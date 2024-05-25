Найцікавіше за тиждень: Хто займається інклюзивністю в Україні та 6 можливостей для жінок

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Розповідаємо про організації, які активно працюють над темою інклюзивності.

Підбірки

Кінець травня — сезон молодої капусти. Розповідаємо, чому варто звернути увагу на цей овоч саме зараз, а також ділимося простими рецептами страв із молодої капусти.

Зібрали для вас 6 проєктів для жінок, які надають психологічну, юридичну та медичну консультації, влаштовують майстер-класи та тренінги, тематичні зібрання та організовують літературні клуби.

Зібрали для вас добірку сніданків на цілий тиждень — ці 7 рецептів вирішать одвічне питання, що приготувати зранку.

Зібрали 20 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Якщо ви вже втомились передивлятись “Шерлока” з Бенедиктом Камбербетчем або культові “Дроти”, пропонуємо добірку захопливих детективних серіалів на різні смаки.

Новини

У Києві 18 травня запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій.

У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку свободи в Києві, яка раніше мала назву Арка дружби народів, демонтувати не обов'язково.

На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області.

У Києві презентували концепцію відновлення Павлівського скверу. Він розташований на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської, що біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України.

У ТЦК Києва запрацювали електронні черги для оновлення облікових даних.

У Києві комунальники зняли рекламу, яка обурила киян такими фразами, як: "З депресії не вийти" та "Буде тільки гірше".

Ресторан BEEF у Києві вже втретє відзначили у міжнародному рейтингу 101 World’s Best Steak Restaurants.

На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт.

За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва суд наклав арешт на будівлі по вулиці Хорива, які є об’єктом культурної спадщини та належать територіальній громаді.

У Львові у мікрорайоні Під Голоском зведуть житловий комплекс, зокрема для учасників бойових дій та їхніх сімей.

У застосунку "Київ Цифровий" тестують оплату за проїзд без використання валідаторів. Поки що сервіс працює лише у трамваях №11, 12, 15, 16, 17, 18 та 19.

У Києві планують терміново відремонтувати фасад Національного Банку України по вулиці Інститутській, 9А. На роботи витратять понад мільйон гривень.

Під час масованого обстрілу Харкова 23 травня одна із ракет влучила у друкарню Factor druk видавництва Vivat. Є загиблі і постраждалі.

Міст-Хвилю, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка", вже відкрили для прогулянок.