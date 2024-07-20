Найцікавіше за тиждень: Як київські активісти відновлюють 100-річну садибу на Татарці та 5 холодних десертів

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Вже другий рік в Україні функціонує "Масажний Спецназ" — волонтерське об'єднання, учасники якого їздять на фронт, щоб підтримувати у тонусі спини наших воїнів. Поговорили з засновником ініціативи Сергієм Андрєєвим про те, як волонтери допомагають військовим відновити сили і лікують їхні спини безпосередньо на фронті.

Наприкінці березня цього року на самому початку вулиці Нагірної на Татарці, у декількох метрах від Свято-Миколаївського храму, стався черговий “приліт” російської ракети . Після “прильоту” старовинна будівля на Нагірній, 2 опинилася у центрі уваги київських активістів, а у майбутньому має стати таким собі новим “місцем сили”. Або “капсулою часу”, як іноді називають її волонтери ГО “Справжній Київ”, які взяли цей об’єкт під своєрідну опіку .

Підбірки

Якщо вам у спеку хочеться чогось солодкого, але при цьому обов’язково приємно-освіжального, і щоб приготувати це можна було без випічки, ми зібрали для вас прості рецепти холодних десертів з усього світу — від італійської граніти до філіппінського хало-хало.

Підготували для вас підбірку відпочинкових комплексів під Києвом з басейнами і мальовничою природою, щоб напередодні спекотних вихідних ви змогли спланувати своє дозвілля.

Літо — час персиків і нектаринів. Ми не будемо казати, скільки в них користі (це можна легко наґуґлити), просто закликаємо вас їх купити та куштувати за обидві щоки. А коли вам набридне їсти їх просто так, радимо приготувати з ними смачні страви. Які саме — читайте в нашій статті.

Новини

У Києві на 20 автобусних маршрутах запрацювала віртуальна валідація.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

На трьох вулицях у Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту.

В Україні скасовують переведення часу з зимового на літній. Верховна рада 16 липня проголосувала “ЗА” таке рішення.

Пошкоджену російськими обстрілами ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва відремонтують за 30 мільйонів 745 тисяч гривень.

Міст Метро за майже 2 млрд грн відремонтує турецька компанія Onur.

Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин зв'язку без світла.

У київському метро наразі не планують ставити захисні екрани, однак розробляють додаткові заходи від падіння пасажирів на колії.

На Харківському масиві незаконно зводять ЖК. Київська прокуратура подала до суду з вимогою припинити право власності на землю, де будують житловий комплекс.

У Києві готель "Козацький" на Майдані Незалежності продали на аукціоні за 400 млн гривень.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги вже вшосте відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли.

Рада проголосувала за основу і в цілому законопроєкт #11271 щодо поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.

На Київщині збудують індустріальний парк, повідомляє Міністерство економіки України.

Зберегти від зносу та відбудувати, пошкоджений російською ракетою, корпус лікарні Охматдит закликають активісти.

У Києві з 22 липня до 26 серпня фунікулер буде закритий на щорічний плановий ремонт.