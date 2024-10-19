Найцікавіше за тиждень: 4 українські компанії, які створюють мобільні укриття та 7 рецептів кави для холодної осені
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
“Капсула життя”, “Щит”, Safe Palace: 4 українські компанії, які створюють мобільні укриття
Коли не всі міські укриття відчинені або мають неналежні умови — це надихає винахідників створювати невеликі укриття на замовлення. Деякі із таких конструкцій можна навіть розмістити у квартирі.
Куди піти у Києві 18-20 жовтня: Latexfauna, Kola і День народження Garage та Closer
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Гарбузове лате та ще 7 рецептів кави для холодної осені
Пропонуємо вам рецепти кавових напоїв з осінніми смаками, які чудово зігріють і подарують заряд бадьорості.
Новини
Дивіться, як будується з'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту та Троєщину
З'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на Троєщину знову активно будується.
Річку Либідь планують розчистити за понад 62 млн гривень: подробиці
Русло річки Либідь у Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва планують обстежити та розчистити.
В Оболонському районі рятують від забруднення озеро Мінське, у якому загинула риба
В Оболонському районі рятують від забруднення озеро Мінське, у якому загинула риба. Фахівці виявили загиблу рибу під час планового огляду озера. Лабораторні дослідження показали підвищений рівень аміаку у воді. Це, ймовірно, і призвело до загибелі риби.
Місцеві жителі занепокоєні облаштуванням інклюзивного скверу у Чеховському провулку: подробиці
У Києві мешканці будинку №11 по Чеховському провулку, що у Шевченківському районі міста занепокоєні ініціативою Київради облаштувати сквер біля їх будинку.
На вулиці Чорновола у Києві розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту
У Києві на вулиці Чорновола розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту. Розмітку вже нанесли від вулиці Січових Стрільців до Золотоустівської та від вулиці Андрющенка до зʼїздів на Берестейській проспект.
В Україні обмежать швидкість на дорогах до 50 км/год: коли саме
З 1 листопада в Україні вводяться нові обмеження швидкості на дорогах, зокрема, швидкість руху буде знижено до 50 км/год.
“Київхліб” закрив п’ять із шести магазинів без касирів у Києві: чому
“Київхліб” закрив п’ять із шести своїх магазинів без касирів у Києві. У компанії пояснили це низкою проблем, зокрема діяльністю зловмисників і частими відключеннями світла.
Вулицю на Лук’янівці назвуть на честь загиблого оборонця Маріуполя Василя Копаня
Вулицю на Лук’янівці перейменують на честь загиблого військового Василя Копаня. Йдеться про вулицю Герцена Шевченківському районі Києва.
"Охматдит" підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні
НДСЛ "Охматдит" 16 жовтня підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні, яка була пошкоджена через російську атаку.
"Укрзалізниця" хоче створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на залізничних вокзалах
Після більш ніж річної перерви "Укрзалізниця" відновлює аукціони з оренди площ, щоб на вокзалах країни з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого.
На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни: фото
На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни. Модуль запрацював у Василькові.
До власності міста повернули ділянку у Дніпровському районі, яку раніше віддали під забудову
Північний апеляційний господарський суд повернув у власність Києва земельну ділянку, яку приватне товариство взяло в оренду ще у 2008 році під будівництво будинків.
"Літаючу тарілку" вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що є порушенням охоронних зон памʼятки
Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що порушує охоронні зони пам'ятки.
Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже у листопаді: у ньому закладені 3 станції метро
Подільсько-Воскресенський міст у Києві можуть відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада цього року. Нині вже побудували ділянку до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая.
У Києві на виставці представили новий водневий тролейбус
На щорічній виставці присвяченій комунальним сервісам, благоустрою та міському транспорту, ТОВ "Політехносервіс" представив модель тролейбуса, оснащену водневими установками.