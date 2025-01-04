Найцікавіше за тиждень: 10 книг 2024 року від українських авторів та 5 виставок січня у Києві
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
Українське меню на Новий рік: від закусок до десерту
Зібрали для вас повноцінне меню на Новий рік зі страв української кухні, починаючи від канапок з оселедцем на закуску і закінчуючи автентичним рецептом «фальшивий заєць» і медівником на десерт.
10 книг 2024 року від українських авторів
Рік Дракона виявився багатим не лише на події, а й на книжкові новинки. Ми підбили підсумки десяткою знакових книг 2024 року. Розширюємо та доповнюємо їх добіркою видань від українських письменників і письменниць.
7 книг на Новий рік: що читати під час зимових канікул
Зібрали добірку книжок, з якими класно вирушити на зимовий ретрит.
10 небанальних фільмів на Різдво і Новий рік
Ми зібрали 10 стрічок, дія яких відбувається у новорічно-різдвяні дні і які точно здивують цікавими поворотами сюжету.
5 виставок січня у Києві
Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій першого місяця 2025 року.
7 вистав січня у Києві
Ми зібрали для вас добірку вистав січня у київських театрах, які вартують вашої уваги.
Новини
На фасаді ліцею на Позняках збережуть мозаїку
На фасаді ліцею №303 на Позняках збережуть мозаїку.
На Печерську забудовник незаконно захопив землю - прокуратура подала позов
Печерська окружна прокуратура подала позов на забудовника ТОВ “Апартбудгруп”, що незаконно захопив землю в архітектурному кварталі Добровольського на Звіринці (Печерськ).
Будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні законсервують: причина
Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.
Куди здати новорічну ялинку на переробку у Києві: адреси
З 2 до 31 січня в Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок.
Суд скасував арешт садиби Барбана: вона знову під загрозою
Шевченківський районний суд Києва скасував арешт, накладений на садибу Барбана, що знаходиться на вулиці Обсерваторній.
Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть: Київрада підтримала петицію
Мозаїку Алли Горської на ресторані “Вітряк” у Києві збережуть.
В Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами
В Гостомелі на вулиці Остромирській, 67 відновили багатоквартирний житловий будинок, зруйнований росіянами. Понад 60 його мешканців тепер можуть повернутися до своїх осель.
Київ очищають від незаконних ялинкових ярмарків: демонтували майже 30 точок
У Києві триває боротьба з незаконними ялинковими ярмарками. За останній період демонтували вже 29 таких майданчиків.
У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни
Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко разом “Укрзалізницею” запустив гаряче меню в поїздах.
McDonald's відкрив новий заклад біля метро “Бориспільська”
McDonald's відкрив новий ресторан у Києві на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе, біля станції метро “Бориспільська”.
Біля озера Вербне на Оболоні відремонтували зону відпочинку: фото
Біля озера Вербне на Оболоні капітально відремонтували зону відпочинку.
На ДВРЗ відкрили "неінклюзивну" трамвайну зупинку – вона недоступна маломобільним людям
Кінцева зупинка “ДВРЗ” трамвайних маршрутів №№ 23, 32, 33 відновила роботу. При її здачі не врахували умови безбар'єрності.
Атака дронів на Київ у Новорічну ніч: зруйнований будинок на Печерську, 7 постраждалих
У середу, 1 січня, Росія атакувала Київ ударними безпілотниками.
Будинок Спілки письменників України постраждав унаслідок атаки на Київ
Історичний будинок, де розміщується Спілка письменників України, постраждав від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року.
Історичний будинок на Банковій пошкодив російський дрон – зруйновано унікальну вежу-ротонду
Пам'ятку архітектури на вулиці Банковій було пошкоджено під час атаки на Київ 1 січня 2025 року.