіотаж навколо звичайної, здавалося, плитки шоколаду та чи можна приготувати цю дивовижу вдома.
Зміна роботи транспорту під час тривог та урбанпростір на Контрактовій: 7 проєктів, які змінять Київ у 2025 році
Зібрали для вас 7 проєктів, які змінять Київ у 2025 році.
Куди піти у Києві 17-19 січня: Shumei, гаражний розпродаж та творча зустріч з Олегом Сенцовим
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
7 гарних книг для важких часів
Зібрали для вас підбірку історій, що налаштовують на віру у краще, мотивують, попри всі труднощі, не втрачати надію.
Паддінгтон у Перу, Бріджит Джонс: Найочікуваніші фільми 2025 року
Чи не щомісяця на нас чекатиме як мінімум одна гаряча кіноновинка, на яку ми з нетерпінням чекаємо. В лайнапі провідних кіностудій – бойовики, супергеройські фільми, анімація, фільми жахів та наукова-фантастика.
Новини
Дивіться, як на Київщині відновлюють міст через річку Тетерів, пошкоджений під час бойових дій
На Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів, який зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій.
На місці історичної садиби Лошевичів в центрі Києва продовжують будівництво ЖК: фото
На місці історичної садиби Лошевичів у Києві продовжується незаконне будівництво ЖК.
На території НАУ хочуть побудувати ще 2 багатоповерхівки: подробиці
Забудовник хоче побудувати ще два 25-поверхових будинка на території Національного авіаційного університету у Києві.
"Київпастранс" планує закупити нові трамвайні вагони за майже 300 млн гривень: що з цим не так
КП "Київпастранс" оголосив тендер на закупівлю трьох нових трамвайних вагонів довжиною понад 26 метрів за 288 млн грн.
Історичний палац виставили на продаж на ОЛХ
Історичний палац Модеста Єзерського на Житомирщині виставили на продаж.
У ЖК "Файна Таун" побудували 100-метровий пішохідний міст: дивіться, який вигляд він має
Перший в Україні параметричний міст авторства Archimatika відкрили у ЖК "Файна Таун". Він продовжує пішохідну променаду комплексу і призначений розділяти пішохідні й автомобільні потоки на перетині пішої променади й автомобільного проїзду.
Територію ботсаду Гришка хочуть забудувати. Що відбувається
9 січня 2025 року стало відомо, що земельна ділянка Національного ботанічного саду ім. Гришка по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. Водночас заступник директора ботсаду Гришка заперечив те, що землю попри заборону передали під забудову. Розповідаємо, що відбувається.
“Укрзалізниця” оновила мобільний застосунок: які функції з’явилися
У застосунку “Укрзалізниці” зʼявилися нові функції, які зроблять користування зручнішим і комфортнішим.
Будинок з комахами залишиться пам’яткою архітектури — рішення суду
Суд залишив за Будинком з комахами, що на вул. Володимирська, 93, охоронний статус.
Пошкоджені через обстріли автівки в Києві почнуть вивозити з вулиць
Пошкоджені через російські обстріли автівки в Києві почнуть вивозити з вулиць. Вивезення пошкоджених машин стартує 16 січня.
Казарми Січових Стрільців у Києві просять внести до реєстру пам’яток – петиція
На сайті Київради з’явилася петиція, в якій просять надати статус об’єктів культурної спадщини казармам Бессарабського полку на вулиці Січових Стрільців, 24.
У застосунку "Штрафи UA" тепер можна оплатити штраф за паркування зі знижкою 50%: подробиці
У застосунку "Штрафи UA" з’явилася нова функція, яка дозволяє швидко контролювати всі порушення, переглядати фото-підтвердження і одразу сплачувати штраф за парковку зі знижкою 50% у перші 10 днів.
Цех заводу "Більшовик" знесуть за 80,5 млн гривень для реконструкції Шулявської розв’язки
Будівлю п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик") знесуть за 80,5 млн гривень для реконструкції Шулявської розв’язки.
З сучасною соцінфраструктурою та транспортною мережею: у Бучі з'явиться новий мікрорайон
У Бучі формується новий мікрорайон, у якому буде не тільки житлова забудовв, а й сучасна соціальна інфраструктура та ефективна транспортна мережа.
Будинок вчителя у Києві внесли до світового списку об'єктів, які потребують збереження
Всесвітній фонд пам’яток вніс Будинок вчителя у Києві до списку із 25 об’єктів, які увійшли до програми World Monuments Watch 2025.