Найцікавіше за тиждень: Як київський підприємець живе у конопляному будинку та гід “Базаром на Лісовій”

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

"Будинок з коноплі", “обсерваторія”, дім гобітів – так називають цікаву купольну споруду, збудовану на схилах Батиєвої Гори у Києві. Власник будинку, підприємець Сергій Бойко, звів його у 2020 році повністю з екологічних матеріалів.

Ми поговорили з власником будинку Сергієм Бойком про будівництво з коноплебетону, незвичний дизайн та енергоефективність дому.

Розповідаємо про те, які цікаві продукти можна знайти на "Базарі на Лісовій".

Підбірки

Зібрали 5 локацій у Києві, де з початку року демонтували МАФи, будки та палатки.

Зібрали 6 нових транспортних маршрутів, які запустили у Києві за останні півроку.

Зібрали проєкти місяця, які вплинуть на життя міста. Серед них – нові укриття, зона відпочинку на Оболонському острові, терапевтичний сад для ветеранів та нові велодоріжки.

Зібрали 13 подій березня для дітей, які варто відвідати.

У 2024 році Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама” продовжило боротьбу з самовільно розміщеними рекламними конструкціями в місті. Розповідаємо, які локації з початку року очистили від незаконних вивісок.

Новини

На Троєщині цього року планують обладнати декілька великих укриттів та побудувати нові укриття у чотирьох закладах освіти.

Музей історії Києва хочуть розмістити у Гостинному дворі на Контрактовій площі.

Нові велодоріжки планують облаштувати на Троєщині, Позняках та Харківському масиві.

Закриті станції метро на "синій гілці" планують відкрити до кінця літа цього року.

Пошкоджений російською ракетою будинок на вул. Мокра, 7 (Солом’янський район) буде відновлено коштом міського бюджету. Роботи з відновлення планують завершити до кінця літа 2024 року.

Будівництво ділянки євроколії “Мостиська-Скнилів” від кордону з Польщею до Львова планують розпочати у 2024 році.

У Києві інспектори з паркування проводитимуть рейди і шукатимуть авто, які припарковані на велодоріжках та велосипедних смугах.

У центрі Києва до пам’ятки архітектури Будинку Самонова прибудували приміщення. Прибудова зʼявилася біля закладу Kebab&Burger, який розташований у памʼятці і перегородила частину тротуару на вулиці Лисенка.

Київрада підтримала петицію щодо виділення 3,5 мільярда гривень на безбарʼєрність у 2024 році з бюджету міста.

Невдовзі в застосунку “Дія” з’являться освітні документи, зокрема свідоцтво про загальну середню освіту та вищу освіту.

Київрада розробляє проєкт рішення, що врегулює питання збереження мозаїчних панно.

Благодійники будують на Київщині інклюзивний житловий комплекс для воїнів-героїв з інвалідністю.

Скоро на мосту Метро розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть рік.

Депутати Київради підтримали передачу трьох будівель кінця 19 століття у провулку Пилипівському, 4,6,8.

Депутати Київради підтримали передачу під забудову флігеля садиби Мекленбурга 1895 року. Будівля розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 34Б.