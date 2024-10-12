Найцікавіше за тиждень: Як перевірити стан повітря онлайн та 8 простих рецептів страв з гарбузом

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Розповідаємо, як відстежувати якість повітря за допомогою інтерактивних карт, чатботів і мобільних застосунків.

Розповідаємо про солоні страви з гарбузом. Впевнені, щось із цього точно вам буде до душі!

Ми зібрали найцікавіші багатосерійні історії з Великої Британії, які найкраще відображають британську культуру та кінематографічні традиції. Детальніше – в підбірці БЖ.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Наводимо перелік продуктів, з яких можна робити настоянки і наливки, а також покрокові рецепти напоїв із них.

Новини

Підприємству ТОВ “АДМ” зупинять дозвіл на викиди забруднюючих речовин, через численні скарги жителів Києва щодо якості повітря.

У Голосіївському парку з’явиться пам'ятний камінь на честь військовополонених з “Азовсталі”, які загинули в Оленівці.

До кінця 2024 року Київ планують з’єднати зі словацькими містами Братислава та Кошице. Залізничний маршрут передбачає пересадку в Чопі, що полегшить подорожі між столицями обох країн.

Земельна комісія Київради передала під забудову ділянку в охоронній зоні памʼятки будинку Т. Толубєєва, 1882 року, що на вулиці Верхній Вал, 42.

Житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, який встановив обладнання для сонячної генерації, постачатиме надлишкову електроенергію у загальну енергомережу країни.

Новий застосунок матиме поліпшений функціонал і зможе значно спростити процеси відправлення та отримання посилок.

У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки. Це вже 45-а скульптура, встановлена проєктом “Шукай!”.

На вулиці Князів Островських у Києві облаштували 65 делінеаторів на ділянці довжиною 97 метрів.

У більшості районів Києва облаштували вуличні меблі, що поєднують місця для відпочинку з елементами озеленення. Всього у місті нараховується 10 таких об'єктів.

"Будинок з хлібною лавкою", який розташований на вулиці Ярославів Вал, 27, та є пам'яткою архітектури, знову почали розбирати будівельники.

У Бучі відкрили перший інклюзивний дитячий майданчик, створений за британськими стандартами доступності й безбар’єрності.

Петиція щодо заклику посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці від транспортних засобів набрала необхідну кількість голосів.

Мозаїчне панно розташоване на будівлі ліцею №98 на вулиці Микитенка. Роботи ще тривають.

5 київських університетів потрапили до переліку найкращих вишів світу за версією World University Rankings 2025 від агенції Times Higher Education.

Під час розчистки та благоустрію озера Синє на Виноградарі завдали збитки у розмірі понад 700 тисяч гривень. Внаслідок чого колишньому посадовцю КП "Плесо" повідомили про підозру.