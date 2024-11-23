Найцікавіше за тиждень: Як у Бучі відновлюють житло, створюючи єдиний стиль фасадів та 12 українських брендів зимового взуття

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Пошкоджені внаслідок російських обстрілів "хрущовки" та "панельки" Бучі відбудовують за допомогою конструктора фасадів , який розробили архітектори студії Gurtom. Співзасновниця архітектурного бюро Катерина Оначук розповіла, як універсальний дизайн відновленого житла змінює обриси міста.

Підбірки

Зібрали 12 вітчизняних брендів, що спеціалізуються на виготовленні зимового взуття для чоловіків та жінок.

Зібрали для вас добірку традиційних супів української кухні — смачні й наваристі, вони чудово зігріють вас у холодну осінню днину.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

У цій добірці ви знайдете найцікавіші адвент-календарі 2025, які подарують радість дітям, захоплять дорослих і створять справжню магію Різдва.

Новини

Кияни створили петицію , що закликає заборонити прокат електросамокатів у місті.

На Київщині вже завершили відновлення та термомодернізацію 94 житлових будинків за програмою "ВідновиДім". Також у ще 54 будинках роботи вже перебувають на завершальному етапі.

У Києві неподалік станції метро “Лісова” відкриється безлімітна ковзанка Ice & Lights.

“Кураж” повертається на територію ВДНГ. Події проходитимуть у павільйоні №9. Особливістю локації стане фонтан.

На Київщині понад 30 родин внутрішньо переміщених осіб отримали ключі від нових осель в “Містечку Хансена” .

Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану. На сьогодні надходження від туристичного збору Києва складають 47,95 млн грн. Це перевищило суму надходжень за весь 2023 рік, яка дорівнювала 38,5 млн грн.

Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.

Відбудову дитячої лікарні “Охматдит” у Києві, пошкодженої вибухом ракети у липні, розраховують почати навесні 2025 року.

На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами. Екоінспектори провели огляд й зафіксували низку порушень.

У метро Києва збільшують кількість поїздів, щоб зменшити навантаження на станції після завершення повітряних тривог.

Один із найбільних закладів McDonald's в Україні відкрився у Києві пісня реконструкції на Вокзальній площі.

Поєднаний підземний переді станції метро "Театральна" обстежать за 252 тисячі гривні.

У Києві на Аскольдовій Могилі встановили пам'ятник добровольцу, командиру 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу.

У Києві демонтують 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи.

Суд не дозволив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській. Йдеться про будинок Панаса Саксаганського.