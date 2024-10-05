Найцікавіше за тиждень: Як у різних містах світу покращують якість повітря та 14 серіалів жовтня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Ідеї для Києва: Як у різних містах світу покращують якість повітря
Проблема забрудненості повітря – вже давно має загальносвітовий масштаб, і у багатьох містах її у різний спосіб, але досить дієво вирішують. Зібрали кілька цікавих кейсів із різних куточків світу, які можуть допомогти Києву покращити ситуацію із забрудненням повітря.
Підбірки
"Вікінги", "Чорнобиль", "Корона": 15 найцікавіших історичних серіалів
Історія часто знаходить своє відображення в тому чи іншому виді мистецтва. Ми зібрали перелік серіалів, події яких засновані або відтворюють історичну дійсність різних епох. Детальніше – в підбірці БЖ.
Від Опішні до Шацьких озер: 7 місць в Україні, куди поїхати восени
Ми зібрали для вас 7 місць в Україні, куди можна поїхати восени.
9 виставок жовтня у Києві, які варто відвідати
Зібрали для вас 9 виставок у Києві, які варто відвідати у жовтні.
Що готувати в жовтні: 5 рецептів із сезонних продуктів
Другий місяць осені тішить розмаїттям сезонних продуктів. Продовжується сезон цвітної капусти та груш, ще можна знайти баклажани та інжир. А також вривається сезон гарбузів, який триватиме аж до весни. Разом із гарбузами радимо купувати в цьому місяці ріпу, виноград, порей і броколі та готувати з ними смачні закуски, салати, супи та основні страви.
"Франшиза", "Дисклеймер", "Істерія!": 14 серіалів жовтня
У жовтні глядачів чекає чимало цікавих прем'єр, а також продовження улюблених серіалів. Цього місяця вийдуть нові сезони популярних шоу, таких як “Зовнішні мілини” та “Терапія”, а також нові серіали на кшталт “Франшизи” про світ кіноіндустрії та психологічний трилер “Дисклеймер” Альфонсо Куарона з Кейт Бланшетт. Детальніше – в добірці БЖ.
Новини
“Епіцентр” відкрив під Києвом перший ТРЦ з власним озером та водоспадом
28 вересня запустили першу чергу ТРЦ “Епіцентр“ в Чабанах Київської області.
У Києві облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку: де саме
У Києві на вулиці Кирилівській облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку. Її вже заасфальтували та вклали тактильну плитку.
"Нова пошта" підвищила ціни на доставку: скільки коштуватиме відправлення посилки
"Нова пошта" підвищила ціни на доставку документів, посилок та вантажів з 1 жовтня.
У Києві втретє не вдалося продати на аукціоні хмарочос-недобуд Sky Towers
У Києві втретє не вдалося продати на аукціоні хмарочос-недобуд Sky Towers. Аукціон з продажу найбільшого недобудованого хмарочосу в Україні мав пройти 27 вересня. Однак торги так і не відбулися.
В Україні почали діяти ліміти у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту
В Україні почали діяти ліміти у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту. Обмеження набули чинності з 1 жовтня і триватимуть протягом 6 місяців. Ліміт діятиме лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
“Охматдит” оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому рф корпусі лікарні
“Охматдит” оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому рф корпусі лікарні. Тендерні торги зареєстрували у системі Prozorro 30 вересня.
Для захисту від російських атак Київської ГЕС та ГАЕС витратили 372 млн грн
Для захисту від російських атак Київської ГЕС та ГАЕС витратили 372 млн грн. "Укргідроенерго" уклало 21 угоду.
У Дарницькому районі хочуть облаштувати безшумні трамвайні колії
У Дарницькому районі хочуть облаштувати безшумні трамвайні колії. Планується закупівля шпал та іншого залізничного обладнання для Дарницького депо, яке розташоване на вулиці Павла Усенка.
Закинуту історичну будівлю на Гоголівській продали забудовнику за понад 51 млн грн
Закинуту історичну будівлю на Гоголівській, 7 продали забудовнику за понад 51 млн грн. Зазначається, що будинок придбала будівельна компанія "Строїтель-П" з Дніпра.
Київський метрополітен переплатив близько 160 млн грн за доставку варшавських вагонів
"Київський метрополітен" переплатив 160 млн грн за транспортування вагонів, отриманих від європейських партнерів, за реальної ринкової вартості такого перевезення 30 млн грн.
У Києві вчетверте виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers
У Києві вчетверте виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers. До цього Sky Towers намагались продати три рази, останній аукціон так і не відбувся. Нові торги заплановано на 28 жовтня.
На Дмитрівській горіла історична будівля, яку передали забудовнику
На Дмитрівській, 66Б 3 жовтня горіла історична будівля.
З Теремків до Васильківської запустять новий тимчасовий автобус: активісти розповіли, що з ним не так
Із 5 жовтня запустять новий тимчасовий автобус №120 "Кібернетичний центр - станція метро "Васильківська" з метою обстеження пасажиропотоків на окремих ділянках транспортної мережі Києва.
У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори
У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори. Під час реконструкції світлофорів понижують бордюри, встановлюють тактильну плитку та пристрої звукового супроводу для людей з вадами зору.
Київ отримав 55 автомобілів для міських потреб від Лейпцига
Киів отримав від міста-побратима Лейпцига партію допомоги у вигляді 55 авто різного типу для забезпечення життєдіяльності міста.