Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які відкрили майстерню ремонту старих іграшок та 20 найкращих серіалів 2023 року

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

На вулиці Полтавській, 10, між Лук'янівкою та Львівською площею, працює сімейна крамниця-майстерня вінтажних іграшок та книжок Kidding . Її наприкінці літа відкрила флористка Анастасія Біленчук разом із чоловіком.

Ми поспілкувались зі співзасновницею крамниці-майстерні про формат роботи Kidding, а також про те, як у Києві створюється субкультура поціновувачів рідкісних іграшок.

Підбірки

Цьогоріч українські компанії створили безліч цікавих адвент-календарів. Підготували добірку тих, на які точно варто звернути увагу.

Від традиційних методів гончарства до креативних підходів у створенні кераміки — зібрали майстерні Києва, де вчать ліпити з глини. До того ж додали у підбірку студії, в яких можна опанувати мистецтво мозаїки.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Серіальний рік майже добіг кінця. У грудні на нас ще чекає кілька захопливих телеісторій, але ми вже можемо підбити підсумки найкращих, які ми дивились у 2023 році.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Завершуємо рік разом з довгоочікуваними серіальними прем’єрами, серед яких фінал саги про монаршу родину Великої Британії та спінофф “паперового будинку” про найхаризматичнішого іспанського злодія Берліна.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Новини

На Софійській площі встановлять головну ялинку країни за рахунок меценатів на початку грудня.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе «Укрзалізниці» модернізувати дільницю від станції Мостиська, що на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).

V'YAVA (колишня назва — UYAVA) відкриває одну з нових локацій в центрі міста за адресою вул. Мечникова, 3.

З 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд з Києва до Відня та зворотно.

У Центральному сквері Кропивницького запрацював перший у місті McDonald’s. Заклад розташований на вулиці Велика Перспективна, 45/9.

У грудні «Укрзалізниця» розпочне оновлювати приміське сполучення в Дніпрі й запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

У Києві планують провести протиаварійний ремонт естакади Південного мосту. Про це йдеться у тендері Prozorro.

У сквері ім. О. Кошиця, що в Дарницькому районі, встановлять 10-метрову штучну ялинку. Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об’єктів хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.

Будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня й Бучі хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.

На території пивоварні Ріхерта на Подолі планують збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.

У Києві відкривають рух Подільсько-Воскресенським мостом, а з 1 грудня по ньому курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 "Площа Українських Героїв" - ст. м. "Лівобережна".

У Києві закінчуються роботи із розчистки підземної ділянки русла річки Либідь біля вулиці Саперно-Слобідської в Голосієві для уникнення підтоплень навесні.

На стінописі “Захисники світла” зображено військового, який пильнує наше небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень.

У Києві планують реставрувати Покровську церкву та дзвіницю на Подолі за майже 123 млн гривень. Про це йдеться на сайті Prozorro.