Найцікавіше за тиждень: Як у різних містах світу покращують якість повітря та 14 серіалів жовтня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Проблема забрудненості повітря – вже давно має загальносвітовий масштаб, і у багатьох містах її у різний спосіб, але досить дієво вирішують. Зібрали кілька цікавих кейсів із різних куточків світу, які можуть допомогти Києву покращити ситуацію із забрудненням повітря .

Підбірки

Історія часто знаходить своє відображення в тому чи іншому виді мистецтва. Ми зібрали перелік серіалів, події яких засновані або відтворюють історичну дійсність різних епох. Детальніше – в підбірці БЖ.

Ми зібрали для вас 7 місць в Україні, куди можна поїхати восени.

Зібрали для вас 9 виставок у Києві, які варто відвідати у жовтні.

Другий місяць осені тішить розмаїттям сезонних продуктів. Продовжується сезон цвітної капусти та груш, ще можна знайти баклажани та інжир. А також вривається сезон гарбузів, який триватиме аж до весни. Разом із гарбузами радимо купувати в цьому місяці ріпу, виноград, порей і броколі та готувати з ними смачні закуски, салати, супи та основні страви.

У жовтні глядачів чекає чимало цікавих прем'єр, а також продовження улюблених серіалів. Цього місяця вийдуть нові сезони популярних шоу, таких як “Зовнішні мілини” та “Терапія”, а також нові серіали на кшталт “Франшизи” про світ кіноіндустрії та психологічний трилер “Дисклеймер” Альфонсо Куарона з Кейт Бланшетт. Детальніше – в добірці БЖ.

Новини

28 вересня запустили першу чергу ТРЦ “Епіцентр“ в Чабанах Київської області.

У Києві на вулиці Кирилівській облаштували першу "віденську" трамвайну зупинку. Її вже заасфальтували та вклали тактильну плитку.

"Нова пошта" підвищила ціни на доставку документів, посилок та вантажів з 1 жовтня.

У Києві втретє не вдалося продати на аукціоні хмарочос-недобуд Sky Towers. Аукціон з продажу найбільшого недобудованого хмарочосу в Україні мав пройти 27 вересня. Однак торги так і не відбулися.

В Україні почали діяти ліміти у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту. Обмеження набули чинності з 1 жовтня і триватимуть протягом 6 місяців. Ліміт діятиме лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

“Охматдит” оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому рф корпусі лікарні. Тендерні торги зареєстрували у системі Prozorro 30 вересня.

Для захисту від російських атак Київської ГЕС та ГАЕС витратили 372 млн грн. "Укргідроенерго" уклало 21 угоду.

У Дарницькому районі хочуть облаштувати безшумні трамвайні колії. Планується закупівля шпал та іншого залізничного обладнання для Дарницького депо, яке розташоване на вулиці Павла Усенка.

Закинуту історичну будівлю на Гоголівській, 7 продали забудовнику за понад 51 млн грн. Зазначається, що будинок придбала будівельна компанія "Строїтель-П" з Дніпра.

"Київський метрополітен" переплатив 160 млн грн за транспортування вагонів, отриманих від європейських партнерів, за реальної ринкової вартості такого перевезення 30 млн грн.

У Києві вчетверте виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers. До цього Sky Towers намагались продати три рази, останній аукціон так і не відбувся. Нові торги заплановано на 28 жовтня.

На Дмитрівській, 66Б 3 жовтня горіла історична будівля.

Із 5 жовтня запустять новий тимчасовий автобус №120 "Кібернетичний центр - станція метро "Васильківська" з метою обстеження пасажиропотоків на окремих ділянках транспортної мережі Києва.

У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори. Під час реконструкції світлофорів понижують бордюри, встановлюють тактильну плитку та пристрої звукового супроводу для людей з вадами зору.

Киів отримав від міста-побратима Лейпцига партію допомоги у вигляді 55 авто різного типу для забезпечення життєдіяльності міста.