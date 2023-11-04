Найцікавіше за тиждень: Історії киян, які відкривають заклади у Києві та популярні коміки про збори мільйонів на ЗСУ

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Щомісяця в Києві з’являється від 20 до 30 нових закладів . Подекуди кав’ярні та бари відкривають люди, які зробили кар’єру в зовсім інших індустріях.

Ми поспілкувалися з ними про перші успіхи та факапи, щоб зрозуміти, що стояло за цим рішенням, чи важко було починати новий бізнес з нуля, чи раптом не шкодують вони про це та які поради можуть дати іншим.

Після 24 лютого 2022 року в Україні стався бум стендапу – українські коміки збирають кількатисячні зали у містах і мільйони переглядів на YouTube. А ще регулярно запускають збори на ЗСУ і вигадують усе креативніші способи залучити аудиторію до допомоги військовим.

Поговорили з найвідомішими стендаперами – Василем Байдаком, Антоном Тимошенком, Рамілем та Амілем Насіровими з групи Курган & Agregat про їхні креативні збори на ЗСУ.

Підбірки

Зібрали список довгоочікуваних серіалів листопада.

Розповідаємо про нові місця, які з'явилися в Києві в жовтні.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

ТЦК – не єдині рекрутери на військову службу. Знайти військові вакансії можна через платформи пошуку роботи, а також, звернувшись безпосередньо у підрозділи чи бригади. Розповідаємо про доступні способи пошуку військових вакансій.

Новини

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає введення штрафів за порушення комендантської години. Документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.

В Україні хочуть запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. Міністр цифрової трансформації заявляє, що ця система може запрацювацювати вже через один-два місяці.

Посадовець КП "Київзеленбуд" отримав повідомлення про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн.

Цьогоріч, 13 українських сирів вибороли звання кращих у світі на міжнародному конкурсі World Cheese Awards 2023, який відбувся в Норвегії.

Постійна комісія з питань Культурної спадщини одноголосно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на обʼєктах культурної спащини.

На вулиці Сагайдачного, 20/2 замінять банер на особняку Федора Коробки за майже 400 тисяч грн. Наразі садиба перебуває в занедбаному стані.

Розповідаємо деталі.

31 жовтня на Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським шляхопроводом.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення ОАСКу щодо позбавлення статусу памʼятки модерністського павільйону «Квіти України».

У Києві запроваджують систему автоматичного регулювання подачі опалення. Відтепер подачу тепла змінюватимуть залежно від температури на вулиці.

З 1 листопада на зеленій гілці київського метро курсуватиме потяг з отриманих від Варшави вагонів.

Земельна комісія Київської міської ради віддала під знесення флігель Садиби Грубера на Прорізній, 25А. Будівля має статус памʼятки архітектури містобудування.

FlixBus відкрив нову автобусну лінію з Києва до Дрездена та Лейпцига в східній Німеччині. Це перший автобусний маршрут компанії, який з’єднає Україну зі східною Німеччиною та 25 лінія в українській мережі FlixBus.

У Києві відкрили родинний дім «Дача» для сімей важкохворих дітей, які проходять лікування далеко від своїх домівок. Тут вони зможуть проживати безоплатно поруч з лікарнею.

Будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.