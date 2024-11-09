Найцікавіше за тиждень: Як мешканці Оболоні зробили свою багатоповерхівку енергоефективною та 12 серіалів листопада
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
“Я переїхала з Києва у Карпати і відкрила кав'ярню-книгарню посеред гір” – Історія закладу “Коцюбинський”
Письменниця Анна Павліченко цьогоріч здійснила свою мрію, відкривши кав’ярню-книгарню “Коцюбинський” посеред гір – у мальовничій Верховині. Розповідаємо про те, чим цікавий проєкт.
“Ми платимо за опалення вдвічі менше” – Як мешканці Оболоні зробили свою багатоповерхівку енергоефективною
16-поверховий будинок на проспекті Володимира Івасюка, 12-Д належить до ОСББ “Арован”, яке було засноване двадцять років тому. Сьогодні це один з небагатьох будинків міста, які стали енергоефективними. Тут встановили теплові насоси та планують встановлення сонячних панелей. Ініціатором змін став голова “Аровану” Денис Кукса, який зараз служить у лавах ЗСУ. У розмові з БЖ він розповів, як вдалося реалізувати цей проєкт.
Підбірки
Що готувати в листопаді: 7 рецептів із сезонних продуктів
Кінець осені не тішить таким розмаїттям овочів, фруктів і ягід, як, приміром, червень або липень, однак це не означає, що сезонних продуктів на ринках зараз немає. З яблук, грушок і коренеплодів, які доступні цією пори року, можна приготувати безліч смачних страв.
Єллоустоун, Бункер та Дюна: 12 серіалів листопада
Настає листопад, а це означає – ще більше серіалів для затишних домашніх вечорів за ноутбуком. На нас чекають довгоочікувані продовження улюблених історій на кшталт “Єллоустоуна”, “Бункера” та “Аркейн”, а також абсолютно нові серіали із зірковим кастом, зокрема Біллі Бобом Торнтоном, Демі Мур, Річардом Гіром та Майклом Фассбендером. Детальніше – в добірці БЖ.
Куди піти у Києві 8-10 листопада: Adam, Kyiv Food and Wine Festival, Жадан з вініловим реґі-альбомом
Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
У Києві побудують сучасний спортивний комплекс на місці стадіону “Локомотив”: що там буде
Київський стадіон “Локомотив”, який постраждав від ракетного обстрілу у січні цього року, перетворять на багатофункціональний сучасний спортивний комплекс.
У сквері на Чеховському провулку розібрали підпірну стінку: активісти збирають гроші на її відновлення
У сквері на Чеховському провулку комунальники здійснюють капітальний ремонт, у ході якого розібрали підпірну стінку 1912 року, з якої і почалася історія цього скверу більше 100 років тому.
У Києві створять артобʼєкт “Ключ Києва”: містян просять долучитися
Організатори мистецького проєкту “12” пропонують киянам здати свої старі ключі, щоб зробити їх частиною артоб’єкту “Ключ Києва”.
Першим містом, де тестуватимуть 5G стане Львів: подробиці
Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G. Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.
Історичну лісопильню Сніжка на Подолі майже повністю розібрали: фото
Історичну лісопильню Сніжка на Подолі майже повністю розібрали.
"Музей новітнього мистецтва" відкрився у Києві: в експозиції є роботи Анатолія Криволапа
У Києві 1 листопада відкрився "Музей новітнього мистецтва", розташований на території Київської міської галереї мистецтв "Лавра", який пропонує знайомство з роботами українських художників, які зробили значний внесок у сучасне українське мистецтво.
У Києві відреставрують садибу Лапинської: візуалізації
Садибу Лапинської на вулиці Гончара у Києві відреставрують.
У “Київ Цифровий” додали маршрутки, однак їхній рух не відображається
У “Київ Цифровий” додали інформацію про маршрутки, а саме їхні схеми руху та вартість проїзду.
У Києві облаштували десять нових мініскверів: де саме
У Києві облаштували десять нових мініскверів — по одному в кожному районі столиці.
У Києві хочуть змінити правила розміщення літніх майданчиків біля ресторанів: деталі
У Києві хочуть змінити правила розміщення літніх майданчиків біля ресторанів. Проєкт нового рішення опублікували на сайті Київської міської ради, а юристи Національної ресторанної асоціації України надали свої коментарі щодо нововведень.
Рух Подільсько-Воскресенським мостом відкриють “за кілька тижнів” – КМДА
Рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто планують відкрити “за кілька тижнів”. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських": як саме
У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських". Їх планують замінити на асфальтобетонні пагорби, які забезпечують більшу довговічність та ефективність у зниженні швидкості автівок.
У Гостомелі розікрали мільйони гривень, виділені на відбудову зруйнованого житла
Поліція Київської області підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у розкраданні коштів, виділених на відновлення зруйнованих під час війни житлових будинків.
Наземні переходи, які дублюють підземні, можуть з'явитися ще за 50 адресами у Києві
У Києві вже функціонує 6 переходів дублерів, наразі розглядається можливість облаштування таких переходів ще за 50 адресами.
У Києві запрацювала перша когенераційна установка, яка вироблятиме електроенергію і тепло
У Києві розпочала роботу перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт, яка вироблятимуть електроенергію та тепло.