Найцікавіше за тиждень: 4 українські компанії, які створюють мобільні укриття та 7 рецептів кави для холодної осені

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Коли не всі міські укриття відчинені або мають неналежні умови — це надихає винахідників створювати невеликі укриття на замовлення. Деякі із таких конструкцій можна навіть розмістити у квартирі.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Пропонуємо вам рецепти кавових напоїв з осінніми смаками, які чудово зігріють і подарують заряд бадьорості.

Новини

З'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на Троєщину знову активно будується.

Русло річки Либідь у Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва планують обстежити та розчистити.

В Оболонському районі рятують від забруднення озеро Мінське, у якому загинула риба. Фахівці виявили загиблу рибу під час планового огляду озера. Лабораторні дослідження показали підвищений рівень аміаку у воді. Це, ймовірно, і призвело до загибелі риби.

У Києві мешканці будинку №11 по Чеховському провулку, що у Шевченківському районі міста занепокоєні ініціативою Київради облаштувати сквер біля їх будинку.

У Києві на вулиці Чорновола розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту. Розмітку вже нанесли від вулиці Січових Стрільців до Золотоустівської та від вулиці Андрющенка до зʼїздів на Берестейській проспект.

З 1 листопада в Україні вводяться нові обмеження швидкості на дорогах, зокрема, швидкість руху буде знижено до 50 км/год.

“Київхліб” закрив п’ять із шести своїх магазинів без касирів у Києві. У компанії пояснили це низкою проблем, зокрема діяльністю зловмисників і частими відключеннями світла.

Вулицю на Лук’янівці перейменують на честь загиблого військового Василя Копаня. Йдеться про вулицю Герцена Шевченківському районі Києва.

НДСЛ "Охматдит" 16 жовтня підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні, яка була пошкоджена через російську атаку.

Після більш ніж річної перерви "Укрзалізниця" відновлює аукціони з оренди площ, щоб на вокзалах країни з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого.

На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни. Модуль запрацював у Василькові.

Північний апеляційний господарський суд повернув у власність Києва земельну ділянку, яку приватне товариство взяло в оренду ще у 2008 році під будівництво будинків.

Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що порушує охоронні зони пам'ятки.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві можуть відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада цього року. Нині вже побудували ділянку до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая.

На щорічній виставці присвяченій комунальним сервісам, благоустрою та міському транспорту, ТОВ "Політехносервіс" представив модель тролейбуса, оснащену водневими установками.