Найцікавіше за тиждень: Гід виноробнями України та 10 серіалів липня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
"Леді в озері" з Наталі Портман, фінал спіноффу “Вікінгів”: 10 серіалів липня
Липень радуватиме глядачів як новинками, так і продовженнями улюблених серіалів, на кшталт спінофу “Вікінгів”. Та найголовнішими родзинками стануть детективна драма з Наталі Портман, історичний серіал з сером Ентоні Гопкінсом, фентезі від Тайки Вайтіті, відомого за специфічним гумором, та чорна комедія про робота-гуманоїда. Детальніше – в підбірці БЖ.
Що готувати у липні: 7 рецептів з сезонних продуктів
Другий місяць літа все також тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Пропонуємо цього місяця приготувати курку з вишнею, поленту з лисичками, персикову граніту, сангрію з нектаринами, часник конфі, малиновий соус до м’яса та риби та абрикосовий джем — не на зиму, а щоб їсти його просто зараз вприкуску з оладками зранку і вишуканими сирами під келих улюбленого вина ввечері.
Де купити крафтове морозиво: 20 виробників з усієї України
Зібрали для вас два десятки крафтових виробників морозива з Києва, Дніпра, Полтави, Львова, Одеси, Рівного, Ужгорода, Вінниці та Івано-Франківська.
Куди піти у Києві 5-7 липня: Пиріг і Батіг, Wellboy, благодійний забіг та маркет їжі
Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Куди поїхати на вихідні: Гід виноробнями України
Пропонуємо вам цікавий варіант поїздки на вихідні в Україні – екскурсії крафтовими виноробнями. Зібрали для вас ті місця, де можна не тільки послухати про вино, а й долучитися до дегустації цього благородного напою.
Новини
У Солом’янському районі Києва з’явилося нове інклюзивне укриття: що там є
У Солом’янському районі Києва облаштували нове інклюзивне укриття. В ньому є вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка, яка допоможе при відсутності електроенергії, мнемосхема та інформаційні таблички.
З 70 до 25 500 гривень: в Україні збільшать штрафи за прослуховування російської музики
В Україні планують збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях з 70 до 5100-25500 гривень.
На Київщині відновлюють п’ятиповерхівку, яка постраждала від атаки рф: фото
У Вишгороді відновлюють п’ятиповерхівку на вулиці Грушевського, 1. Будинок пошкодила російська ракета у листопаді 2022 року.
Жителі багатоповерхівки на Оболоні обігрівають будівлю тепловими насосами і економлять на опаленні
У Києві, на Оболоні, висотна будівля площею понад 14 тисяч м² обігрівається повітряно-водяним тепловим насосом, встановленим на даху будівлі.
У Дарницькому районі тестують нову систему оповіщення. Киян просять долучитися
У Дарницькому районі Києва тестують нову систему оповіщення.
Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень
Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень.
“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин: що зміниться
“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин.
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Представники Довженко-Центру заявили про нову спробу Держкіно ліквідувати установу.
У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води: адреси
У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води.
Київрада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику
Київська міська рада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику “Форвард-А”, щодо якого вже відкрито провадження про руйнування памʼяток.
Графіки відключень світла послаблять з 20-го липня —"Укренерго"
Графіки відключень світла послаблять з 20-го липня.
В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв
В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв.
Вітрову електростанцію потужністю 650 МВт збудують в Україні
Вітрову електростанцію потужністю 650 МВт збудують в Україні. Вона запрацює у Полтавській області.
Занедбану ділянку на Антоновича можуть перетворити на парк: подробиці
Занедбану ділянку в межах вулиць Антоновича, Малевича та Короленківської у центрі Києва місто може викупити у власників та перетворити на парк, але це питання розглядатимуть після війни.
У сквері на Дарницькій площі встановили парклет: як він виглядає
У сквері на Дарницькій площі встановили парклет.