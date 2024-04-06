Найцікавіше за тиждень: Як дизайнер Богдан Гдаль створює літери для перейменованих станцій метро та 12 серіалів квітня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Розповідаємо про п'ять реабілітаційних центрів у регіоні, де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безплатно отримати протези.

Майже рік тому Київрада перейменувала дві станції метро – “Площа Льва Толстого” стала “Площею українських героїв” , а станція “Дружби Народів” – “Звіринецькою” . Київський шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль за власним бажанням розробив шрифти для нових станцій . Ми розпитали Богдана про його мотивацію та процес створення літер.

Підбірки

Розповідаємо, куди здати одяг, взуття, а також книги, стару електроніку та інші непотрібні речі.

Розповідаємо про нові серіали, які вийдуть у квітні.

Розповідаємо про фільми, які вийдуть в український прокат у квітні.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Другий місяць весни нарешті починає тішити різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у квітні, чим вони корисні, а також, що з них можна приготувати.

Підібрали для вас п'ятірку немейнстрімових місць неподалік Києва для весняного ретриту.

Новини

Забудовник готує садибу Зеленських, що на вулиці Кониського, 22, до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

“Укрзалізниця” планує об’єднати міський транспорт Києва і електрички Kyiv City Express в єдину систему з однією системою оплати.

Студент Київського політехнічного інституту Артем Ющук разом з колегами виготовили прототип бронеавтомобіля, рівень захисту якого перевершує класичні українські "Козаки" та "Новатори". Скоро автомобіль має пройти випробування за стандартами НАТО.

У Шевченківському районі Києва облаштовують пішохідні переходи заниженим бортовим каменем. Це дасть змогу людям з інвалідністю вільно та безпечно пересуватися містом.

Ще два модернізованих електропоїзди вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.

На Львівщині з'явиться індустріальний парк "Червоноград", який буде розташовано на території Червоноградського району.

У Києві триває будівництво другої черги Подільсько-Воскресенського мосту в напрямку проспекту Романа Шухевича. Роботи виконують будівельники компанії Autostrada.

Письменника Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики. А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

На маршрут “зеленої” гілки столичного метро вийшов другий потяг із вагонів, отриманих від Варшави.

На станції метро "Хрещатик" відновлює роботу вестибюль, що виходить до вулиці Архітектора Городецького.

Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська.

На вулиці Чикаленка зʼявилися перші делініатори навколо притротуарних острівців безпеки.

Забудовник подав документацію щодо відсутності цінності й історичності 134-річної садиби Зеленських до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

КП "Київпастранс" уклав договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. про купівлю нових автобусів в рамках кредиту ЄІБ.

На території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина планують збудувати протирадіаційне укриття за 169,16 млн грн.