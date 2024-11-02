Найцікавіше за тиждень: 5 унікальних сіл в Україні, які варто відвідати та 10 виставок листопада

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Зібрали підбірку унікальних українських сіл, відвідавши які ви точно не пошкодуєте.

У цій статті ми розглянемо, в яких магазинах очікуються найбільші акції, що вигідно придбати в цей період, а також зосередимо увагу на українських брендах , які пропонують не лише знижки, а й ексклюзивні можливості для покупок.

Пропонуємо дюжину свіжих ідей закусок і коктейлів до святкування Гелловіну.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Якщо у вас на поличках зібралося чимало стареньких фоліантів, або ж ви хочете утилізувати книги країни-агресорки, — зібрали 7 місць, де це можна організувати у Києві.

Зібрали для вас 10 виставок у Києві, які варто відвідати у листопаді.

Новини

Бойовий колектив 1 ОШБ Да Вінчі ініціює початок публічного обговорення художньо-архітектурного проєкту пам’ятника, який буде встановлено на місці поховання Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла на території історичного урочища Аскольдова могила у Києві.

Київське водосховище різко обміліло. Рівень води у водоймі знизився на півтора-два метри, через що вода відступила від берега на сотні метрів.

Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по центральній частині Харкова, випустивши авіабомби, одна з яких влучила у Будинок державної промисловості (Держпром). Внаслідок атаки постраждали щонайменше 9 осіб.

Робоча група Київради з декомунізації підтримала рішення про демонтаж пам'ятників Михайлу Булгакову та Анні Ахматовій. Далі рішення має підтримати Київрада.

“Київпастранс” запланував закупівлю кондиціонерів для рухомого складу — вони призначені як для кабін водіїв, так і для пасажирських салонів. На шість кондиціонерів готові витратити 2 мільйони 284 тисячі 998 гривень.

На ВДНГ розпочали встановлення нових пандусів для безбар’єрного доступу до будівель.

У Дарницькому районі Києва запрацювала модернізована територіальна автоматизована система оповіщення, яка може працювати без світла і зв’язку.

Проєкт передбачає відновлення багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, закладів освіти, культури та соціальної сфери, а також зведення нового протирадіаційного укриття.

З 1 листопада на восьми ділянках Києва змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год.

Київська міська рада планує передати під забудову ще одну історичну памʼятку Києва, легалізувати будівництво ЖК на території заповідника "Стародавній Київ" та віддати під забудову частину Літературного скверу.

У КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав петицію, у якій кияни закликали припинити діяльність брухтоспалювального заводу ТОВ "АДМ" через шкідливі викиди.

Київ виділить 2,56 млрд грн “Київміськбуду” для добудови закинутих ЖК. Йдеться про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій. Відповідне рішення ухвалили 73 депутати.

КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” оголосило тендер на проєктування та будівництво першої черги дороги до аеропорту “Київ” (Жуляни). Загальна вартість проєкту складає 1,56 млрд гривень, а роботи планують завершити до середини 2026 року.

На Центральному вокзалі відкрили мініскульптуру “Повернення додому” від проєкту "Шукай!". Інсталяція символізує момент повернення українців, які прибувають на Центральний залізничний вокзал Києва з фронту та з-за кордону.