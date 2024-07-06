Найцікавіше за тиждень: Гід виноробнями України та 10 серіалів липня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Липень радуватиме глядачів як новинками, так і продовженнями улюблених серіалів, на кшталт спінофу “Вікінгів”. Та найголовнішими родзинками стануть детективна драма з Наталі Портман, історичний серіал з сером Ентоні Гопкінсом, фентезі від Тайки Вайтіті, відомого за специфічним гумором, та чорна комедія про робота-гуманоїда. Детальніше – в підбірці БЖ.

Другий місяць літа все також тішить розмаїттям зелені, молодих овочів і свіжих ягід. Пропонуємо цього місяця приготувати курку з вишнею, поленту з лисичками, персикову граніту, сангрію з нектаринами, часник конфі, малиновий соус до м’яса та риби та абрикосовий джем — не на зиму, а щоб їсти його просто зараз вприкуску з оладками зранку і вишуканими сирами під келих улюбленого вина ввечері.

Зібрали для вас два десятки крафтових виробників морозива з Києва, Дніпра, Полтави, Львова, Одеси, Рівного, Ужгорода, Вінниці та Івано-Франківська.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Пропонуємо вам цікавий варіант поїздки на вихідні в Україні – екскурсії крафтовими виноробнями . Зібрали для вас ті місця, де можна не тільки послухати про вино, а й долучитися до дегустації цього благородного напою.

Новини

У Солом’янському районі Києва облаштували нове інклюзивне укриття. В ньому є вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка, яка допоможе при відсутності електроенергії, мнемосхема та інформаційні таблички.

В Україні планують збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях з 70 до 5100-25500 гривень.

У Вишгороді відновлюють п’ятиповерхівку на вулиці Грушевського, 1. Будинок пошкодила російська ракета у листопаді 2022 року.

У Києві, на Оболоні, висотна будівля площею понад 14 тисяч м² обігрівається повітряно-водяним тепловим насосом, встановленим на даху будівлі.

У Дарницькому районі Києва тестують нову систему оповіщення.

Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень.

“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин.

Представники Довженко-Центру заявили про нову спробу Держкіно ліквідувати установу.

У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води.

Київська міська рада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику “Форвард-А”, щодо якого вже відкрито провадження про руйнування памʼяток.

Графіки відключень світла послаблять з 20-го липня.

В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв.

Вітрову електростанцію потужністю 650 МВт збудують в Україні. Вона запрацює у Полтавській області.

Занедбану ділянку в межах вулиць Антоновича, Малевича та Короленківської у центрі Києва місто може викупити у власників та перетворити на парк, але це питання розглядатимуть після війни.

У сквері на Дарницькій площі встановили парклет.