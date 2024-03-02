Найцікавіше за тиждень: Як київський підприємець живе у конопляному будинку та гід “Базаром на Лісовій”
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
На власному досвіді: “Я живу у “конопляному будинку” у Києві”
"Будинок з коноплі", “обсерваторія”, дім гобітів – так називають цікаву купольну споруду, збудовану на схилах Батиєвої Гори у Києві. Власник будинку, підприємець Сергій Бойко, звів його у 2020 році повністю з екологічних матеріалів.
Ми поговорили з власником будинку Сергієм Бойком про будівництво з коноплебетону, незвичний дизайн та енергоефективність дому.
Турецький донер, янтики та апельсиновий перець: Гід "Базаром на Лісовій"
Розповідаємо про те, які цікаві продукти можна знайти на "Базарі на Лісовій".
Підбірки
5 локацій у Києві, де демонтували МАФи з початку року
Зібрали 5 локацій у Києві, де з початку року демонтували МАФи, будки та палатки.
6 нових транспортних маршрутів, які запустили у Києві за останні півроку
Зібрали 6 нових транспортних маршрутів, які запустили у Києві за останні півроку.
5 проєктів лютого, які змінять Київ
Зібрали проєкти місяця, які вплинуть на життя міста. Серед них – нові укриття, зона відпочинку на Оболонському острові, терапевтичний сад для ветеранів та нові велодоріжки.
Куди піти у Києві з дитиною у березні: мультфільм "Кунг-фу Панда 4", "Шоу Тесла" та бешкетні читання
Зібрали 13 подій березня для дітей, які варто відвідати.
5 локацій у Києві, де демонтували незаконну рекламу з початку року
У 2024 році Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама” продовжило боротьбу з самовільно розміщеними рекламними конструкціями в місті. Розповідаємо, які локації з початку року очистили від незаконних вивісок.
Новини
Цього року на Троєщині планують облаштувати декілька великих укриттів
На Троєщині цього року планують обладнати декілька великих укриттів та побудувати нові укриття у чотирьох закладах освіти.
У Гостинному дворі хочуть зробити Музей історії Києва
Музей історії Києва хочуть розмістити у Гостинному дворі на Контрактовій площі.
На Троєщині, Позняках та Харківському масиві з'являться нові велодоріжки
Нові велодоріжки планують облаштувати на Троєщині, Позняках та Харківському масиві.
Тунель між "Либідською" та "Деміївською" обіцять відремонтувати до кінця літа
Закриті станції метро на "синій гілці" планують відкрити до кінця літа цього року.
Пошкоджений ракетою будинок на Солом’янці реконструюють до кінця літа
Пошкоджений російською ракетою будинок на вул. Мокра, 7 (Солом’янський район) буде відновлено коштом міського бюджету. Роботи з відновлення планують завершити до кінця літа 2024 року.
Цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова
Будівництво ділянки євроколії “Мостиська-Скнилів” від кордону з Польщею до Львова планують розпочати у 2024 році.
В Києві будуть евакуйовувати автівки, припарковані на велодоріжках
У Києві інспектори з паркування проводитимуть рейди і шукатимуть авто, які припарковані на велодоріжках та велосипедних смугах.
У центрі Києва до пам’ятки архітектури прибудували приміщення
У центрі Києва до пам’ятки архітектури Будинку Самонова прибудували приміщення. Прибудова зʼявилася біля закладу Kebab&Burger, який розташований у памʼятці і перегородила частину тротуару на вулиці Лисенка.
Київрада підтримала петицію щодо виділення 3,5 мільярда гривень на безбарʼєрність
Київрада підтримала петицію щодо виділення 3,5 мільярда гривень на безбарʼєрність у 2024 році з бюджету міста.
Свідоцтва та дипломи про освіту невдовзі з’являться в “Дії”
Невдовзі в застосунку “Дія” з’являться освітні документи, зокрема свідоцтво про загальну середню освіту та вищу освіту.
У Києві розробляють механізм збереження мозаїк. Що планують зробити
Київрада розробляє проєкт рішення, що врегулює питання збереження мозаїчних панно.
На Київщині будують інклюзивне містечко для військових: яким воно буде
Благодійники будують на Київщині інклюзивний житловий комплекс для воїнів-героїв з інвалідністю.
Скоро розпочнеться ремонт мосту Метро: скільки він триватиме та чи перекриють рух
Скоро на мосту Метро розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть рік.
Київрада передала під забудову три будівлі кінця 19 століття
Депутати Київради підтримали передачу трьох будівель кінця 19 століття у провулку Пилипівському, 4,6,8.
Київрада передала під забудову флігель садиби Мекленбурга 1895 року
Депутати Київради підтримали передачу під забудову флігеля садиби Мекленбурга 1895 року. Будівля розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 34Б.