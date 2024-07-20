Найцікавіше за тиждень: Як київські активісти відновлюють 100-річну садибу на Татарці та 5 холодних десертів
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
"Масажний Спецназ": Як волонтери допомагають військовим на фронті відновитися
Вже другий рік в Україні функціонує "Масажний Спецназ" — волонтерське об'єднання, учасники якого їздять на фронт, щоб підтримувати у тонусі спини наших воїнів. Поговорили з засновником ініціативи Сергієм Андрєєвим про те, як волонтери допомагають військовим відновити сили і лікують їхні спини безпосередньо на фронті.
“Місце сили” і “капсула часу”: Як київські активісти відновлюють 100-річну садибу на Татарці
Наприкінці березня цього року на самому початку вулиці Нагірної на Татарці, у декількох метрах від Свято-Миколаївського храму, стався черговий “приліт” російської ракети. Після “прильоту” старовинна будівля на Нагірній, 2 опинилася у центрі уваги київських активістів, а у майбутньому має стати таким собі новим “місцем сили”. Або “капсулою часу”, як іноді називають її волонтери ГО “Справжній Київ”, які взяли цей об’єкт під своєрідну опіку.
Підбірки
Не лише морозиво: 5 холодних десертів, які легко приготувати вдома
Якщо вам у спеку хочеться чогось солодкого, але при цьому обов’язково приємно-освіжального, і щоб приготувати це можна було без випічки, ми зібрали для вас прості рецепти холодних десертів з усього світу — від італійської граніти до філіппінського хало-хало.
Де поплавати в басейні просто неба – 7 місць у Києві та поблизу міста
Підготували для вас підбірку відпочинкових комплексів під Києвом з басейнами і мальовничою природою, щоб напередодні спекотних вихідних ви змогли спланувати своє дозвілля.
Що готувати з персиками та нектаринами: 7 рецептів, які вас здивують
Літо — час персиків і нектаринів. Ми не будемо казати, скільки в них користі (це можна легко наґуґлити), просто закликаємо вас їх купити та куштувати за обидві щоки. А коли вам набридне їсти їх просто так, радимо приготувати з ними смачні страви. Які саме — читайте в нашій статті.
Новини
В автобусах Києва запрацювала віртуальна валідація: на яких маршрутах
У Києві на 20 автобусних маршрутах запрацювала віртуальна валідація.
У Кабміні погодили форми надмогильних плит на Національному військовому кладовищі
Кабінет міністрів ухвалив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК).
У Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту: адреси
На трьох вулицях у Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту.
В Україні не будуть переводити годинник на літній час — закон
В Україні скасовують переведення часу з зимового на літній. Верховна рада 16 липня проголосувала “ЗА” таке рішення.
ТЕЦ-6 у Києві відремонтують за понад 30 мільйонів гривень
Пошкоджену російськими обстрілами ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва відремонтують за 30 мільйонів 745 тисяч гривень.
Міст Метро за майже 2 млрд грн відремонтує турецька компанія
Міст Метро за майже 2 млрд грн відремонтує турецька компанія Onur.
Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин зв'язку без світла
Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин зв'язку без світла.
У київському метро не планують ставити захисні екрани: що зроблять замість цього
У київському метро наразі не планують ставити захисні екрани, однак розробляють додаткові заходи від падіння пасажирів на колії.
На Харківському масиві незаконно зводять ЖК: прокуратура оскаржила будівництво
На Харківському масиві незаконно зводять ЖК. Київська прокуратура подала до суду з вимогою припинити право власності на землю, де будують житловий комплекс.
Готель "Козацький" на Майдані продали за 400 млн гривень
У Києві готель "Козацький" на Майдані Незалежності продали на аукціоні за 400 млн гривень.
Тендер на розчистку озера Синє на Виноградарі вкотре не відбувся
У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги вже вшосте відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли.
В Україні затвердили ритуал поховання на Національному військовому кладовищі
Рада проголосувала за основу і в цілому законопроєкт #11271 щодо поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.
На Київщині збудують індустріальний парк за 6 млрд гривень: там буде 3000 робочих місць
На Київщині збудують індустріальний парк, повідомляє Міністерство економіки України.
Активісти закликають зберегти та відбудувати пошкоджений корпус Охматдиту – петиція
Зберегти від зносу та відбудувати, пошкоджений російською ракетою, корпус лікарні Охматдит закликають активісти.
У Києві фунікулер закриють на ремонт
У Києві з 22 липня до 26 серпня фунікулер буде закритий на щорічний плановий ремонт.