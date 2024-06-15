Найцікавіше за тиждень: Як студенти КПІ виготовляють евакуаційні електроноші для військових та 10 корисних сервісів для киян

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Розповідаємо, як студенти київської політехніки створюють евакуаційні наземні електроноші для ЗСУ.

Підбірки

Пропонуємо оригінальні горрор-історії, які здивують вас своїми сюжетами та лякатимуть без набридливих безкінечних скрімерів. Знайомтесь з добіркою горрор-серіалів від БЖ і приготуйтесь не спати до світанку.

Пропонуємо кілька оригінальних рецептів із молодої картоплі — з маком, з песто, з чебрецем, лимоном і часником та багато іншого.

Зібрали 5 доступних девасів, які допоможуть попри блекаути залишатися на зв’язку, у комфорті та безпеці.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали сім затишних будиночків неподалік столиці, де можна насолодитися тишею, красою природи і відновити свої сили.

Зібрали корисні застосунки, які полегшать життя у столиці. Бонусом йдуть цікаві Telegram-канали, на які рекомендуємо підписатись.

Новини

У Києві запустили прямий громадський транспорт до входу в Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові.

Незалежна геологічна експертиза показала, що на місці, де планується будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному, розміщене болото.

У Києві планують створити Департамент міської мобільності та пасажирських перевезень.

Функціонуючих кондиціонерів немає у більшості салонах громадського транспорту Києва.

Українська інвестиційна компанія Inzhur має намір викупити Житній ринок.

“Київпастранс” втретє оголосив тендер на закупівлю тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку.

Рух поїздів метро між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" планують відновити на початку осені 2024 року.

Київавтодор оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Лугової та Богатирської вартістю 288 млн гривень.

У КМДА “не мають повноважень” зберегти садибу Зеленських від забудови, оскільки забудовник ТОВ “Тургенєв Білд” подав на них до суду.

КиївПрайд відмовився від ідеї проведення Маршу Рівності у столичному метрополітені. Замість цього подію планують провести на вулицях міста, неподалік від укриттів.

У Києві планують відремонтувати Південний міст, який офіційно закрили для приватного транспорту 21 червня 2022 року на невизначений термін, за понад 93 млн гривень.

Київрада не підтримала петицію про відмову від скошення рослиного покрову у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок.

Сьогодні 36% світлофорів Києва забезпечені резервним живленням. До кінця року мають підключити уже 58%.

Київська міська рада підтримала рішення щодо зменшення кількості МАФів у місті впродовж двох років, а також заборони продажу у них тютюнових виробів.

ТРЦ Ocean Mall на Либідській почне працювати не раніше зими, хоча раніше його відкриття анонсували на вересень 2024 року.