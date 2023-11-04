Найцікавіше за тиждень: Історії киян, які відкривають заклади у Києві та популярні коміки про збори мільйонів на ЗСУ

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Майже з нуля: Як каскадери, музиканти та культурні менеджери відкривають кав’ярні та бари у Києві

Щомісяця в Києві з’являється від 20 до 30 нових закладів. Подекуди кав’ярні та бари відкривають люди, які зробили кар’єру в зовсім інших індустріях.

Ми поспілкувалися з ними про перші успіхи та факапи, щоб зрозуміти, що стояло за цим рішенням, чи важко було починати новий бізнес з нуля, чи раптом не шкодують вони про це та які поради можуть дати іншим.

Просто скинь донат: Василь Байдак, Антон Тимошенко, Раміль та Аміль Насірови – про креативні збори мільйонів на ЗСУ

Після 24 лютого 2022 року в Україні стався бум стендапу – українські коміки збирають кількатисячні зали у містах і мільйони переглядів на YouTube. А ще регулярно запускають збори на ЗСУ і вигадують усе креативніші способи залучити аудиторію до допомоги військовим.

Поговорили з найвідомішими стендаперами – Василем Байдаком, Антоном Тимошенком, Рамілем та Амілем Насіровими з групи Курган & Agregat про їхні креативні збори на ЗСУ.

Підбірки

Фінал “Корони” та українська прем’єра на Netflix: 11 серіалів листопада

Зібрали список довгоочікуваних серіалів листопада.

25 закладів, що відкрилися в Києві в жовтні

Розповідаємо про нові місця, які з'явилися в Києві в жовтні.

Куди піти у Києві 3-5 листопада: Брати Гадюкіни, маркет українських брендів та вініловий ярмарок

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Де шукати військові вакансії в Україні: від IT до бойових

ТЦК – не єдині рекрутери на військову службу. Знайти військові вакансії можна через платформи пошуку роботи, а також, звернувшись безпосередньо у підрозділи чи бригади. Розповідаємо про доступні способи пошуку військових вакансій.

Новини

В Україні планують запровадити штрафи за порушення комендантської години

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає введення штрафів за порушення комендантської години. Документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.

В Україні запустять смарт-мобілізацію: що зміниться та коли чекати

В Україні хочуть запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. Міністр цифрової трансформації заявляє, що ця система може запрацювацювати вже через один-два місяці.

Під час ремонту доріжок на Гідропарку місту завдали 300 тис. гривень збитків

Посадовець КП "Київзеленбуд" отримав повідомлення про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн.

13 українських сирів визнали кращими у світі

Цьогоріч, 13 українських сирів вибороли звання кращих у світі на міжнародному конкурсі World Cheese Awards 2023, який відбувся в Норвегії.

Комісія КМДА підтримала петицію проти хаотичного створення муралів

Постійна комісія з питань Культурної спадщини одноголосно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на обʼєктах культурної спащини.

На Подолі замінять банер на занедбаній історичній садибі за майже 400 тисяч грн

На вулиці Сагайдачного, 20/2 замінять банер на особняку Федора Коробки за майже 400 тисяч грн. Наразі садиба перебуває в занедбаному стані.

Дім Рональда МакДональда зведуть на місці історичної будівлі ХІХ століття

Розповідаємо деталі.

На Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським мостом

31 жовтня на Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським шляхопроводом.

Модерністській будівлі «Квіти України» повернули статус пам’ятки в апеляційному суді

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення ОАСКу щодо позбавлення статусу памʼятки модерністського павільйону «Квіти України».

У Києві запроваджують автоматичну систему регулювання опалення

У Києві запроваджують систему автоматичного регулювання подачі опалення. Відтепер подачу тепла змінюватимуть залежно від температури на вулиці.

У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів

З 1 листопада на зеленій гілці київського метро курсуватиме потяг з отриманих від Варшави вагонів.

Земельна комісія Київради віддала під знесення будинок-памʼятку на Прорізній

Земельна комісія Київської міської ради віддала під знесення флігель Садиби Грубера на Прорізній, 25А. Будівля має статус памʼятки архітектури містобудування.

FlixBus запустив новий автобусний маршрут із Києва до Дрездена й Лейпцига

FlixBus відкрив нову автобусну лінію з Києва до Дрездена та Лейпцига в східній Німеччині. Це перший автобусний маршрут компанії, який з’єднає Україну зі східною Німеччиною та 25 лінія в українській мережі FlixBus.

У Києві відкрили родинний дім "Дача" для проживання сімей з важкохворими дітьми: що там є

У Києві відкрили родинний дім «Дача» для сімей важкохворих дітей, які проходять лікування далеко від своїх домівок. Тут вони зможуть проживати безоплатно поруч з лікарнею.

Начальник метрополітену розповів, коли відновиться будівництво метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.

Опубліковано: 04 листопада 2023
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