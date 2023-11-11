Найцікавіше за тиждень: Як кияни повстали проти муралів та як благодійний фонд допомагає літнім людям

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Днями постійна комісія з питань Культурної спадщини КМДА підтримала петицію киян , направлену проти хаотичного створення муралів на об’єктах культурної спадщини. «Публічний простір міста належить усім киянам, і було б справедливо узгоджувати це питання за прозорою процедурою», - сказано у документі.

Розповідаємо, чому саме зараз у Києві відбувається друга хвиля “мурального буму” і як це врегулювати.

Радіоведуча ранкового шоу "Хеппі Ранок" на Хіт FM Юлія Карпова під час повномасштабного вторгнення заснувала благодійний фонд "Юлині бабусі". Він опікується самотніми літніми людьми у семи українських притулках.

Ми поспілкувались із Юлією про те, як працює фонд і як допомогти самотнім бабусям та дідусям гідно проживати старість.

Підбірки

Розповідаємо, де можна записати подкаст у Києві. У деяких також можна проводити стріми, вебінари, записувати влоги та інше.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Розповідаємо про 7 українських брендів, які виготовляють одяг та взуття з конопель.

Новини

4 листопада у Києві демонтували золоту зірку з обеліска на честь “міста-героя Києва”, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Поліцейські Києва почали вимірювати швидкість руху транспорту на аварійно-небезпечних ділянках, де трапляється найбільша кількість ДТП з тяжкими наслідками.

L’Oréal Україна разом із Національним реабілітаційним центром "Незламні" запустили Всеукраїнський соціальний проєкт "Не до краси", мета якого допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани.

У Солом’янському ландшафтному парку знову відновилося будівництво. Розповідаємо деталі.

У Вінниці на двох вулицях з трамвайними коліями облаштували "віденські зупинки". Розповідаємо навіщо вони потрібні.

Впровадження системи пересадкового квитка в громадському транспорті тривалістю 90 хвилин відкладається до завершення в Україні дії воєнного стану. У КМДА зазначають, що запровадити квиток наразі технічно неможливо через зупинку транспорту під час повітряних тривог.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА не давав дозволу на знесення будівлі на вулиці Прорізній, 25А, яка є пам'яткою архітектури містобудування.

Першого листопада у системі Prozorro.Продажі успішно відбувся аукціон з продажу будівлі ресторану «Щекавиця» на київському Подолі. Це була 17 спроба продати об’єкт.

Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку водного фонду по вулиці Петра Радченка. Вона входить в охоронну зону ландшафтного заказника «Совська балка» та парку відпочинку «Совський парк».

Жителі Оболоні виступають проти створення аквапаркінгу на вулиці Прирічна. Активісти вимагають створення парку «Прирічна» без жодних забудов. Задля збереження рекреаційної зони вони подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Історичний «Будинок з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95, біля якого днями відновили будівельні роботи, почав просідати.

Цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі встановлять за кошти меценатів.

Із вересня у столиці демонтували майже 1850 МАФів та торгівельних наметів, що розміщувалися на вулицях без дозвільних документів.

Київ отримав, в якості благодійної допомоги, кошти від Тайваню на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський.

У селищі Коротичі Харківської області будують захисну споруду під землею, де зможуть навчатися діти. Будівля буде здатна витримати пряме влучання ракети С-300.