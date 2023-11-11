Найцікавіше за тиждень: Як кияни повстали проти муралів та як благодійний фонд допомагає літнім людям

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Обліко мурале: Як кияни повстали проти муралів у місті і чим це може закінчитися

Днями постійна комісія з питань Культурної спадщини КМДА підтримала петицію киян, направлену проти хаотичного створення муралів на об’єктах культурної спадщини. «Публічний простір міста належить усім киянам, і було б справедливо узгоджувати це питання за прозорою процедурою», - сказано у документі.

Розповідаємо, чому саме зараз у Києві відбувається друга хвиля “мурального буму” і як це врегулювати.

Килимок, як у бабці: Як фонд "Юлині бабусі" робить крафтові килимки і допомагає літнім людям

Радіоведуча ранкового шоу "Хеппі Ранок" на Хіт FM Юлія Карпова під час повномасштабного вторгнення заснувала благодійний фонд "Юлині бабусі". Він опікується самотніми літніми людьми у семи українських притулках.

Ми поспілкувались із Юлією про те, як працює фонд і як допомогти самотнім бабусям та дідусям гідно проживати старість.

Підбірки

7 студій у Києві, де можна записати подкаст

Розповідаємо, де можна записати подкаст у Києві. У деяких також можна проводити стріми, вебінари, записувати влоги та інше.

Куди піти у Києві 10-12 листопада: маркет Всі.Свої, фестиваль вина і сиру та День визволення Херсону

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

7 українських брендів, які створюють одяг і взуття з конопель

Розповідаємо про 7 українських брендів, які виготовляють одяг та взуття з конопель.

Новини

Радянську зірку з обеліска на Галицькій площі демонтували

4 листопада у Києві демонтували золоту зірку з обеліска на честь “міста-героя Києва”, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси

Поліцейські Києва почали вимірювати швидкість руху транспорту на аварійно-небезпечних ділянках, де трапляється найбільша кількість ДТП з тяжкими наслідками.

В Україні запустили проєкт для жінок, які постраждали від війни

L’Oréal Україна разом із Національним реабілітаційним центром "Незламні" запустили Всеукраїнський соціальний проєкт "Не до краси", мета якого допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани.

У Соломʼянському ландшафтному парку відновилося будівництво та зрізають дерева

У Солом’янському ландшафтному парку знову відновилося будівництво. Розповідаємо деталі.

На двох вулицях Вінниці облаштували "віденські зупинки": що це та для чого потрібні

У Вінниці на двох вулицях з трамвайними коліями облаштували "віденські зупинки". Розповідаємо навіщо вони потрібні.

Київська влада відклала розробку єдиного пересадкового квитка на міський транспорт до завершення воєнного стану

Впровадження системи пересадкового квитка в громадському транспорті тривалістю 90 хвилин відкладається до завершення в Україні дії воєнного стану. У КМДА зазначають, що запровадити квиток наразі технічно неможливо через зупинку транспорту під час повітряних тривог.

Департамент охорони культурної спадщини не давав дозвіл на знесення будинку-пам'ятки на Прорізній

Департамент охорони культурної спадщини КМДА не давав дозволу на знесення будівлі на вулиці Прорізній, 25А, яка є пам'яткою архітектури містобудування.

На аукціоні з 17-ї спроби продали ресторан «Щекавиця», що на Подолі

Першого листопада у системі Prozorro.Продажі успішно відбувся аукціон з продажу будівлі ресторану «Щекавиця» на київському Подолі. Це була 17 спроба продати об’єкт.

Громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк»

Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку водного фонду по вулиці Петра Радченка. Вона входить в охоронну зону ландшафтного заказника «Совська балка» та парку відпочинку «Совський парк».

Жителі Оболоні подали до суду на Київраду: вони проти створення аквапаркінгу за 120 млн грн

Жителі Оболоні виступають проти створення аквапаркінгу на вулиці Прирічна. Активісти вимагають створення парку «Прирічна» без жодних забудов. Задля збереження рекреаційної зони вони подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

«Будинок з комахами», біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати

Історичний «Будинок з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95, біля якого днями відновили будівельні роботи, почав просідати.

На Софійській площі встановлять новорічну ялинку за кошт меценатів

Цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі встановлять за кошти меценатів.

З початку осені у Києві демонтували майже 2 тисячі МАФів та торгівельних наметів

Із вересня у столиці демонтували майже 1850 МАФів та торгівельних наметів, що розміщувалися на вулицях без дозвільних документів.

Київ вже отримав гроші від Тайваню на добудову моста-хвилі на Оболоні

Київ отримав, в якості благодійної допомоги, кошти від Тайваню на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський.

На Харківщині будують школу під землею: що там буде

У селищі Коротичі Харківської області будують захисну споруду під землею, де зможуть навчатися діти. Будівля буде здатна витримати пряме влучання ракети С-300.

Опубліковано: 11 листопада 2023
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