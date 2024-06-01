Найцікавіше за тиждень: 6 унікальних музеїв України та 13 серіалів червня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Розповідаємо про найцікавіші заходи фестивалю.

Серед безлічі українських музеїв є направду дивовижні. Зібрали шість таких закладів, які відкривають нові грані нашої культури, історії та мистецтва.

Пропонуємо вам кілька рецептів холодної кави, що прикрасить спекотні дні.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Підготували для вас підбірку відпочинкових комплексів під Києвом з басейнами і мальовничою природою, щоб напередодні спекотних вихідних ви змогли спланувати своє дозвілля.

У червні на глядачів чекає повернення низки улюблених серіалів, на кшталт “Ведмедя”, “Бріджертонів” та “Хлопаків”. Детальніше – в підбірці БЖ.

Новини

Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА відхилила історичну довідку на статус памʼятки для фундаментів палацу Розумовського, 1790 року.

У Києві відкрили велику рекреаційну зону на острові Оболонський.

У Києві цього року, як і минулі два, не буде пляжного сезону, але попри це на деяких пляжах розгорнуть 24 рятувальні пости.

У Києві встановили парклет біля станції метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою.

У Печерському районі планують капітальний ремонт скверу Дмитра Коцюбайла.

У всіх районах Києва затвердили адреси будинків, де у 2024 році встановлять пандуси або електропідйомники.

На облаштування моста-хвилі та Оболонського острова поруч із ним із бюджета міста було витрачено 200 млн гривень.

12-14 липня у Blockbuster Mall пройде музичний фестиваль Atlas. Його проведуть уперше за 3 роки.

"Київавтодор" оголосив тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро.

Власник уклав охоронний договір на будівлю на Андріївському узвозі 18, що є пам’яткою архітектури.

"Укрзалізниця" запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч щодо початку проєктування реконструкції львівського вокзалу, аби зробити його більш доступним.

Усі ЦНАПи Києва облаштовані з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Київський метрополітен змінить графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників.

Київська міська рада перейменувала бібліотеку імені Юрія Гагаріна та присвоїла нові назви двом скверам.

У Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.