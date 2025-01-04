Найцікавіше за тиждень: 10 книг 2024 року від українських авторів та 5 виставок січня у Києві

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Українське меню на Новий рік: від закусок до десерту

Зібрали для вас повноцінне меню на Новий рік зі страв української кухні, починаючи від канапок з оселедцем на закуску і закінчуючи автентичним рецептом «фальшивий заєць» і медівником на десерт.

10 книг 2024 року від українських авторів

Рік Дракона виявився багатим не лише на події, а й на книжкові новинки. Ми підбили підсумки десяткою знакових книг 2024 року. Розширюємо та доповнюємо їх добіркою видань від українських письменників і письменниць.

7 книг на Новий рік: що читати під час зимових канікул

Зібрали добірку книжок, з якими класно вирушити на зимовий ретрит.

10 небанальних фільмів на Різдво і Новий рік

Ми зібрали 10 стрічок, дія яких відбувається у новорічно-різдвяні дні і які точно здивують цікавими поворотами сюжету.

5 виставок січня у Києві

Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій першого місяця 2025 року.

7 вистав січня у Києві

Ми зібрали для вас добірку вистав січня у київських театрах, які вартують вашої уваги.

Новини

На фасаді ліцею на Позняках збережуть мозаїку

На фасаді ліцею №303 на Позняках збережуть мозаїку.

На Печерську забудовник незаконно захопив землю - прокуратура подала позов

Печерська окружна прокуратура подала позов на забудовника ТОВ “Апартбудгруп”, що незаконно захопив землю в архітектурному кварталі Добровольського на Звіринці (Печерськ).

Будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні законсервують: причина

Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.

Куди здати новорічну ялинку на переробку у Києві: адреси

З 2 до 31 січня в Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок.

Суд скасував арешт садиби Барбана: вона знову під загрозою

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт, накладений на садибу Барбана, що знаходиться на вулиці Обсерваторній.

Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть: Київрада підтримала петицію

Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть.

В Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами

В Гостомелі на вулиці Остромирській, 67 відновили багатоквартирний житловий будинок, зруйнований росіянами. Понад 60 його мешканців тепер можуть повернутися до своїх осель.

Київ очищають від незаконних ялинкових ярмарків: демонтували майже 30 точок

У Києві триває боротьба з незаконними ялинковими ярмарками. За останній період демонтували вже 29 таких майданчиків.

У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко разом “Укрзалізницею” запустив гаряче меню в поїздах.

McDonald's відкрив новий заклад біля метро “Бориспільська”

McDonald's відкрив новий ресторан у Києві на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе, біля станції метро “Бориспільська”.

Біля озера Вербне на Оболоні відремонтували зону відпочинку: фото

Біля озера Вербне на Оболоні капітально відремонтували зону відпочинку.

На ДВРЗ відкрили "неінклюзивну" трамвайну зупинку – вона недоступна маломобільним людям

Кінцева зупинка “ДВРЗ” трамвайних маршрутів №№ 23, 32, 33 відновила роботу. При її здачі не врахували умови безбар'єрності.

Атака дронів на Київ у Новорічну ніч: зруйнований будинок на Печерську, 7 постраждалих

У середу, 1 січня, Росія атакувала Київ ударними безпілотниками.

Будинок Спілки письменників України постраждав унаслідок атаки на Київ

Історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року.

Історичний будинок на Банковій пошкодив російський дрон – зруйновано унікальну вежу-ротонду

Пам'ятку архітектури на вулиці Банковій було пошкоджено під час атаки на Київ 1 січня 2025 року.

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Опубліковано: 04 січня 2025
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