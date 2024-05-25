Найцікавіше за тиждень: Хто займається інклюзивністю в Україні та 6 можливостей для жінок
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Україна безбар'єрна: хто займається інклюзивністю і робить міста доступними
Розповідаємо про організації, які активно працюють над темою інклюзивності.
Підбірки
Що готувати з молодої капусти: 5 смачних страв
Кінець травня — сезон молодої капусти. Розповідаємо, чому варто звернути увагу на цей овоч саме зараз, а також ділимося простими рецептами страв із молодої капусти.
Реабілітація, майстер-класи та нетворкінг: 6 можливостей для жінок
Зібрали для вас 6 проєктів для жінок, які надають психологічну, юридичну та медичну консультації, влаштовують майстер-класи та тренінги, тематичні зібрання та організовують літературні клуби.
7 простих сніданків, які можна приготувати без світла й газу
Зібрали для вас добірку сніданків на цілий тиждень — ці 7 рецептів вирішать одвічне питання, що приготувати зранку.
Куди піти на День Києва: Onuka, Go-A, Сергій Жадан та маркети українських брендів
Зібрали 20 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Не тільки “Шерлок”: 15 захопливих детективних серіалів
Якщо ви вже втомились передивлятись “Шерлока” з Бенедиктом Камбербетчем або культові “Дроти”, пропонуємо добірку захопливих детективних серіалів на різні смаки.
Новини
У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО
У Києві 18 травня запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій.
На Оболоні відкрили рух шляхопроводом на перехресті вулиць Богатирської та Полярної
У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.
Колишню Арку дружби народів пропонують зробити символом ЛГБТ
Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку свободи в Києві, яка раніше мала назву Арка дружби народів, демонтувати не обов'язково.
На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час
На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області.
Павлівський сквер у Києві зроблять безбар’єрним: як він виглядатиме
У Києві презентували концепцію відновлення Павлівського скверу. Він розташований на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської, що біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України.
У Києві запрацювали електронні черги до ТЦК
У ТЦК Києва запрацювали електронні черги для оновлення облікових даних.
"Далі буде гірше", "З депресії не вийти": комунальники зняли рекламу, яка обурила киян
У Києві комунальники зняли рекламу, яка обурила киян такими фразами, як: "З депресії не вийти" та "Буде тільки гірше".
Київський ресторан BEEF — у рейтингу найкращих стейкхаусів світу
Ресторан BEEF у Києві вже втретє відзначили у міжнародному рейтингу 101 World’s Best Steak Restaurants.
У Києві остаточно завершили реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу
На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт.
На Подолі арештували незаконно приватизовані історичні будівлі
За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва суд наклав арешт на будівлі по вулиці Хорива, які є об’єктом культурної спадщини та належать територіальній громаді.
У Львові збудують ЖК для військових із паркінгом та спортзалом: візуалізації
У Львові у мікрорайоні Під Голоском зведуть житловий комплекс, зокрема для учасників бойових дій та їхніх сімей.
У застосунку “Київ Цифровий” тестують оплату проїзду без валідаторів: на яких маршрутах
У застосунку "Київ Цифровий" тестують оплату за проїзд без використання валідаторів. Поки що сервіс працює лише у трамваях №11, 12, 15, 16, 17, 18 та 19.
Фасад Нацбанку на Інститутській відремонтують за понад мільйон гривень
У Києві планують терміново відремонтувати фасад Національного Банку України по вулиці Інститутській, 9А. На роботи витратять понад мільйон гривень.
У Харкові росіяни вдарили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі і постраждалі
Під час масованого обстрілу Харкова 23 травня одна із ракет влучила у друкарню Factor druk видавництва Vivat. Є загиблі і постраждалі.
Міст-хвилю на Оболоні вже відкрили для прогулянок: який вигляд він має
Міст-Хвилю, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка", вже відкрили для прогулянок.