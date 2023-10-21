Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які реставрують старі міські двері та гід Солом’янкою

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

У Києві активісти ГО «Справжній Київ» відновлюють старовинні двері хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Так містяни продовжують справу загиблого на війні краєзнавця Сергія Миронова , який започаткував рух із відновлення історичних дверей Києва.

Координаторка руху Неллі Чудна розповідає , як активісти власними силами зберігають автентичні двері в Києві, зустрічаються з опором сусідів та намагаються зробити відновленням модним.

У рубриці "За що я люблю свій район" жителі київських районів розповідають, за що вони їх люблять і ненавидять, діляться історіями і радять цікаві місця.

Про Солом’янку розповідає музикант , автор хіта про пса Патрона Іван Марунич.

Підбірки

Зібрали сім брендів, у яких можна придбати речі, створені з любов’ю до столиці.

Зі шніцелем чи з мармурової яловичиною, з тигровими креветками чи з рослинним м’ясом, з фалафелем чи з сиром... В лаваші, в булочці з ферментованого тіста чи на тарілці, на вугіллі чи на грилі.

Розповідаємо, де в Києві готують шаурму, дьоери, гірос та інші подібні страви.

Новини

Нещодавно адміністрація КПІ повідомила про намір нанести на фасад 9 корпусу мурал. З’явилися перші ескізи, від яких студенти та студентки відмовилися, але після цього запропонували нові.

Тепер її має розглянути міська влада.

Попри приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, пам’ятку архітектури — будинок Целестина Верлє – продовжують розбирати.

Комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини підтримала петицію щодо заборони знесення історичних будівель у Києві, однак депутати пропонують залучити до роботи й інші Департаменти і створити робочу групу.

Протягом двох тижнів мають привести до ладу дві прощальні зали. Наступного року планують розпочати реставрацію.

Наразі за самовільне встановлення балконів, дверей, терас чи добудов на пам’ятках уже штрафують, однак суми штрафів хочуть збільшити.

19 жовтня територія Національного музею історії України у Другій світовій війні стала доступною для відвідування . А 20 жовтня відкрили доступ до оглядового майданчика на Батьківщині-Матері.

Допомогу в будівництві системи управління відходами запропонувала міжнародна компанія Miyamoto International.

На реставрацію витратять 10,5 тисяч гривень. Відновленням займатиметься громадська організація «Справжній Київ». Раніше демонтували старовинні вітражні двері комунальної аптеки «Фармація», розташованої на вулиці Богдана Хмельницького, 42 у колишньому прибутковому будинку Фальберга. Двері вдалося зберегти.

Розповідаємо, що відбувається.

У 2024 році в Києві з’являться дощові сади, що знизять навантаження на основну систему каналізації. Також комунальники планують почати озеленення трамвайних колій та зупинок громадського транспорту.

По вул. Генерала Шаповала 1-3 виконуються будівельні роботи на межі Солом’янського ландшафтного парку. Місцеві мешканці закликають міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки з замовником будівництва та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку. Наразі будівництво призупинили.

Українська студія дизайну та архітектури MAKHNO Studio представила концепт зупинки-сховища з 3D-друку. Наразі проєкт проходить випробування. Зупинку-сховище перевіряють на стійкість, тестують різні суміші, шукають ідеальне співвідношення міцності та вартості.

У ресторані можна скуштувати різні види тостів, салатів, десертів, сніданки та напої.

Заклад запрацює 21 жовтня на вулиці Саперно-Слобідській, 25/4.