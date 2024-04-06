Найцікавіше за тиждень: Як дизайнер Богдан Гдаль створює літери для перейменованих станцій метро та 12 серіалів квітня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Досвід Львова: Як у місті створюють сучасні центри реабілітації та адаптації військових
Розповідаємо про п'ять реабілітаційних центрів у регіоні, де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безплатно отримати протези.
“Я хочу передати тему героїки”: Як дизайнер Богдан Гдаль створює нові літери для перейменованих станцій київського метро
Майже рік тому Київрада перейменувала дві станції метро – “Площа Льва Толстого” стала “Площею українських героїв”, а станція “Дружби Народів” – “Звіринецькою”. Київський шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль за власним бажанням розробив шрифти для нових станцій. Ми розпитали Богдана про його мотивацію та процес створення літер.
Підбірки
Куди подіти непотрібні речі: Де приймають одяг, книги та стару техніку у Києві
Розповідаємо, куди здати одяг, взуття, а також книги, стару електроніку та інші непотрібні речі.
"Американська історія жаху", "Франклін" з Майклом Дуґласом: 12 серіалів квітня
Розповідаємо про нові серіали, які вийдуть у квітні.
"Омен", "Емі Вайнгауз", "Я і Фелікс": 14 фільмів квітня
Розповідаємо про фільми, які вийдуть в український прокат у квітні.
Куди піти у Києві 5-7 квітня: Паліндром, дизайн-маркет та ярмарка вінтажу
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Що готувати у квітні: 5 рецептів із сезонних продуктів
Другий місяць весни нарешті починає тішити різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у квітні, чим вони корисні, а також, що з них можна приготувати.
5 місць неподалік Києва для весняного вікенду
Підібрали для вас п'ятірку немейнстрімових місць неподалік Києва для весняного ретриту.
Новини
У Києві хочуть знести садибу Зеленських: забудовник стверджує, що вона не має історичної цінності
Забудовник готує садибу Зеленських, що на вулиці Кониського, 22, до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.
"Укрзалізниця" планує об'єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту
“Укрзалізниця” планує об’єднати міський транспорт Києва і електрички Kyiv City Express в єдину систему з однією системою оплати.
Студенти КПІ розробили найзахищеніший бронеавтомобіль в ЗСУ
Студент Київського політехнічного інституту Артем Ющук разом з колегами виготовили прототип бронеавтомобіля, рівень захисту якого перевершує класичні українські "Козаки" та "Новатори". Скоро автомобіль має пройти випробування за стандартами НАТО.
Пішохідні переходи в центрі Києва облаштовують пониженими бордюрами: адреси
У Шевченківському районі Києва облаштовують пішохідні переходи заниженим бортовим каменем. Це дасть змогу людям з інвалідністю вільно та безпечно пересуватися містом.
“Укрзалізниця” запустила ще два модернізованих потяги на Одещині та Полтавщині
Ще два модернізованих електропоїзди вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.
На Львівщині з'явиться індустріальний парк, який зможе залучити понад 1,5 млрд гривень інвестицій
На Львівщині з'явиться індустріальний парк "Червоноград", який буде розташовано на території Червоноградського району.
У Києві триває будівництво другої черги Подільсько-Воскресенського мосту: фото
У Києві триває будівництво другої черги Подільсько-Воскресенського мосту в напрямку проспекту Романа Шухевича. Роботи виконують будівельники компанії Autostrada.
Булгакова визнали символом імперської політики рф, а його пам’ятники — пропагандою
Письменника Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики. А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.
У київському метро почав курсувати ще один потяг із Варшави
На маршрут “зеленої” гілки столичного метро вийшов другий потяг із вагонів, отриманих від Варшави.
На станції метро "Хрещатик" відкривають вестибюль, що виходить до Городецького
На станції метро "Хрещатик" відновлює роботу вестибюль, що виходить до вулиці Архітектора Городецького.
Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську
Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська.
У центрі Києва облаштували делініатори біля острівців безпеки
На вулиці Чикаленка зʼявилися перші делініатори навколо притротуарних острівців безпеки.
Забудовник подав документи про відсутність цінності садиби Зеленських до КМДА
Забудовник подав документацію щодо відсутності цінності й історичності 134-річної садиби Зеленських до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.
Київ закупить 85 нових турецьких автобусів
КП "Київпастранс" уклав договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. про купівлю нових автобусів в рамках кредиту ЄІБ.
На Київщині хочуть збудувати найдорожче в Україні шкільне укриття за 169 мільйонів
На території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина планують збудувати протирадіаційне укриття за 169,16 млн грн.