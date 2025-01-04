Найцікавіше за тиждень: 10 книг 2024 року від українських авторів та 5 виставок січня у Києві

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Зібрали для вас повноцінне меню на Новий рік зі страв української кухні, починаючи від канапок з оселедцем на закуску і закінчуючи автентичним рецептом «фальшивий заєць» і медівником на десерт.

Рік Дракона виявився багатим не лише на події, а й на книжкові новинки. Ми підбили підсумки десяткою знакових книг 2024 року . Розширюємо та доповнюємо їх добіркою видань від українських письменників і письменниць.

Зібрали добірку книжок , з якими класно вирушити на зимовий ретрит.

Ми зібрали 10 стрічок, дія яких відбувається у новорічно-різдвяні дні і які точно здивують цікавими поворотами сюжету.

Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій першого місяця 2025 року.

Ми зібрали для вас добірку вистав січня у київських театрах, які вартують вашої уваги.

Новини

На фасаді ліцею №303 на Позняках збережуть мозаїку.

Печерська окружна прокуратура подала позов на забудовника ТОВ “Апартбудгруп”, що незаконно захопив землю в архітектурному кварталі Добровольського на Звіринці (Печерськ).

Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.

З 2 до 31 січня в Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок .

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт, накладений на садибу Барбана, що знаходиться на вулиці Обсерваторній.

Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть.

В Гостомелі на вулиці Остромирській, 67 відновили багатоквартирний житловий будинок, зруйнований росіянами. Понад 60 його мешканців тепер можуть повернутися до своїх осель.

У Києві триває боротьба з незаконними ялинковими ярмарками. За останній період демонтували вже 29 таких майданчиків.

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко разом “Укрзалізницею” запустив гаряче меню в поїздах.

McDonald's відкрив новий ресторан у Києві на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе, біля станції метро “Бориспільська”.

Біля озера Вербне на Оболоні капітально відремонтували зону відпочинку .

Кінцева зупинка “ДВРЗ” трамвайних маршрутів №№ 23, 32, 33 відновила роботу. При її здачі не врахували умови безбар'єрності.

У середу, 1 січня, Росія атакувала Київ ударними безпілотниками.

Історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року.