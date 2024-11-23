Найцікавіше за тиждень: Як у Бучі відновлюють житло, створюючи єдиний стиль фасадів та 12 українських брендів зимового взуття
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Нове життя пошкоджених “Хрущовок”: Як у Бучі відновлюють житло, створюючи єдиний стиль фасадів
Пошкоджені внаслідок російських обстрілів "хрущовки" та "панельки" Бучі відбудовують за допомогою конструктора фасадів, який розробили архітектори студії Gurtom. Співзасновниця архітектурного бюро Катерина Оначук розповіла, як універсальний дизайн відновленого житла змінює обриси міста.
Підбірки
Топ-12 українських брендів зимового взуття
Зібрали 12 вітчизняних брендів, що спеціалізуються на виготовленні зимового взуття для чоловіків та жінок.
Не тільки борщ: 7 смачних супів української кухні
Зібрали для вас добірку традиційних супів української кухні — смачні й наваристі, вони чудово зігріють вас у холодну осінню днину.
Куди піти у Києві 22-24 листопада: Pianoboy, Паліндром та спецпоказ фільму "Назавжди-назавжди"
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
11 адвент-календарів 2025 від українських брендів
У цій добірці ви знайдете найцікавіші адвент-календарі 2025, які подарують радість дітям, захоплять дорослих і створять справжню магію Різдва.
Новини
Кияни просять заборонити прокат електросамокатів — петиція
Кияни створили петицію, що закликає заборонити прокат електросамокатів у місті.
На Київщині модернізували майже 100 будинків: тепер мешканці економлять на опаленні
На Київщині вже завершили відновлення та термомодернізацію 94 житлових будинків за програмою "ВідновиДім". Також у ще 54 будинках роботи вже перебувають на завершальному етапі.
Біля станції метро “Лісова” відкриється безлімітна ковзанка
У Києві неподалік станції метро “Лісова” відкриється безлімітна ковзанка Ice & Lights.
“Кураж” повертається на ВДНГ: подробиці
“Кураж” повертається на територію ВДНГ. Події проходитимуть у павільйоні №9. Особливістю локації стане фонтан.
На Київщині понад 30 родин ВПО отримали житло у “Містечку Хансена”
На Київщині понад 30 родин внутрішньо переміщених осіб отримали ключі від нових осель в “Містечку Хансена”.
Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану
Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану. На сьогодні надходження від туристичного збору Києва складають 47,95 млн грн. Це перевищило суму надходжень за весь 2023 рік, яка дорівнювала 38,5 млн грн.
Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими
Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими та Радою оборони столиці.
Роботи з відновлення “Охматдиту” почнуться навесні
Відбудову дитячої лікарні “Охматдит” у Києві, пошкодженої вибухом ракети у липні, розраховують почати навесні 2025 року.
На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами
На Русанівських садах озеро Зариваха перекрили стихійною дамбою й забруднили невідомими речовинами. Екоінспектори провели огляд й зафіксували низку порушень.
У метро Києва збільшують кількість поїздів після повітряної тривоги
У метро Києва збільшують кількість поїздів, щоб зменшити навантаження на станції після завершення повітряних тривог.
McDonald's на Вокзальній площі відкрився після реконструкції: він став безбар'єрним – фото
Один із найбільних закладів McDonald's в Україні відкрився у Києві пісня реконструкції на Вокзальній площі.
На станції "Театральній" обстежать підземний перехід на наявність дефектів
Поєднаний підземний переді станції метро "Театральна" обстежать за 252 тисячі гривні.
Пам'ятник Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу встановили на Аскольдовій могилі
У Києві на Аскольдовій Могилі встановили пам'ятник добровольцу, командиру 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу.
Зірку на Хрещатику, постамент пам'ятника леніну та ще 45 об'єктів демонтують у Києві
У Києві демонтують 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи.
Суд не дозволив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській
Суд не дозволив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській. Йдеться про будинок Панаса Саксаганського.