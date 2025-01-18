Найцікавіше за тиждень: Якими були київські кіоски у минулому і що в них продавали та найочікуваніші фільми 2025 року

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

А як виглядали київські кіоски і що у них продавали у минулому? Ми знайшли фото, порилися в книгах і поговорили з істориками, щоб розповісти про безсмертні київські МАФи.

Підбірки

Дубайський шоколад, без сумніву, можна назвати одним із гастрономічних вибухів 2024 року. Розповідаємо, що спричинило небувалий ажіотаж навколо звичайної, здавалося, плитки шоколаду та чи можна приготувати цю дивовижу вдома.

Зібрали для вас 7 проєктів, які змінять Київ у 2025 році.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали для вас підбірку історій, що налаштовують на віру у краще, мотивують, попри всі труднощі, не втрачати надію.

Чи не щомісяця на нас чекатиме як мінімум одна гаряча кіноновинка, на яку ми з нетерпінням чекаємо. В лайнапі провідних кіностудій – бойовики, супергеройські фільми, анімація, фільми жахів та наукова-фантастика.

Новини

На Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів, який зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій.

На місці історичної садиби Лошевичів у Києві продовжується незаконне будівництво ЖК.

Забудовник хоче побудувати ще два 25-поверхових будинка на території Національного авіаційного університету у Києві.

КП "Київпастранс" оголосив тендер на закупівлю трьох нових трамвайних вагонів довжиною понад 26 метрів за 288 млн грн.

Історичний палац Модеста Єзерського на Житомирщині виставили на продаж.

Перший в Україні параметричний міст авторства Archimatika відкрили у ЖК "Файна Таун". Він продовжує пішохідну променаду комплексу і призначений розділяти пішохідні й автомобільні потоки на перетині пішої променади й автомобільного проїзду.

9 січня 2025 року стало відомо, що земельна ділянка Національного ботанічного саду ім. Гришка по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. Водночас заступник директора ботсаду Гришка заперечив те, що землю попри заборону передали під забудову. Розповідаємо, що відбувається.

У застосунку “Укрзалізниці” зʼявилися нові функції, які зроблять користування зручнішим і комфортнішим.

Суд залишив за Будинком з комахами, що на вул. Володимирська, 93, охоронний статус.

Пошкоджені через російські обстріли автівки в Києві почнуть вивозити з вулиць. Вивезення пошкоджених машин стартує 16 січня.

На сайті Київради з’явилася петиція , в якій просять надати статус об’єктів культурної спадщини казармам Бессарабського полку на вулиці Січових Стрільців, 24.

У застосунку "Штрафи UA" з’явилася нова функція, яка дозволяє швидко контролювати всі порушення, переглядати фото-підтвердження і одразу сплачувати штраф за парковку зі знижкою 50% у перші 10 днів.

Будівлю п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик") знесуть за 80,5 млн гривень для реконструкції Шулявської розв’язки.

У Бучі формується новий мікрорайон, у якому буде не тільки житлова забудовв, а й сучасна соціальна інфраструктура та ефективна транспортна мережа.

Всесвітній фонд пам’яток вніс Будинок вчителя у Києві до списку із 25 об’єктів, які увійшли до програми World Monuments Watch 2025.