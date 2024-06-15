Найцікавіше за тиждень: Як студенти КПІ виготовляють евакуаційні електроноші для військових та 10 корисних сервісів для киян
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Як студенти КПІ виготовляють евакуаційні електроноші для військових
Розповідаємо, як студенти київської політехніки створюють евакуаційні наземні електроноші для ЗСУ.
Підбірки
Сутінкова зона, Американська історія жахів, Штамм: 15 горрор-серіалів
Пропонуємо оригінальні горрор-історії, які здивують вас своїми сюжетами та лякатимуть без набридливих безкінечних скрімерів. Знайомтесь з добіркою горрор-серіалів від БЖ і приготуйтесь не спати до світанку.
Що готувати з молодої картоплі: 7 оригінальних страв, які варто скуштувати цього літа
Пропонуємо кілька оригінальних рецептів із молодої картоплі — з маком, з песто, з чебрецем, лимоном і часником та багато іншого.
5 доступних девайсів, які спростять життя під час відключень світла
Зібрали 5 доступних девасів, які допоможуть попри блекаути залишатися на зв’язку, у комфорті та безпеці.
Куди піти у Києві 14-16 червня: Pianoboy, Маркет Всі.Свої та фестиваль "Протасів Яр"
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
7 будиночків для відпочинку на природі недалеко від Києва
Зібрали сім затишних будиночків неподалік столиці, де можна насолодитися тишею, красою природи і відновити свої сили.
Де дізнаватися про відключення світла і платити за комуналку: 10 корисних сервісів для киян
Зібрали корисні застосунки, які полегшать життя у столиці. Бонусом йдуть цікаві Telegram-канали, на які рекомендуємо підписатись.
Новини
До музею народної архітектури та побуту в Пирогові ходитиме пряма маршрутка
У Києві запустили прямий громадський транспорт до входу в Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові.
Будувати Національне військове кладовище у Гатному не можна через високий рівень ґрунтових вод – екологи
Незалежна геологічна експертиза показала, що на місці, де планується будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному, розміщене болото.
У Києві хочуть створити Департамент міської мобільності та пасажирських перевезень
У Києві планують створити Департамент міської мобільності та пасажирських перевезень.
Лише третина громадського транспорту Києва забезпечена робочими кондиціонерами: деталі
Функціонуючих кондиціонерів немає у більшості салонах громадського транспорту Києва.
Українська компанія планує приватизувати Житній ринок за 300 млн гривень
Українська інвестиційна компанія Inzhur має намір викупити Житній ринок.
У Києві втретє оголосили тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС
“Київпастранс” втретє оголосив тендер на закупівлю тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку.
Відновити рух метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують на початку осені
Рух поїздів метро між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" планують відновити на початку осені 2024 року.
На Оболоні відремонтують ще один шляхопровід за 288 млн гривень
Київавтодор оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Лугової та Богатирської вартістю 288 млн гривень.
КМДА не заборонятиме будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці історичної садиби Зеленських
У КМДА “не мають повноважень” зберегти садибу Зеленських від забудови, оскільки забудовник ТОВ “Тургенєв Білд” подав на них до суду.
КиївПрайд проведуть на вулицях міста, а не у метро: подробиці
КиївПрайд відмовився від ідеї проведення Маршу Рівності у столичному метрополітені. Замість цього подію планують провести на вулицях міста, неподалік від укриттів.
Закритий Південний міст планують відремонтувати за майже 100 млн гривень
У Києві планують відремонтувати Південний міст, який офіційно закрили для приватного транспорту 21 червня 2022 року на невизначений термін, за понад 93 млн гривень.
Київрада не підтримала петицію про відмову від скошення трави на прибудинкових територіях
Київрада не підтримала петицію про відмову від скошення рослиного покрову у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок.
У Києві половина світлофорів працюватиме під час відключень світла
Сьогодні 36% світлофорів Києва забезпечені резервним живленням. До кінця року мають підключити уже 58%.
У Києві заборонили продавати цигарки у кіосках та зменшать кількість МАФів
Київська міська рада підтримала рішення щодо зменшення кількості МАФів у місті впродовж двох років, а також заборони продажу у них тютюнових виробів.
Стало відомо, коли відкриється ТРЦ Ocean Mall на Либідській
ТРЦ Ocean Mall на Либідській почне працювати не раніше зими, хоча раніше його відкриття анонсували на вересень 2024 року.