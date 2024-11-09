Найцікавіше за тиждень: Як мешканці Оболоні зробили свою багатоповерхівку енергоефективною та 12 серіалів листопада

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Письменниця Анна Павліченко цьогоріч здійснила свою мрію, відкривши кав’ярню-книгарню “Коцюбинський” посеред гір – у мальовничій Верховині. Розповідаємо про те, чим цікавий проєкт.

16-поверховий будинок на проспекті Володимира Івасюка, 12-Д належить до ОСББ “Арован”, яке було засноване двадцять років тому. Сьогодні це один з небагатьох будинків міста, які стали енергоефективними . Тут встановили теплові насоси та планують встановлення сонячних панелей. Ініціатором змін став голова “Аровану” Денис Кукса, який зараз служить у лавах ЗСУ. У розмові з БЖ він розповів, як вдалося реалізувати цей проєкт.

Підбірки

Кінець осені не тішить таким розмаїттям овочів, фруктів і ягід, як, приміром, червень або липень, однак це не означає, що сезонних продуктів на ринках зараз немає. З яблук, грушок і коренеплодів, які доступні цією пори року, можна приготувати безліч смачних страв.

Настає листопад, а це означає – ще більше серіалів для затишних домашніх вечорів за ноутбуком. На нас чекають довгоочікувані продовження улюблених історій на кшталт “Єллоустоуна”, “Бункера” та “Аркейн”, а також абсолютно нові серіали із зірковим кастом, зокрема Біллі Бобом Торнтоном, Демі Мур, Річардом Гіром та Майклом Фассбендером. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Київський стадіон “Локомотив”, який постраждав від ракетного обстрілу у січні цього року, перетворять на багатофункціональний сучасний спортивний комплекс.

У сквері на Чеховському провулку комунальники здійснюють капітальний ремонт, у ході якого розібрали підпірну стінку 1912 року, з якої і почалася історія цього скверу більше 100 років тому.

Організатори мистецького проєкту “12” пропонують киянам здати свої старі ключі, щоб зробити їх частиною артоб’єкту “Ключ Києва”.

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G. Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Історичну лісопильню Сніжка на Подолі майже повністю розібрали.

У Києві 1 листопада відкрився "Музей новітнього мистецтва", розташований на території Київської міської галереї мистецтв "Лавра", який пропонує знайомство з роботами українських художників, які зробили значний внесок у сучасне українське мистецтво.

Садибу Лапинської на вулиці Гончара у Києві відреставрують.

У “Київ Цифровий” додали інформацію про маршрутки, а саме їхні схеми руху та вартість проїзду.

У Києві облаштували десять нових мініскверів — по одному в кожному районі столиці.

У Києві хочуть змінити правила розміщення літніх майданчиків біля ресторанів. Проєкт нового рішення опублікували на сайті Київської міської ради, а юристи Національної ресторанної асоціації України надали свої коментарі щодо нововведень.

Рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто планують відкрити “за кілька тижнів”. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських". Їх планують замінити на асфальтобетонні пагорби, які забезпечують більшу довговічність та ефективність у зниженні швидкості автівок.

Поліція Київської області підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у розкраданні коштів, виділених на відновлення зруйнованих під час війни житлових будинків.

У Києві вже функціонує 6 переходів дублерів, наразі розглядається можливість облаштування таких переходів ще за 50 адресами.