Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які відкрили майстерню ремонту старих іграшок та 20 найкращих серіалів 2023 року

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Як сімейна пара відкрила майстерню ремонту старих іграшок у Києві

На вулиці Полтавській, 10, між Лук'янівкою та Львівською площею, працює сімейна крамниця-майстерня вінтажних іграшок та книжок Kidding. Її наприкінці літа відкрила флористка Анастасія Біленчук разом із чоловіком.

Ми поспілкувались зі співзасновницею крамниці-майстерні про формат роботи Kidding, а також про те, як у Києві створюється субкультура поціновувачів рідкісних іграшок.

Підбірки

15 адвент-календарів українських виробників: солодощі, косметика, книжки та розваги

Цьогоріч українські компанії створили безліч цікавих адвент-календарів. Підготували добірку тих, на які точно варто звернути увагу.

7 творчих майстерень Києва, де вчать ліпити з глини і створювати мозаїки

Від традиційних методів гончарства до креативних підходів у створенні кераміки — зібрали майстерні Києва, де вчать ліпити з глини. До того ж додали у підбірку студії, в яких можна опанувати мистецтво мозаїки.

Куди піти у Києві 1-3 грудня: Монатік, Onuka і Tvorchi, відкриття ковзанки та маркет українських брендів

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Підсумки року: 20 найкращих серіалів 2023

Серіальний рік майже добіг кінця. У грудні на нас ще чекає кілька захопливих телеісторій, але ми вже можемо підбити підсумки найкращих, які ми дивились у 2023 році.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Останні серії “Корони” та спінофф “Паперового будинку”: 11 серіалів грудня

Завершуємо рік разом з довгоочікуваними серіальними прем’єрами, серед яких фінал саги про монаршу родину Великої Британії та спінофф “паперового будинку” про найхаризматичнішого іспанського злодія Берліна.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Новини

Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде

На Софійській площі встановлять головну ялинку країни за рахунок меценатів на початку грудня.

Агентство USAID допоможе «Укрзалізниці» збудувати євроколію до Львова

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе «Укрзалізниці» модернізувати дільницю від станції Мостиська, що на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).

На Мечникова відкриють новий музичний майданчик: що там буде

V'YAVA (колишня назва — UYAVA) відкриває одну з нових локацій в центрі міста за адресою вул. Мечникова, 3.

«Укрзалізниця» запускає новий маршрут з Києва до Будапешта та Відня

З 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд з Києва до Відня та зворотно.

У Кропивницькому відкрився перший McDonald's

У Центральному сквері Кропивницького запрацював перший у місті McDonald’s. Заклад розташований на вулиці Велика Перспективна, 45/9.

«Укрзалізниця» запустить Dnipro City Express із модернізованими електричками

У грудні «Укрзалізниця» розпочне оновлювати приміське сполучення в Дніпрі й запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

На Південному мосту проведуть протиаварійні роботи

У Києві планують провести протиаварійний ремонт естакади Південного мосту. Про це йдеться у тендері Prozorro.

У сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони

У сквері ім. О. Кошиця, що в Дарницькому районі, встановлять 10-метрову штучну ялинку. Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки

Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об’єктів хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.

У Київраді розглядають будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Бучі в 2024-2025 роках

Будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня й Бучі хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.

На території пивоварні Ріхерта пропонують збудувати 12-поверхівки: деталі проєкту

На території пивоварні Ріхерта на Подолі планують збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.

З 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом курсуватиме автобус: яким буде маршрут

У Києві відкривають рух Подільсько-Воскресенським мостом, а з 1 грудня по ньому курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 "Площа Українських Героїв" - ст. м. "Лівобережна".

Допоможе уникнути підтоплень навесні: у Києві закінчують розчищати русло річки Либідь

У Києві закінчуються роботи із розчистки підземної ділянки русла річки Либідь біля вулиці Саперно-Слобідської в Голосієві для уникнення підтоплень навесні.

У Києві відкрили мурал, присвяченний силам ППО та енергетикам

На стінописі “Захисники світла” зображено військового, який пильнує наше небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень.

У Києві за майже 123 млн грн хочуть реставрувати Покровську церкву на Подолі

У Києві планують реставрувати Покровську церкву та дзвіницю на Подолі за майже 123 млн гривень. Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Опубліковано: 02 грудня 2023
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