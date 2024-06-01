Найцікавіше за тиждень: 6 унікальних музеїв України та 13 серіалів червня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
15 подій Книжкового Арсеналу, які варто відвідати
Розповідаємо про найцікавіші заходи фестивалю.
6 унікальних музеїв України, які варто відвідати
Серед безлічі українських музеїв є направду дивовижні. Зібрали шість таких закладів, які відкривають нові грані нашої культури, історії та мистецтва.
Холодна кава: 6 рецептів для спекотного дня
Пропонуємо вам кілька рецептів холодної кави, що прикрасить спекотні дні.
Куди піти у Києві 31 травня – 2 червня: Фестиваль вуличної їжі, Книжковий Арсенал та ДахаБраха
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
7 комплексів з басейнами просто неба під Києвом
Підготували для вас підбірку відпочинкових комплексів під Києвом з басейнами і мальовничою природою, щоб напередодні спекотних вихідних ви змогли спланувати своє дозвілля.
Продовження “Бріджертонів”, “Земля жінок” та “Ведмідь”: 13 серіалів червня
У червні на глядачів чекає повернення низки улюблених серіалів, на кшталт “Ведмедя”, “Бріджертонів” та “Хлопаків”. Детальніше – в підбірці БЖ.
Новини
КМДА відхилила історичну довідку на статус памʼятки для фундаментів палацу Розумовського
Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА відхилила історичну довідку на статус памʼятки для фундаментів палацу Розумовського, 1790 року.
На Оболонському острові облаштували нову рекреаційну зону: фото
У Києві відкрили велику рекреаційну зону на острові Оболонський.
Пляжний сезон у Києві знову не відкриватимуть
У Києві цього року, як і минулі два, не буде пляжного сезону, але попри це на деяких пляжах розгорнуть 24 рятувальні пости.
Біля станції метро “Політехнічний інститут” встановили парклет. Що з ним не так
У Києві встановили парклет біля станції метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою.
На Печерську реконструюють сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: яким він буде
У Печерському районі планують капітальний ремонт скверу Дмитра Коцюбайла.
У Києві цього року у майже 400 будинках встановлять пандуси: за якими адресами
У всіх районах Києва затвердили адреси будинків, де у 2024 році встановлять пандуси або електропідйомники.
Оболонський острів та міст-хвиля коштували Києву 200 млн гривень
На облаштування моста-хвилі та Оболонського острова поруч із ним із бюджета міста було витрачено 200 млн гривень.
У Києві вперше за три роки пройде фестиваль Atlas: коли відбудеться і хто виступить
12-14 липня у Blockbuster Mall пройде музичний фестиваль Atlas. Його проведуть уперше за 3 роки.
На ремонт мосту Метро витратять понад 2 мільярди гривень
"Київавтодор" оголосив тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро.
Власник відреставрує будинок-пам’ятку на Андріївському узвозі
Власник уклав охоронний договір на будівлю на Андріївському узвозі 18, що є пам’яткою архітектури.
На львівському вокзалі перебудують високі перони та встановлять ліфти
"Укрзалізниця" запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч щодо початку проєктування реконструкції львівського вокзалу, аби зробити його більш доступним.
Усі ЦНАПи Києва доступні для людей з інвалідністю — КМДА
Усі ЦНАПи Києва облаштовані з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Київське метро збільшує інтервал руху між поїздами через дефіцит робітників
Київський метрополітен змінить графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників.
Без Юрія Гагаріна: у Києві перейменували бібліотеку та дали назви двом скверам
Київська міська рада перейменувала бібліотеку імені Юрія Гагаріна та присвоїла нові назви двом скверам.
Зали прощання київського крематорію планують реставрувати
У Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.