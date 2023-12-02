Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які відкрили майстерню ремонту старих іграшок та 20 найкращих серіалів 2023 року

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
На вулиці Полтавській, 10, між Лук'янівкою та Львівською площею, працює сімейна крамниця-майстерня вінтажних іграшок та книжок Kidding. Її наприкінці літа відкрила флористка Анастасія Біленчук разом із чоловіком.
Ми поспілкувались зі співзасновницею крамниці-майстерні про формат роботи Kidding, а також про те, як у Києві створюється субкультура поціновувачів рідкісних іграшок.
Цьогоріч українські компанії створили безліч цікавих адвент-календарів. Підготували добірку тих, на які точно варто звернути увагу.
Від традиційних методів гончарства до креативних підходів у створенні кераміки — зібрали майстерні Києва, де вчать ліпити з глини. До того ж додали у підбірку студії, в яких можна опанувати мистецтво мозаїки.
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Серіальний рік майже добіг кінця. У грудні на нас ще чекає кілька захопливих телеісторій, але ми вже можемо підбити підсумки найкращих, які ми дивились у 2023 році.
Детальніше – в підбірці БЖ.
Завершуємо рік разом з довгоочікуваними серіальними прем’єрами, серед яких фінал саги про монаршу родину Великої Британії та спінофф “паперового будинку” про найхаризматичнішого іспанського злодія Берліна.
Детальніше – в підбірці БЖ.
На Софійській площі встановлять головну ялинку країни за рахунок меценатів на початку грудня.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе «Укрзалізниці» модернізувати дільницю від станції Мостиська, що на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).
V'YAVA (колишня назва — UYAVA) відкриває одну з нових локацій в центрі міста за адресою вул. Мечникова, 3.
З 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд з Києва до Відня та зворотно.
У Центральному сквері Кропивницького запрацював перший у місті McDonald’s. Заклад розташований на вулиці Велика Перспективна, 45/9.
У грудні «Укрзалізниця» розпочне оновлювати приміське сполучення в Дніпрі й запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.
У Києві планують провести протиаварійний ремонт естакади Південного мосту. Про це йдеться у тендері Prozorro.
У сквері ім. О. Кошиця, що в Дарницькому районі, встановлять 10-метрову штучну ялинку. Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.
Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об’єктів хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.
Будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня й Бучі хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.
На території пивоварні Ріхерта на Подолі планують збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.
У Києві відкривають рух Подільсько-Воскресенським мостом, а з 1 грудня по ньому курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 "Площа Українських Героїв" - ст. м. "Лівобережна".
У Києві закінчуються роботи із розчистки підземної ділянки русла річки Либідь біля вулиці Саперно-Слобідської в Голосієві для уникнення підтоплень навесні.
На стінописі “Захисники світла” зображено військового, який пильнує наше небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень.
У Києві планують реставрувати Покровську церкву та дзвіницю на Подолі за майже 123 млн гривень. Про це йдеться на сайті Prozorro.