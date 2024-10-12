Найцікавіше за тиждень: Як перевірити стан повітря онлайн та 8 простих рецептів страв з гарбузом
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
Як перевірити стан повітря онлайн: мапи, міжнародні платформи, чатботи й мобільні застосунки
Розповідаємо, як відстежувати якість повітря за допомогою інтерактивних карт, чатботів і мобільних застосунків.
Що готувати з гарбузом: 8 простих рецептів на щодень
Розповідаємо про солоні страви з гарбузом. Впевнені, щось із цього точно вам буде до душі!
Чорне дзеркало, Шерлок і Покидьки: 15 найцікавіших британських серіалів
Ми зібрали найцікавіші багатосерійні історії з Великої Британії, які найкраще відображають британську культуру та кінематографічні традиції. Детальніше – в підбірці БЖ.
Куди піти у Києві 11-13 жовтня: концерт "Океану Ельзи", благодійний Кураж та фестиваль дерунів
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Наливки та настоянки: 7 рецептів, які можна приготувати вдома
Наводимо перелік продуктів, з яких можна робити настоянки і наливки, а також покрокові рецепти напоїв із них.
Новини
У Києві підприємству, яке забруднювало повітря, зупинять дію дозволу на викиди — КМДА
Підприємству ТОВ “АДМ” зупинять дозвіл на викиди забруднюючих речовин, через численні скарги жителів Києва щодо якості повітря.
У Голосіївському парку планують встановити пам'ятний камінь на честь загиблих в Оленівці
У Голосіївському парку з’явиться пам'ятний камінь на честь військовополонених з “Азовсталі”, які загинули в Оленівці.
До кінця року планують запустити залізничне сполучення між Києвом і Братиславою
До кінця 2024 року Київ планують з’єднати зі словацькими містами Братислава та Кошице. Залізничний маршрут передбачає пересадку в Чопі, що полегшить подорожі між столицями обох країн.
Київрада передала під забудову ділянку в охоронній зоні памʼятки будинку Толубєєва
Земельна комісія Київради передала під забудову ділянку в охоронній зоні памʼятки будинку Т. Толубєєва, 1882 року, що на вулиці Верхній Вал, 42.
Багатоповерхівка в Києві вперше в Україні продаватиме державі енергію від сонячних батарей
Житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, який встановив обладнання для сонячної генерації, постачатиме надлишкову електроенергію у загальну енергомережу країни.
"Укрпошта" запустить новий мобільний застосунок у листопаді: які функції там будуть
Новий застосунок матиме поліпшений функціонал і зможе значно спростити процеси відправлення та отримання посилок.
У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото
У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки. Це вже 45-а скульптура, встановлена проєктом “Шукай!”.
Біля Арсенальної встановили делінеатори проти стихійного паркування: фото
На вулиці Князів Островських у Києві облаштували 65 делінеаторів на ділянці довжиною 97 метрів.
У Києві вже встановили 10 парклетів з озелененням: для чого їх облаштовують
У більшості районів Києва облаштували вуличні меблі, що поєднують місця для відпочинку з елементами озеленення. Всього у місті нараховується 10 таких об'єктів.
На Ярославовому Яру будівельники знову почали розбирати "Будинок з хлібною лавкою"
"Будинок з хлібною лавкою", який розташований на вулиці Ярославів Вал, 27, та є пам'яткою архітектури, знову почали розбирати будівельники.
У Бучі облаштували перший інклюзивний дитячий майданчик: фото
У Бучі відкрили перший інклюзивний дитячий майданчик, створений за британськими стандартами доступності й безбар’єрності.
Кияни закликають посилити контроль за авто, які їздять без глушників
Петиція щодо заклику посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці від транспортних засобів набрала необхідну кількість голосів.
У Дніпровському районі мозаїку на фасаді ліцею закрили утепленням
Мозаїчне панно розташоване на будівлі ліцею №98 на вулиці Микитенка. Роботи ще тривають.
5 київських університетів потрапили до переліку найкращих вишів світу
5 київських університетів потрапили до переліку найкращих вишів світу за версією World University Rankings 2025 від агенції Times Higher Education.
Озеро Синє на Виноградарі розчистили із багатотисячними збитками
Під час розчистки та благоустрію озера Синє на Виноградарі завдали збитки у розмірі понад 700 тисяч гривень. Внаслідок чого колишньому посадовцю КП "Плесо" повідомили про підозру.